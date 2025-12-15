Kiderült, mennyire súlyos Szoboszlai Dominik sérülése

A Blikk Angliából származó információi szerint ugyanakkor

az első vizsgálatok alapján nem súlyos a sérülés, vélhetően a hét második felében kiderül, hogy válogatottunk csapatkapitánya pályára léphet-e a Tottenham elleni bajnokin.

A portál emlékeztet: Szoboszlai Dominikot szerencsére elkerülték a sérülések mostanában, legutóbb első liverpooli idényében, a 2023–2004-es évadban volt hosszabb ideig maródi, akkor a januárt és a februárt szinte teljesen kihagyta combhajlítóizom-problémái miatt.

A szakma és a szurkolók szerint is kihagyhatatlan az idei kiírásban bukdácsoló Slot-csapatból, ugyanakkor azt a holland szakvezető is megjegyezte, hogy előbb-utóbb neki is pihennie kell, hiszen szinte az összes meccset végigjátszotta eddig.