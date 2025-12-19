„Na, szia mentő!” – erre várt mindenki, összejött a nagy találkozás

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Szállóigévé vált Medárd beköszönése
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt azóta a telefonba történő beköszönése – „Na, szia Mentő!” – szinte „szállóigévé” vált. Az egyik népszerű hazai márka még limitált pólókkal is előrukkol, amelyekkel az Országos Mentőszolgálat hősies munkáját támogatja majd.
Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár pedig arról számolt be Facebook-oldalán, hogy „ahogy Győrfi Pál mutatja,az Országos Mentőszolgálat több autójára is felkerült ma (szerdán) az anyukája életét megmentő kisfiú legendássá vált köszönése”.