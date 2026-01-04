Szily Nóra a szakma szégyene

„Majd jön Varga Judit igazságügyi miniszter, aki egy kétórás interjúban beszél kitalációval a legkevésbé sem vádolható módon a családjában történt borzalmakról, és ezt figyelmen kívül hagyják. Ez nem számít. Mert egy fideszes nőt egész nyugodtan lehet bántalmazni, az megérdemli, különben is, minek ment oda? Kit érdekel? Emeljük fel azt, aki bántotta őt, vigyük körbe pajzson, hogy nézzétek, mivel ő »nemes cél érdekében« bántalmazott, zsarolt, fenyegetett és terrorizált, ezért ez nem számít! Neki lehet!

Szily Nórának ezután az interjú után mélyen hallgatnia kellett volna.