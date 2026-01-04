Vészhelyzet Londonban – csúszik a kezdés Szoboszlaiék meccsén

Nem ilyen visszatérésre számított Szoboszlai: besült a Liverpool az évnyitón
Arne Slot együttese hazai pályán sem tudta legyőzni a Leeds csapatát. A magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a meccset, Kerkez a hajrára szállt be.
A Fulham otthonában lép pályára a címvédő a Premier League-ben.
A csalódást keltő újévi döntetlen után vasárnap ismét pályára lép a Liverpool a labdarúgó Premier League-ben – megszakadt tehát a címvédő négyes győzelmi sorozata, de Londonban újat kezdenének a Vörösök, a Fulham otthonában vendégeskednek. Az erőltetett menetnek a magyarok lehetnek a nyertesei: eldőlt, Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos is kulcsszerepet kap a fővárosban.
Eltiltása miatt Szoboszlai hiányzott az év utolsó liverpooli meccsén, a Wolves ellen, a Leeds elleni gól nélküli csörte során tért vissza – meg is kapta a magáét a szakíróktól. Karácsonykor Kerkez végig a pályán volt, elsején pedig csereként lépett pályára Robertson helyén.
Most itt az esély, hogy mindkét magyar a nyertese legyen Arne Slot rotációjának.
A szezonban most találkozik először egymással a Liverpool és a Fulham, a két gárda legutóbb áprilisban nézett farkasszemet egymással, akkor 3–2-re nyert Londonban a Fulham. Szoboszlait Cody Gakpo társaságában 55 perc után lecserélte a holland szakvezető.
A helyi lapok azt írták a találkozó előtt, hogy Kerkez visszakerülhet a kezdőbe, Szoboszlai pedig középről a szél felé veheti az irányt, Szalah hiányában ismét a jobboldalon bizonyíthat. Itt korábban remekelt, míg legutóbb kivételesen nem kápráztatta el a szurkolókat. A várható kezdőcsapatban betöltött szerepe csak akkor borulhat, ha a héten edzést mulasztó Florian Wirtz nem lesz bevethető – tették hozzá.
A Fulham kezdőcsapata: Leno – Diop, Andersen, Cuenca – Castagne, Lukic, Cairney, Robinson – Wilson, Smith Rowe – Jimenez.
A Liverpool kezdőcsapata: Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz – Gakpo.
A klubok közösségi oldalain futótűzként terjedt a hír, orvosi vészhelyzet miatt a kezdőrúgást 15 perccel elhalasztották.
A Fulham–Liverpool Premier League-találkozó eredeti időpontja közép-európai idő szerint 16 óra!
Fotó: Paul Ellis/AFP