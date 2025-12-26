Ft
na, szia mentő kozák lászló Országos Mentőszolgálat

„Na, szia mentő!” – az Országos Mentőszolgálat bemutatta a mentésirányító bajtársat, akinek hangját az egész ország ismeri

2025. december 26. 20:53

Kozák László negyven éve csatlakozott a mentősökhöz.

2025. december 26. 20:53
null

Friss bejegyzésben mutatta be az Országos Mentőszolgálat Kozák László mentésirányítót, aki a híres „Na, szia mentő” segélyhívás mögött állt.

„A sokak által ismert, mára már ikonikussá vált “NA SZIA MENTŐ” segélyhívás mögött Kozák László mentésirányító bajtársunk állt. Az ő megnyugtató hangja és pontos utasításai segítették a négyéves gyermeket és szakmai helytállásának is köszönhetően közös erővel megmentették a kisfiú édesanyját” – fogalmaztak. 

Kozák László 1985 szeptemberében csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz. Negyven évnyi tapasztalatával 26 éven át dolgozott kivonuló mentő-szakápolóként, majd rohamkocsin és a szolgálat vezetésében is bizonyította szakmai felkészültségét. 2006 óta a mentésirányítás meghatározó tagja, ahol Apunak is becézik bajtársai. Segítőkészsége és tapasztalata ma is biztos pontot jelent kollégái számára a legnehezebb helyzetekben.

A nem mindennapi segélyhívás különösen személyes élmény volt Kozák számára, hiszen az eset során az érintett gyermek épp egykorú volt unokájával. Kozák így fogalmazott: 

Nem túl gyakori, hogy ilyen fiatal gyermek legyen a bejelentő, négyévessel korábban még nem találkoztam, de a gyermek nagyon ügyes, segítőkész és talpraesett volt és ez engem is megnyugtatott.”

„A történet legfontosabb tanulsága talán éppen ez: a gyerekek már egészen kiskortól fogva képesek segítséget kérni és segíteni, amennyiben megtanítjuk nekik. Ezt Kozák bajtárs is tovább erősítette, aki úgy gondolja, már óvodás korban érdemes játékos formában beszélni a mentőhívásról, eljátszani a helyzetet. A gyerekek fogékonyak, bátrak és ez akár életet is menthet” – írták a mentősök, akik gratuláltak bajtársuk kiemelkedő szakmai és emberi helytállásához, büszkék példamutató elhivatottságára, és köszönik áldozatos munkáját.

Nyitókép: Facebook

Összesen 2 komment

pugacsov-0
2025. december 26. 21:19
Na szia mentő, szia Apu !
2
Burg_kastL71-C
2025. december 26. 21:12
A leírás és a feltett fotó szerint ránézésre is, Ő erre a munkára született. Egy nagybetűs emberbarát, egy szimpatikus Mackó, akinek a kezében a kis Medárd jó helyen volt. További jó munkát és jó egészséget, Boldog Karácsonyt.
9
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!