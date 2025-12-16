Ft
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kós Hubert Magyarország Szoboszlai Dominik MSÚSZ

Szoboszlai Dominik és Kós Hubert összecsap – közülük kerülnek ki Magyarország legjobb sportolói

2025. december 16. 17:53

Az MSÚSZ közzétette a listáit. Indul a szavazás a magyar sportolókra.

2025. december 16. 17:53
null

A Magyar Sportújságírók Szövetsége 2026. január 12-én, hétfőn, a budapesti Operaházban rendezi meg a 68. Nemzeti Sport Gála televíziós díjátadót. Nyilvánossá váltak a listák, indul a szavazás – tájékozatott az MSÚSZ, amelynek levelét tartalmi változtatás nélkül közöljük.

Ismét díjazzák a magyar sportolókat
Ismét díjazzák a magyar sportolókat (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

„A Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöksége, immár hagyományosan, idén is elkészítette a kategóriák tízes listáját, amelyek alapján a sportújságírók ezúttal 68. alkalommal választják meg az év legjobbjait.

Az idén is öt kategóriában – az Év férfi sportolója, az Év női sportolója, az Év edzője, az Év csapata (egyéni sportágak csapatversenye), az Év csapata (hagyományos csapatsportágak) lehet voksolni, 2026. január 2. 11 óráig. Akkor sajtótájékoztatón jelentjük be a kategóriák legjobb háromját, majd újításként, újraindul a verseny, de már csak az egyes kategóriák első három helyezettjére lehet majd voksolni. A második körös szavazást 2026. január 12-én, a Sportgála kezdetekor zárjuk le.

A fogyatékos sportolóknál ezúttal három kategóriában (az Év fogyatékos férfi sportolója, az Év fogyatékos női sportolója, az Év fogyatékos csapata) hirdetünk győztest. A jelöltek listáját a Magyar Paralimpiai Bizottság állította össze, a végső sorrendről az MPB által felkért szakemberek, szakírók döntenek. Egy fogyatékos sportolókkal foglalkozó edző, Gombos Dániel bekerült az Év edzője-díj jelöltjei közé.

Szavazni honlapunk, a sportujsagirok.hu felületén lehet, a voksolás már elindult.

Immár hatodszor díjazzuk az Év sportpillanatát, az m4sport.hu oldalon található listára a szurkolók szavazhatnak 2026. január 2-án, pénteken 11 óráig. A szűkített hármas lista alapján viszont már felkért szakemberek döntenek a nyertesről.

Az Év közösségi sporteseményére pályázni lehet, a győztesről az MSÚSZ elnöksége határoz. Ugyancsak az MSÚSZ elnöksége határoz arról is, hogy ki kapja majd a szövetség Életműdíját.”

A magyar sportolók tízes listája

  • AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLTEK

BETLEHEM DÁVID (úszó, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes, Európa-bajnoki
bronzérmes)
HALÁSZ BENCE (atléta, kalapácsvető, világbajnoki bronzérmes)
KOPASZ BÁLINT (kajakos, világbajnok, Európa-bajnoki bronzérmes)
KÓS HUBERT (úszó, világbajnok, világbajnoki bronzérmes)
MÉSZÁROS KRISZTOFER (tornász, Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnoki 8.)
MOLNÁR ATTILA (atléta, síkfutó, fedett pályás Európa-bajnok és világbajnoki 4.)
SIKLÓSI GERGELY (párbajtőrvívó, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnoki bronzérmes)
SZEMES GERGŐ (tőrvívó, világbajnoki bronzérmes)
SZOBOSZLAI DOMINIK (labdarúgó, a Premier League első magyar győztese)
VITEK DÁRIUS (birkózó, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnoki bronzérmes)

Ezt is ajánljuk a témában

  • AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLTEK

CSIKÓS ZSÓKA (kajakos, háromszoros Európa-bajnok, világbajnok, világbajnoki bronzérmes)
FÁBIÁN BETTINA (úszó, világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnok)
GUZI BLANKA (öttusázó, világbajnoki ezüstérmes)
JÁSZAPÁTI PETRA (rövid pályás gyorskorcsolyázó, Európa-bajnok,  Európa-bajnoki ezüstérmes)
KESZTHELYI RITA (vízilabdázó, világbajnoki ezüstérmes, a vb legjobbja, MVP-je)
MÁRTON LUANA (tekvandós, kétszeres világbajnok)
MÁRTON VIVANA (tekvandós, világbajnok, világbajnoki ezüstérmes)
ÖZBAS SZOFI (cselgáncsozó, Európa-bajnok)
TAKÁCS BOGLÁRKA (atléta, sprinter, világbajnoki elődöntős)
TÖRŐCSIK ZSÓFIA (búvárúszó, világcsúcstartó merülő, arany- és ezüstérmes a Világjátékokon)

  • AZ ÉV SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLTEK AZ EGYÉNI SPORTÁGAK CSAPATAI KATEGÓRIÁBAN

FÉRFI 4x400 M-ES SÍKFUTÓ VÁLTÓ (Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Kovács Árpád, Molnár Attila, fedett
pályás világbajnoki bronzérmes)
FÉRFI KAJAK KETTES 500 MÉTER (Kurucz Levente, Nádas Bence, világbajnok)
FÉRFI KAJAK NÉGYES 500 MÉTER (Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor, világbajnoki ezüstérmes)
FÉRFI KARDCSAPAT (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok)
FÉRFI KENU NÉGYES 500 MÉTER (Fejes Dániel, Hajdu Jonatán, Juhász István, Kollár Kristóf, világbajnok)
FÉRFI PÁRBAJTŐR-CSAPAT (Andrásfi Tibor, Keszthelyi Zsombor, Koch Máté, Siklósi Gergely, világbajnoki ezüstérmes)
FÉRFI TŐRCSAPAT (Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely, világbajnoki
bronzérmes)
NŐI KAJAK NÉGYES 500 MÉTER (Fojt Sára, Kőhalmi Emese, Pupp Noémi, Újfalvi Laura, Európa-bajnok)
NYÍLT VÍZI ÚSZÓVÁLTÓ (Betlehem Dávid, Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf, világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnok)
TENISZ, NŐI PÁROS (Babos Tímea, Luisa Stefani, 2025-ben négy WTA-torna győztesei párosban)

  • AZ ÉV SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLTEK A HAGYOMÁNYOS CSAPATSPORTÁGAK KATEGÓRIÁBAN

AEROBIK-VÁLOGATOTT (Világjátékok-győztes)
AZ FTC-TELEKOM FÉRFI VÍZILABDA-CSAPATA (BL-győztes, Szuperkupa-védő, bajnok, Magyar Kupa-győztes)
FÉRFI JÉGKORONG-VÁLOGATOTT (bennmaradt a legmagasabb osztályban)
NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT (világbajnoki 7.)
A GYŐRI AUDI ETO KC NŐI KÉZILABDACSAPATA (BL-győztes, magyar bajnok)
FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT (világbajnoki ezüstérmes)
NŐI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT (világbajnoki ezüstérmes)
A FERENCVÁROS LABDARÚGÓ-CSAPATA (veretlenül hatodik az Európa-liga összesített táblázatán)
FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT (világbajnoki nyolcadik)
NŐI RÖPLABDA-VÁLOGATOTT (kiharcolta az Eb-részvételt)

  • AZ ÉV EDZŐJE CÍMRE JELÖLTEK

BOB BOWMAN (úszás, Kós Hubert edzője)
CSEH SÁNDOR (vízilabda, a női válogatott szövetségi kapitánya)
DEMETER IRÉN (kajak, Kopasz Bálint edzője)
GOMBOS DÁNIEL (kajak, Kiss Péter Pál edzője)
PER JOHANSSON (kézilabda, a Győri Audi ETO KC női csapatának edzője)
KUTASI GERGELY (úszás, a nyílt vízi úszócsapat tagjainak edzője)
SUVI MIKKONEN (tekvondó, a Márton ikrek edzője)
MÓROCZ ISTVÁN, TÓTH PETRA (kajak, Csikós Zsóka edzői)
NYÉKI BALÁZS (vízilabda, a Ferencváros férfi csapatának edzője)
SZIRMAI BENEDEK (vívás, a férfi tőrválogatott edzője)

Fotó: Stefano Rellandini/AFP

Pandaka pygmaea
2025. december 16. 18:56
Én ilyenkor mindig az összesnek odaadnám legszívesebben... :)
