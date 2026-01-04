Vészhelyzet Londonban – csúszik a kezdés Szoboszlaiék meccsén

A helyi lapok azt írták a találkozó előtt, hogy Kerkez visszakerülhet a kezdőbe, Szoboszlai pedig középről a szél felé veheti az irányt, Szalah hiányában ismét a jobboldalon bizonyíthat. Itt korábban remekelt, míg legutóbb kivételesen nem kápráztatta el a szurkolókat. A várható kezdőcsapatban betöltött szerepe csak akkor borulhat, ha a héten edzést mulasztó Florian Wirtz nem lesz bevethető – tették hozzá.

A Fulham kezdőcsapata: Leno – Diop, Andersen, Cuenca – Castagne, Lukic, Cairney, Robinson – Wilson, Smith Rowe – Jimenez.

A Liverpool kezdőcsapata: Alisson – Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz – Gakpo.

A klubok közösségi oldalain futótűzként terjedt a hír, orvosi vészhelyzet miatt a kezdőrúgást 15 perccel elhalasztották.