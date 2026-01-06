Magyar Péter megkapta az idei első sallerét a baloldal rémétől, keserű volt az évkezdet

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Apát játszol, a hangulat megfagy, fiaid kérdik: „Te áruló vagy?”
„Nagy port vert fel Magyar Péter szánalmasra sikerült karácsonyi PR-interjúja. Maga a riporter, Szily Nóra leleplezte, hogy bizony a Tisza Párt elnöke saját maga kérte fel őt erre az interjúra. Ennek megfelelően egy közhelyes, alákérdezős anyag születetett.
Természetesen Wellor sem mehetett el szó nélkül a vérlázító habos-babos interjú mellett. A népszerű netzenész legújabb Hányinger... (Júdás mix) című számával könyörtelenül felhívja a figyelmet arra, hogy Magyar Péter mennyire kétszínű alak.
Íme pár ütős versszak az új számból:
»apát játszol, a hangulat megfagy
fiaid kérdik: te áruló vagy?
a xanaxos a lelkiismeretről ugat,
az hallgatta le az anyjukat
egyáltalán nem túlzás
tőled tanulhatna Júdás
aki korábban Lölőnél kilincsel
ez hányinger
(hányinger)
[…]
az igazságnak nagy pofon
hogy nem szakad le a plafon
te vagy most az emberarcú
államférfinak eléggé karcsú
gyűlölködsz, már véres a szád
te akarod vezetni a hazát?
foltos gatyával, tiszás inggel
ez hányinger
[…]
az interjúd annyira képmutató
becsődölnél, ha lenne giccsadó
szánalmasan nyálas voltál
kedvenc könyved a közhelyszótár«”
Kapcsolódó vélemény
Szily Nórának ezután az interjú után mélyen hallgatnia kellett volna. Ám ő mégsem ezt tette: belerúgott még egy jó nagyot Varga Juditba.
Nyitókép: Facebook