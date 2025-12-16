Szoboszlai Dominikon múlhat Klopp visszatérése – nagy dobásra készülnek

Spanyol sajtóhírekre hivatkozva írta meg a Csakfoci, hogy Szoboszlai Dominik a kispadra kiszemelt Jürgen Klopp egyik kulcskérése lehet a Real Madrid futballcsapatánál.

„A spanyol Defensa Central szerint Szoboszlai Dominik neve is felvetődött a Real Madridnál, méghozzá nem is akárhogyan: Jürgen Klopp egyik kulcsfeltétele lenne a magyar válogatott csapatkapitányának megszerzése, amennyiben átvenné a királyi gárda irányítását” – olvasható a Csakfoci cikkében.