liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Kiderült, milyen szerepet kap Liverpoolban újév napján a visszatérő Szoboszlai

2026. január 01. 17:23

Arne Slot kihirdette a Leeds elleni kezdőcsapatát.

2026. január 01. 17:23
null

Nagy visszatérésre készül 2026 első napján Szoboszlai Dominik. A bajnoki címvédő Liverpool középpályása eltiltása miatt kihagyta az előző esztendő utolsó PL-bajnokiját a Wolves ellen, ám a Vörösök nélküle is nyertek. A közönségkedvenc magyar ott volt azért az Anfielden, a lefújás után egyesével köszöntötte is csapattársait a győztes évzárót követően. Az új év elhozhatja a nagy visszatérést, az univerzális labdarúgó a Leeds elleni január 1-i csatát már ismét a gyepen élvezheti.

Visszakerült Arne Slot kezdőcsapatába, Kerkez Milos viszont ezúttal csak a kispadon kezd.

Fotó: NurPhoto via AFP

