Szoboszlai Dominik és Kós Hubert összecsap – közülük kerülnek ki Magyarország legjobb sportolói

A fogyatékos sportolóknál ezúttal három kategóriában (az Év fogyatékos férfi sportolója, az Év fogyatékos női sportolója, az Év fogyatékos csapata) hirdetünk győztest. A jelöltek listáját a Magyar Paralimpiai Bizottság állította össze, a végső sorrendről az MPB által felkért szakemberek, szakírók döntenek. Egy fogyatékos sportolókkal foglalkozó edző, Gombos Dániel bekerült az Év edzője-díj jelöltjei közé.

Szavazni honlapunk, a sportujsagirok.hu felületén lehet, a voksolás már elindult.

Immár hatodszor díjazzuk az Év sportpillanatát, az m4sport.hu oldalon található listára a szurkolók szavazhatnak 2026. január 2-án, pénteken 11 óráig. A szűkített hármas lista alapján viszont már felkért szakemberek döntenek a nyertesről.

Az Év közösségi sporteseményére pályázni lehet, a győztesről az MSÚSZ elnöksége határoz. Ugyancsak az MSÚSZ elnöksége határoz arról is, hogy ki kapja majd a szövetség Életműdíját.”

A magyar sportolók tízes listája