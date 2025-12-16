Ft
Liverpool Xabi Alonso Real Madrid Szoboszlai Dominik Jürgen Klopp

Szoboszlai Dominikon múlhat Klopp visszatérése – nagy dobásra készülnek

2025. december 16. 22:00

Nem akármilyen történettel álltak elő a spanyolok. Akár Szoboszlain is múlhat az, hogy Klopp a Real Madrid edzője legyen.

2025. december 16. 22:00
Spanyol sajtóhírekre hivatkozva írta meg a Csakfoci, hogy Szoboszlai Dominik a kispadra kiszemelt Jürgen Klopp egyik kulcskérése lehet a Real Madrid futballcsapatánál.

„A spanyol Defensa Central szerint Szoboszlai Dominik neve is felvetődött a Real Madridnál, méghozzá nem is akárhogyan: Jürgen Klopp egyik kulcsfeltétele lenne a magyar válogatott csapatkapitányának megszerzése, amennyiben átvenné a királyi gárda irányítását” – olvasható a Csakfoci cikkében.

Kloppról és Szoboszlairól írnak a spanyol sajtóban
Kloppról és Szoboszlairól írnak a spanyol sajtóban (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A Real Madridnál Xabi Alonso vezetőedzőn egyre nagyobb a nyomás, egy esetleges edzőváltás esetén pedig akár Klopp is válthatja őt, aki régóta vágyott jelöltnek számít Florentino Pérez klubelnöknél. A német szakember azonban elvileg világossá tette: csak akkor ülne le a madridi csapat kispadjára, ha a klub két komoly erősítést is végrehajtana, köztük Szoboszlai szerződtetését (a másik kiszemelt állítólag a középpályás klubtársa, a francia válogatott védő, Ibrahima Konaté).

A Transfermarkt szerint a magyar válogatott csapatkapitányának becsült piaci értéke 85 millió euró, de a Real Madrid hajlandó lenne 100 millió eurót is kifizetni érte.

Szoboszlait állítólag vinné a Real

A spanyol forrás hozzátette: függetlenül attól, hogy Klopp végül elfogadja-e a spanyol együttes ajánlatát, a klubnál is tisztában vannak azzal, hogy egy kreatív, vezéregyéniségű középpályás megszerzése elengedhetetlen a következő időszakban – és ebbe a profilba Szoboszlai tökéletesen beleillik.

Klobb egyébként 2025 januárja óta a Red Bull globális futballprogramjának vezetője, és nemrég úgy nyilatkozott, hogy egy percig sem érzi úgy, hogy hiányozna számára a mindennapi edzői munka, és azt sem tartotta elképzelhetetlennek, hogy már soha többé nem fog klubcsapatnál dolgozni – emlékeztetett a csakfoci.hu.

Fotó: Ian Hodgson/AFP, archív)

 

