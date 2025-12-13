Ft
Szoboszai Dominik Liverpool Kerkez Milos

Liverpool–Brighton: Szoboszlait nem hagyják pihenni, Kerkez is a kezdőben, Szalah a padon

2025. december 13. 15:11

Az Inter elleni Bajnokok Ligája-siker után a bajnokságban is igyekeznek visszatalálni a győzelem útjára Szoboszlai Dominikék. Liverpool–Brighton: Arne Slot kihirdette a kezdőcsapatot.

2025. december 13. 15:11
null

A Bajnokok Ligájában Szoboszlai Dominik büntetőjével már összejött, újra győzni tudott a Liverpool, ráadásul az előző kiírás egyik döntősének, az Internek a vendégeként. A Liverpool–Brightonon igyekszik a bajnokságban is visszatalálni a siker útjára szombat délután Arne Slot csapata, miközben az elmúlt napokban mindenki Mohamed Szalah és a holland vezetőedző között fennálló balhéről beszél. Az egyiptomi nem is volt ott a milánói utazó keretben, ellenben a Brighton ellen már ismét ott volt a mérkőzésre benevezettek listáján.

A kezdőbe viszont még nem került be – ellentétben Szoboszlaival, aki nélkül elképzelhetetlen már a Vörösök csapata, az angol bajnokságban egyetlen meccset sem hagyott ki. Kerkez Milos a hét közben pihent, most viszont neki is ismét bizalmat szavazott Slot. A milánói mérkőzéshez képest még egy változás, hogy Alexander Isak helyet Florian Writz lesz ott az első perctől a pályán.

Liverpool–Brighton: a mérkőzés

Élő közvetítésünk folyamatosan frissül!

Premier League, 16. forduló
Liverpool–Brighton 16.00
Liverpool: Alisson – Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Jones, Wirtz – Ekitike.

Nyitókép: Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP

