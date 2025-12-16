Szoboszlai Dominikon múlhat Klopp visszatérése – nagy dobásra készülnek

Szoboszlai Dominik és Kós Hubert összecsap – közülük kerülnek ki Magyarország legjobb sportolói
Nem akármilyen történettel álltak elő a spanyolok. Akár Szoboszlain is múlhat az, hogy Klopp a Real Madrid edzője legyen.
Spanyol sajtóhírekre hivatkozva írta meg a Csakfoci, hogy Szoboszlai Dominik a kispadra kiszemelt Jürgen Klopp egyik kulcskérése lehet a Real Madrid futballcsapatánál.
„A spanyol Defensa Central szerint Szoboszlai Dominik neve is felvetődött a Real Madridnál, méghozzá nem is akárhogyan: Jürgen Klopp egyik kulcsfeltétele lenne a magyar válogatott csapatkapitányának megszerzése, amennyiben átvenné a királyi gárda irányítását” – olvasható a Csakfoci cikkében.
A Real Madridnál Xabi Alonso vezetőedzőn egyre nagyobb a nyomás, egy esetleges edzőváltás esetén pedig akár Klopp is válthatja őt, aki régóta vágyott jelöltnek számít Florentino Pérez klubelnöknél. A német szakember azonban elvileg világossá tette: csak akkor ülne le a madridi csapat kispadjára, ha a klub két komoly erősítést is végrehajtana, köztük Szoboszlai szerződtetését (a másik kiszemelt állítólag a középpályás klubtársa, a francia válogatott védő, Ibrahima Konaté).
A Transfermarkt szerint a magyar válogatott csapatkapitányának becsült piaci értéke 85 millió euró, de a Real Madrid hajlandó lenne 100 millió eurót is kifizetni érte.
A spanyol forrás hozzátette: függetlenül attól, hogy Klopp végül elfogadja-e a spanyol együttes ajánlatát, a klubnál is tisztában vannak azzal, hogy egy kreatív, vezéregyéniségű középpályás megszerzése elengedhetetlen a következő időszakban – és ebbe a profilba Szoboszlai tökéletesen beleillik.
Klobb egyébként 2025 januárja óta a Red Bull globális futballprogramjának vezetője, és nemrég úgy nyilatkozott, hogy egy percig sem érzi úgy, hogy hiányozna számára a mindennapi edzői munka, és azt sem tartotta elképzelhetetlennek, hogy már soha többé nem fog klubcsapatnál dolgozni – emlékeztetett a csakfoci.hu.
Fotó: Ian Hodgson/AFP, archív)