Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
„Na, szia mentő!” – erre várt mindenki, összejött a nagy találkozás

2025. december 19. 17:03

Az édesanyja életét megmentő hős és a mentésirányító bajtárs végre személyesen megismerhette egymást.

2025. december 19. 17:03
Az Országos Mentőszolgálat mondhatni folytatta az év legszívhez szólóbb történetét. Mint bejegyzésükben felidézték, „volt egy történet, amely napokig megállította az országot. Egy 4 éves kisfiú bátorsága, lélekjelenléte és tiszta szíve, valamint bajtársaink higgadt, profi munkája milliókat érintett meg”.

Két nappal aranyvasárnap előtt ez a különleges történet új fejezetet kapott: 

a kis hős és a mentésirányító bajtárs végre személyesen is találkozhattak.

Köszönjük azt a rengeteg szeretetet és kedves üzenetet, ami a gyermek és a mentők felé árad.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Szállóigévé vált Medárd beköszönése

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt azóta a telefonba történő beköszönése – „Na, szia Mentő!” –  szinte „szállóigévé” vált. Az egyik népszerű hazai márka még limitált pólókkal is előrukkol, amelyekkel az Országos Mentőszolgálat hősies munkáját támogatja majd.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár pedig arról számolt be Facebook-oldalán, hogy „ahogy Győrfi Pál mutatja,az Országos Mentőszolgálat több autójára is felkerült ma (szerdán) az anyukája életét megmentő kisfiú legendássá vált köszönése”.

Nyitókép: OMSZ Facebook-oldala

 

