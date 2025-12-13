„Nem nézett ki túl jól, de reméljük a legjobbakat” – Slot Szoboszlai sérüléséről

Liverpool–Brighton: ezt mondta Slot Szoboszlai sérüléséről

Mivel a szezonban 22 meccsen még nem fordult elő a magyarral, hogy lecseréljék, könnyen elképzelhető, hogy a bokája miatt történt a dolog. A liverpool.no portál szerint a holland vezetőedzőt meg is kérdezték erről, és ezt mondta a találkozó után a Liverpool Tv-nek:

Szoboszlai Dominik bokasérülést szenvedett. Nem nézett ki túl jól a helyzet, amikor az előbb találkoztam vele, de hihetetlen mentalitása van, szóval reméljük a legjobbakat.”

Egyelőre sajnos csak ennyit tudunk, ez még nyilván nem egy orvosi diagnózis, a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón pedig a jelek szerint Szoboszlai esete nem jött szóba, elsősorban Szalah volt a téma az angol médiumok beszámolói szerint.

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP