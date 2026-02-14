Ft
takács péter gulyás márton belügyminisztérium telex orbán viktor

„Csípem, ahogy vergődnek” – Takács Péternek megint sikerült „megennie reggelire” az ellenzéki médiumok riportereit (VIDEÓ)

2026. február 14. 21:52

Bármilyen témakört is érintettek az ellenzéki médiumok, egyikkel sem sikerült sarokba szorítaniuk az egészségügyi államtitkárt.

2026. február 14. 21:52
null

A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, Takács Péter az Orbán Viktor évértékelője előtti órákban ismét a média kereszttüzébe került. A sajtónak adott interjúját ezúttal nem a stábokra bízta, ugyanis a saját telefonjával rögzítette azt, majd a felvételt később „Dollár média percek” címen közzétette a közösségi oldalán.

A videó elején a Telex riportere azt kérdezte, hogy mit tesz meg a Fidesz győzelméért az államtitkár, ami Takácsa annyit reagált, hogy „mindent, amit a helyzet megkíván: elmondom az igazságot”. Az államtitkár ezt követően bejelentette, hogy a február 20-én a Partizán alapítója, „Gulyás Márton fog érkezni hozzá” Pápára, ahol beszélgetni fognak, utána pedig megkezdik majd helyben is a kampányt, amibe ő is be fog kapcsolódni. 

„Miért tetszik füllenteni?”

Az egyik újságíró felvetésére, miszerint Orbán Viktor korábban arról beszélt, hogy a kormány kétharmada „csak” a választási törvénynek köszönhető, nem pedig a társadalmi támogatottságnak, Takács a rá jellemző könnyedséggel visszakérdezett a riporterre: „miért tetszik füllenteni?” Az államtitkár azt is hangsúlyozta, hogy Magyarországon arányos, vegyes választási rendszer működik.

A provokatív kérdésre, hogy egy esetleges tiszás választási győzelem esetén „mi lesz a Fidesz-szavazók B-terve?”, Takács ismét röviden és határozottan válaszolt. Azt mondta, vereség esetén a Fidesz átadná a hatalmat, ahogyan korábban is megtette.

„Ez a demokrácia” 

– tette hozzá az államtitkár.

Bármilyen témakört is értették az ellenzéki médiumok, egyikkel sem sikerült sarokba szorítaniuk Takács Pétert, aki még olyan kérdések esetén is hathatós és határozott választ adott, amik nem érintették a szakterületét.

Nyitókép forrása: Takács Péter Facebook-oldala

***

