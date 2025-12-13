Liverpool–Brighton: Szoboszlait nem hagyják pihenni, Kerkez is a kezdőben, Szalah a padon

A Bajnokok Ligájában Szoboszlai Dominik büntetőjével már összejött, újra győzni tudott a Liverpool, ráadásul az előző kiírás egyik döntősének, az Internek a vendégeként. A Liverpool–Brightonon igyekszik a bajnokságban is visszatalálni a siker útjára szombat délután Arne Slot csapata, miközben az elmúlt napokban mindenki Mohamed Szalah és a holland vezetőedző között fennálló balhéről beszél. Az egyiptomi nem is volt ott a milánói utazó keretben, ellenben a Brighton ellen már ismét ott volt a mérkőzésre benevezettek listáján.