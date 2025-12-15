Ft
12. 15.
hétfő
Kiderült, mennyire súlyos Szoboszlai Dominik sérülése

Kiderült, mennyire súlyos Szoboszlai Dominik sérülése

2025. december 15. 07:53

Bár rosszul nézett ki a bokája, az első vizsgálatok alapján nem súlyos problémáról van szó. Sajtóinformációk szerint a hét második felében kiderül, hogy Szoboszlai Dominik pályára léphet-e a Tottenham elleni bajnokin.

2025. december 15. 07:53
null

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool szombaton hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Brighton & Hove Albiont az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 16. fordulójában. A mérkőzés 68. percében Szoboszlai megsérült, és bár folytatni tudta a játékot, negyedórával később elővigyázatosságból lecserélte őt edzője, Arne Slot, aki a lefújást követően azt mondta a bokájáról, hogy nem nézett ki túl jól.

Szoboszlai Dominik, Liverpool, Brighton, sérülés
Szoboszlai Dominik bokasérülést szenvedett a Brighton elleni bajnokin / Fotó: Paul Ellis / AFP

Kiderült, mennyire súlyos Szoboszlai Dominik bokasérülése

A PL-címvédő egyelőre nem adott további tájékoztatást a magyar középpályás sérülésével kapcsolatban, és a játékos maga sem posztolt a közösségi médiában. A találgatások így aztán rögtön be is indultak arról, milyen hosszú kihagyás várhat a fáradhatatlan székesfehérvári futballistára.

A Blikk Angliából származó információi szerint ugyanakkor 

az első vizsgálatok alapján nem súlyos a sérülés, vélhetően a hét második felében kiderül, hogy válogatottunk csapatkapitánya pályára léphet-e a Tottenham elleni bajnokin.

A portál emlékeztet: Szoboszlai Dominikot szerencsére elkerülték a sérülések mostanában, legutóbb első liverpooli idényében, a 2023–2004-es évadban volt hosszabb ideig maródi, akkor a januárt és a februárt szinte teljesen kihagyta combhajlítóizom-problémái miatt. 

A szakma és a szurkolók szerint is kihagyhatatlan az idei kiírásban bukdácsoló Slot-csapatból, ugyanakkor azt a holland szakvezető is megjegyezte, hogy előbb-utóbb neki is pihennie kell, hiszen szinte az összes meccset végigjátszotta eddig. 

Lehet, hogy ennek szombaton, a Spurs otthonában jön el az ideje.

Nyitókép: Oli Scarff / AFP

