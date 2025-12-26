„Na, szia mentő!” – az Országos Mentőszolgálat bemutatta a mentésirányító bajtársat, akinek hangját az egész ország ismeri

Nem túl gyakori, hogy ilyen fiatal gyermek legyen a bejelentő, négyévessel korábban még nem találkoztam, de a gyermek nagyon ügyes, segítőkész és talpraesett volt és ez engem is megnyugtatott.”

„A történet legfontosabb tanulsága talán éppen ez: a gyerekek már egészen kiskortól fogva képesek segítséget kérni és segíteni, amennyiben megtanítjuk nekik. Ezt Kozák bajtárs is tovább erősítette, aki úgy gondolja, már óvodás korban érdemes játékos formában beszélni a mentőhívásról, eljátszani a helyzetet. A gyerekek fogékonyak, bátrak és ez akár életet is menthet” – írták a mentősök, akik gratuláltak bajtársuk kiemelkedő szakmai és emberi helytállásához, büszkék példamutató elhivatottságára, és köszönik áldozatos munkáját.