Szoboszlai kimondta az igazságot a Liverpool újabb kudarca után

Arra a kérdésre, hogy minek volt köszönhető, hogy mégis összejött az egyenlítés, ezt válaszolta:

„Azt tudjuk magunkkal vinni, hogy nem estünk össze, és tudtunk a góljukra válaszolni. Folyamatosan mentünk előre, helyzeteink voltak, beadások, szögletek, és a végén hál’ istennek sikerült egy pontot itthon tartani.”

A nagy rohanás közben egyébként a Liverpool megfeledkeztek a kezdőkörben üresen álló vendégjátékosról, Wilson Isidorról, aki egy hajszálpontos kapuskirúgás után ziccerbe is került, de elpuskázta a nagy lehetőséget.



A ’Pool az elmúlt 14 tétmeccséből csupán négyet nyert meg, egy döntetlen mellett kilencszer kapott ki. A szurkolókat nem nagyon vigasztalja, hogy az előző két bajnokin négy pontot gyűjtöttek, Arne Slot vezetőedzővel szemben elfogyott a türelmük. A bajnokságban az elmúlt kilenc találkozóból hetet sem tudott megnyerni (két győzelem, egy döntetlen és hat vereség).