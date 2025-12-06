Leeds–Liverpool: lüktető iram – Szoboszlaiék már a kapufát is eltalálták (ÉLŐ)

Szoboszlai kimondta az igazságot a Liverpool újabb kudarca után
Ebben minden benne van.
Ismét pályán Szoboszlaiék, akik az újonc otthonában próbálnak javítani. Leeds–Liverpool élőben!
Leeds–Liverpool! Ismét pályán a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Vörösök. Arne Slot legénysége az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 15. fordulójában az ellen az újonc Leeds United ellen lép pályára, amely pár nappal ezelőtt szintén otthon 3–1-re legyőzte a Chelsea-t. Kísérje figyelemmel a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósítása segítségével!
Angol Premier League
15. forduló
Leeds United–Liverpool 0–0 – tart az első félidő (Tv: Spíler1)
Leeds, Elland Road. Vezeti: Anthony Taylor
Leeds: Lucas Perri – Rodon, Bijol, Struijk – Bogle, Gruev, Ampadu, Stach, G. Gudmundsson – Calvert-Lewin, Okafor. Vezetőedző: Daniel Farke
Liverpool: Alisson – Bradley, Ib. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
Szoboszlai és Kerkez is a kezdőben – előbbi ismét a jobbszélen kezd, utóbbi a szokásos helyén, a balhátvéd poszton.
Fehérben a Leeds, vörösben a Liverpool.
Szoboszlai oldalszabadrúgása után nem alakult ki veszély. Aztán a második percben veszélyeztetett a hazai csapat, de Okafor lövése elkerülte Alisson kapuját. Egy perccel később Gudmundsson is távolról lőtt, ez fölé ment. A 6. percben egy Leeds-szüglet után Kerkez bevetődve a kezére fejelte a labdát, de nem járt érte tiznegyes. Pár pillanattal később a túloldalon ő lött kapura, de a labda fölé szállt. Lendületesen indult a mérkőzés!
A 16. percben Jones tekerése csattant a felső kapufán. Ezekben a percekben dominál a Liverpool.
A 22. percben Szoboszlai végezhetett el szabadrúgást, de nem találta el a kaput. Öt perccel később az oldalszabadrúgására Van Dijk érkezett, de ígéretes helyzetből nem tudott a kapuba fejelni.
A Liverpool továbbra is szenved. Az angol bajnokság címvédője az elmúlt 14 tétmeccséből csupán négyet nyert meg, egy döntetlen mellett kilencszer kapott ki. A szurkolókat nem nagyon vigasztalja, hogy az előző két bajnokin négy pontot gyűjtöttek, Arne Slot vezetőedzővel szemben elfogyott a türelmük. A bajnokságban az elmúlt kilenc találkozóból hetet sem tudott megnyerni (két győzelem, egy döntetlen és hat vereség). Legutóbb hazai pályán az újonc Sunderland ellen végzett úgy döntetlenre, hogy majdnem kikapott.
Ezt is ajánljuk a témában
Ebben minden benne van.
A Leeds sincsen kirobbanó formában, hiszen az előző öt bajnokijából négyet is elvesztett. Legutóbb, szerdán viszont hazai környezetben, remek játékot mutatva 3–1-re legyőzte a Chelsea-t, és ezzel elmozdult a kiesőzónából.
Fotó: Paul Ellis/AFP, archív