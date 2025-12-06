Leeds–Liverpool: lüktető iram – Szoboszlaiék már a kapufát is eltalálták (ÉLŐ)

Fehérben a Leeds, vörösben a Liverpool.

Szoboszlai oldalszabadrúgása után nem alakult ki veszély. Aztán a második percben veszélyeztetett a hazai csapat, de Okafor lövése elkerülte Alisson kapuját. Egy perccel később Gudmundsson is távolról lőtt, ez fölé ment. A 6. percben egy Leeds-szüglet után Kerkez bevetődve a kezére fejelte a labdát, de nem járt érte tiznegyes. Pár pillanattal később a túloldalon ő lött kapura, de a labda fölé szállt. Lendületesen indult a mérkőzés!

A 16. percben Jones tekerése csattant a felső kapufán. Ezekben a percekben dominál a Liverpool.

A 22. percben Szoboszlai végezhetett el szabadrúgást, de nem találta el a kaput. Öt perccel később az oldalszabadrúgására Van Dijk érkezett, de ígéretes helyzetből nem tudott a kapuba fejelni.

Szoboszlai és Kerkez is a kezdőben