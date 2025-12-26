„Na, szia mentő!” – az Országos Mentőszolgálat bemutatta a mentésirányító bajtársat, akinek hangját az egész ország ismeri

„Na, szia mentő!” – erre várt mindenki, összejött a nagy találkozás
Az édesanyja életét megmentő hős és a mentésirányító bajtárs végre személyesen megismerhette egymást.
Kozák László negyven éve csatlakozott a mentősökhöz.
Friss bejegyzésben mutatta be az Országos Mentőszolgálat Kozák László mentésirányítót, aki a híres „Na, szia mentő” segélyhívás mögött állt.
„A sokak által ismert, mára már ikonikussá vált “NA SZIA MENTŐ” segélyhívás mögött Kozák László mentésirányító bajtársunk állt. Az ő megnyugtató hangja és pontos utasításai segítették a négyéves gyermeket és szakmai helytállásának is köszönhetően közös erővel megmentették a kisfiú édesanyját” – fogalmaztak.
Kozák László 1985 szeptemberében csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz. Negyven évnyi tapasztalatával 26 éven át dolgozott kivonuló mentő-szakápolóként, majd rohamkocsin és a szolgálat vezetésében is bizonyította szakmai felkészültségét. 2006 óta a mentésirányítás meghatározó tagja, ahol Apunak is becézik bajtársai. Segítőkészsége és tapasztalata ma is biztos pontot jelent kollégái számára a legnehezebb helyzetekben.
A nem mindennapi segélyhívás különösen személyes élmény volt Kozák számára, hiszen az eset során az érintett gyermek épp egykorú volt unokájával. Kozák így fogalmazott:
Nem túl gyakori, hogy ilyen fiatal gyermek legyen a bejelentő, négyévessel korábban még nem találkoztam, de a gyermek nagyon ügyes, segítőkész és talpraesett volt és ez engem is megnyugtatott.”
„A történet legfontosabb tanulsága talán éppen ez: a gyerekek már egészen kiskortól fogva képesek segítséget kérni és segíteni, amennyiben megtanítjuk nekik. Ezt Kozák bajtárs is tovább erősítette, aki úgy gondolja, már óvodás korban érdemes játékos formában beszélni a mentőhívásról, eljátszani a helyzetet. A gyerekek fogékonyak, bátrak és ez akár életet is menthet” – írták a mentősök, akik gratuláltak bajtársuk kiemelkedő szakmai és emberi helytállásához, büszkék példamutató elhivatottságára, és köszönik áldozatos munkáját.
