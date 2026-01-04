Ft
01. 04.
vasárnap
Szily Nóra a szakma szégyene

2026. január 04. 07:29

Szily Nórának ezután az interjú után mélyen hallgatnia kellett volna. Ám ő mégsem ezt tette: belerúgott még egy jó nagyot Varga Juditba.

2026. január 04. 07:29
null
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
Magyar Nemzet

„Majd jön Varga Judit igazságügyi miniszter, aki egy kétórás interjúban beszél kitalációval a legkevésbé sem vádolható módon a családjában történt borzalmakról, és ezt figyelmen kívül hagyják. Ez nem számít. Mert egy fideszes nőt egész nyugodtan lehet bántalmazni, az megérdemli, különben is, minek ment oda? Kit érdekel? Emeljük fel azt, aki bántotta őt, vigyük körbe pajzson, hogy nézzétek, mivel ő »nemes cél érdekében« bántalmazott, zsarolt, fenyegetett és terrorizált, ezért ez nem számít! Neki lehet! 

Szily Nórának ezután az interjú után mélyen hallgatnia kellett volna.

Ám ő mégsem ezt tette: belerúgott még egy jó nagyot Varga Juditba, egy szélsőségesen agresszív ember áldozatába azzal, hogy megrótta azért, amiért meg mert szólalni. Ennél nagyobb árulást és aljasságot a női jogok ellen és a családon belüli erőszak visszaszorításáért vívott harcban elkövetni nem lehet.

Megbocsáthatatlan károkozás. 

Visszatérve a gyűlöletre: az a személyiséget egészen szélsőséges módon képes eltorzítani. Hiszen illúziói senkinek ne legyenek: Magyar Péter most Szily Nóra védelmezőjeként tetszeleg, de vajon számít-e arra az egész eddigi pályáját feláldozó kérdező, hogy mi lesz, ha már kedves Péterünknek nem lesz belőle semmi haszna? Ha nem ér célt a női szavazók szívének megdobogtatása, ha rajta keresztül sem tud majd eljutni a hőn áhított szavazatokig? Mi lesz a sorsa azoknak, akik most mindent beáldoznak egy beteges ember gyűlöletének zászlaja alatt?

Áll-e majd valaki mögötte a színpadon, ha áprilisban mégsem úgy történnek a dolgok, ahogyan azt most a baráti közvélemény-kutató cégek állítják? Nos, kétlem.

Kétlem, hogy Szily Nóra, Nagy Ervin, Rost Andrea, Bokros Lajos, zenészek, humoristák, művészek, közéleti szereplők, újságírók vagy bárki közülük együttérzően támasztaná majd a vállát Magyar Péternek, amíg csalódottan áll a kis hordóján áprilisban.

És bár nagyon sok hasonlóság van a 2022-es Márki-Zay Péter-féle eseménysorozat és a Tisza pályafutása között, egyetlen különbség biztosan lesz: Magyar Péter mögött azon a bizonyos estén a családja sem áll majd ott. Őket áldozta fel elsőként.”

Nyitókép: Képernyőfotó

Glück28
2026. január 04. 10:27
Vastag a bőr az alkoholista picsa arcán, nem ismeri a szégyen fogalmát.
Válasz erre
1
0
regi-nyarakon21
2026. január 04. 09:29
Szily Nóránál harmóniában van a tartalom és a forma:)
Válasz erre
0
0
istvanpeter
2026. január 04. 09:21
És még a bárcáját sem mutatta fel!
Válasz erre
0
0
cutcopy
2026. január 04. 09:05
Szily Nóra, aki anno kezet fogott az 56-os szovjet beavatkozást szükségesnek tartó Horn Gyulával és Gorbacsovval..
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!