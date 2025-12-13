„Nem nézett ki túl jól, de reméljük a legjobbakat” – Slot Szoboszlai sérüléséről

Ez a magyarok nagy napja volt az Anfielden: Szoboszlait éltette a közönség, Kerkez ovációt váltott ki a szereléseivel
Mindkét magyarral elégedettek a szakírók és a szurkolók.
A Liverpool 2–0-ra nyerni tudott szombati bajnokiján. A Liverpool–Brightonon Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is remek teljesítményt nyújtott, utóbbit viszont le kellett cserélni – Arne Slot a mérkőzés után beszélt a sérüléséről.
A Liverpool–Brightonon visszatalált az angol bajnokságban is a győzelem útjára Arne Slot csapata. Mohamed Szalah ismét kerettag volt, és csereként már az első félidőben beállt, a szünet után gólpasszt is adott. Ekitike duplázott, miközben Kerkez Milos az egyik legjobb teljesítményét nyújtotta az Anfield Roadon.
Szoboszlai Dominikre sem lehetett panasz, szélsőként kezdett, aztán Szalah beállásával visszament jobbhátvédnek. A 68. percben aztán a frászt hozta ránk, amikor a földön maradt eltorzult arccal a bokáját fájlalva. Három perccel később folytatta a játékot, de aztán a 83. percben lecserélte őt Slot.
Mivel a szezonban 22 meccsen még nem fordult elő a magyarral, hogy lecseréljék, könnyen elképzelhető, hogy a bokája miatt történt a dolog. A liverpool.no portál szerint a holland vezetőedzőt meg is kérdezték erről, és ezt mondta a találkozó után a Liverpool Tv-nek:
Szoboszlai Dominik bokasérülést szenvedett. Nem nézett ki túl jól a helyzet, amikor az előbb találkoztam vele, de hihetetlen mentalitása van, szóval reméljük a legjobbakat.”
Egyelőre sajnos csak ennyit tudunk, ez még nyilván nem egy orvosi diagnózis, a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón pedig a jelek szerint Szoboszlai esete nem jött szóba, elsősorban Szalah volt a téma az angol médiumok beszámolói szerint.
Nyitókép: Paul ELLIS / AFP