Kiderült, milyen szerepet kap Liverpoolban újév napján a visszatérő Szoboszlai

Szoboszlai játék nélkül is főszereplő: a Liverpool „leendő csapatkapitánya” Kerkezt vigasztalta, imádták a drukkerek
Arne Slot kihirdette a Leeds elleni kezdőcsapatát.
Nagy visszatérésre készül 2026 első napján Szoboszlai Dominik. A bajnoki címvédő Liverpool középpályása eltiltása miatt kihagyta az előző esztendő utolsó PL-bajnokiját a Wolves ellen, ám a Vörösök nélküle is nyertek. A közönségkedvenc magyar ott volt azért az Anfielden, a lefújás után egyesével köszöntötte is csapattársait a győztes évzárót követően. Az új év elhozhatja a nagy visszatérést, az univerzális labdarúgó a Leeds elleni január 1-i csatát már ismét a gyepen élvezheti.
Visszakerült Arne Slot kezdőcsapatába, Kerkez Milos viszont ezúttal csak a kispadon kezd.
