liverpool Fulham Premier League Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Vészhelyzet Londonban – csúszik a kezdés Szoboszlaiék meccsén

2026. január 04. 13:38

A Fulham otthonában lép pályára a címvédő a Premier League-ben.

2026. január 04. 13:38
A csalódást keltő újévi döntetlen után vasárnap ismét pályára lép a Liverpool a labdarúgó Premier League-ben – megszakadt tehát a címvédő négyes győzelmi sorozata, de Londonban újat kezdenének a Vörösök, a Fulham otthonában vendégeskednek. Az erőltetett menetnek a magyarok lehetnek a nyertesei: eldőlt, Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is kulcsszerepet kap a fővárosban.

Eltiltása miatt Szoboszlai hiányzott az év utolsó liverpooli meccsén, a Wolves ellen, a Leeds elleni gól nélküli csörte során tért vissza – meg is kapta a magáét a szakíróktól. Karácsonykor Kerkez végig a pályán volt, elsején pedig csereként lépett pályára Robertson helyén.

Most itt az esély, hogy mindkét magyar a nyertese legyen Arne Slot rotációjának.

A szezonban most találkozik először egymással a Liverpool és a Fulham, a két gárda legutóbb áprilisban nézett farkasszemet egymással, akkor 3–2-re nyert Londonban a Fulham. Szoboszlait Cody Gakpo társaságában 55 perc után lecserélte a holland szakvezető.

A helyi lapok azt írták a találkozó előtt, hogy Kerkez visszakerülhet a kezdőbe, Szoboszlai pedig középről a szél felé veheti az irányt, Szalah hiányában ismét a jobboldalon bizonyíthat. Itt korábban remekelt, míg legutóbb kivételesen nem kápráztatta el a szurkolókat. A várható kezdőcsapatban betöltött szerepe csak akkor borulhat, ha a héten edzést mulasztó Florian Wirtz nem lesz bevethető – tették hozzá.

A Fulham kezdőcsapata: Leno – Diop, Andersen, Cuenca – Castagne, Lukic, Cairney, Robinson – Wilson, Smith Rowe – Jimenez.

A Liverpool kezdőcsapata: Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz – Gakpo.

A klubok közösségi oldalain futótűzként terjedt a hír, orvosi vészhelyzet miatt a kezdőrúgást 15 perccel elhalasztották.

A Fulham–Liverpool Premier League-találkozó eredeti időpontja közép-európai idő szerint 16 óra!

Fotó: Paul Ellis/AFP

juppiter
2026. január 04. 13:59
Isten bocsássa meg, de miért van az, hogy annyi hír, meg hírnek álcázott semmitmondás van róluk, hogy a könyökünkön jön ki? Iszonyatosan fárasztó az egész. Mintha egy egész iparág foglalkozna velük.
