Szily Nóra a szakma szégyene

Áll-e majd valaki mögötte a színpadon, ha áprilisban mégsem úgy történnek a dolgok, ahogyan azt most a baráti közvélemény-kutató cégek állítják? Nos, kétlem.
Kétlem, hogy Szily Nóra, Nagy Ervin, Rost Andrea, Bokros Lajos, zenészek, humoristák, művészek, közéleti szereplők, újságírók vagy bárki közülük együttérzően támasztaná majd a vállát Magyar Péternek, amíg csalódottan áll a kis hordóján áprilisban.
És bár nagyon sok hasonlóság van a 2022-es Márki-Zay Péter-féle eseménysorozat és a Tisza pályafutása között, egyetlen különbség biztosan lesz: Magyar Péter mögött azon a bizonyos estén a családja sem áll majd ott. Őket áldozta fel elsőként.”