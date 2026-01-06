Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt wellor magyar péter júdás szily nóra hányinger...

Magyar Péter megkapta az idei első sallerét a baloldal rémétől, keserű volt az évkezdet

2026. január 06. 05:49

Apát játszol, a hangulat megfagy, fiaid kérdik: „Te áruló vagy?”

2026. január 06. 05:49
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Nagy port vert fel Magyar Péter szánalmasra sikerült karácsonyi PR-interjúja. Maga a riporter, Szily Nóra leleplezte, hogy bizony a Tisza Párt elnöke saját maga kérte fel őt erre az interjúra. Ennek megfelelően egy közhelyes, alákérdezős anyag születetett.

Természetesen Wellor sem mehetett el szó nélkül a vérlázító habos-babos interjú mellett. A népszerű netzenész legújabb Hányinger... (Júdás mix) című számával könyörtelenül felhívja a figyelmet arra, hogy Magyar Péter mennyire kétszínű alak.

Íme pár ütős versszak az új számból:

»apát játszol, a hangulat megfagy

fiaid kérdik: te áruló vagy?

a xanaxos a lelkiismeretről ugat,

az hallgatta le az anyjukat

egyáltalán nem túlzás

tőled tanulhatna Júdás

aki korábban Lölőnél kilincsel

ez hányinger

(hányinger)

[…]

az igazságnak nagy pofon

hogy nem szakad le a plafon

te vagy most az emberarcú

államférfinak eléggé karcsú

gyűlölködsz, már véres a szád

te akarod vezetni a hazát?

foltos gatyával, tiszás inggel

ez hányinger

[…]

az interjúd annyira képmutató

becsődölnél, ha lenne giccsadó

szánalmasan nyálas voltál

kedvenc könyved a  közhelyszótár«

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Szily Nóra a szakma szégyene

Szily Nórának ezután az interjú után mélyen hallgatnia kellett volna. Ám ő mégsem ezt tette: belerúgott még egy jó nagyot Varga Juditba.

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

szilvarozsa
2026. január 06. 06:15
Ez a Magyarellenes Péter egyre nyálasabb. Habos almás - habos-babos interjú - habzó száj...
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. január 06. 06:12
Találó.
Válasz erre
1
0
Moslékzabáló
2026. január 06. 06:12
Az, hogy Csépányinak nincs önkritikája és ontja a primitívebbnél primitívebb írásait, az ő baja. Akik teret adnak neki, azok a valódi bűnösök.
Válasz erre
0
2
