„Csípem, ahogy vergődnek” – Takács Péternek megint sikerült „megennie reggelire” az ellenzéki médiumok riportereit (VIDEÓ)

A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, Takács Péter az Orbán Viktor évértékelője előtti órákban ismét a média kereszttüzébe került. A sajtónak adott interjúját ezúttal nem a stábokra bízta, ugyanis a saját telefonjával rögzítette azt, majd a felvételt később „Dollár média percek” címen közzétette a közösségi oldalán.

A videó elején a Telex riportere azt kérdezte, hogy mit tesz meg a Fidesz győzelméért az államtitkár, ami Takácsa annyit reagált, hogy „mindent, amit a helyzet megkíván: elmondom az igazságot”. Az államtitkár ezt követően bejelentette, hogy a február 20-én a Partizán alapítója, „Gulyás Márton fog érkezni hozzá” Pápára, ahol beszélgetni fognak, utána pedig megkezdik majd helyben is a kampányt, amibe ő is be fog kapcsolódni.