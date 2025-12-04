Szoboszlai kimondta az igazságot a Liverpool újabb kudarca után

„Slot reggel ki lesz rúgva!” – nem tudott nyerni hazai pályán a Liverpool
Megint nem tudott nyerni a Liverpool az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Szoboszlai ezúttal sem játszott rosszul, a Sunderland elleni Premier League-mérkőzés után őszintén értékelt.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool megint nem tudott nyerni, ezúttal hazai pályán játszott 1–1-es döntetlent az újonc Sunderlanddel az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban. A mérkőzés után a Vörösök magyar válogatott középpályása értékelt a Spíler Tv kamerája előtt.
„Itthon tartottunk egy pontot – kezdte Szoboszlai Dominik, aki kínjában elnevette magát. – Megyünk tovább szombaton, úgyhogy sokat nem lehet erről a meccsről beszélni.”
Majd így folytatta:
Tök őszintén, nincs bennem jó érzés, mert itthon ennél sokkal jobban kell játszanunk, és sokkal jobban is tudunk játszani.
Megvannak a játékosaink, a minőségünk, a szurkolóink hozzá – megvan minden hozzá, hogy egy ilyen mérkőzést három ponttal zárjunk. Valamiért ez nem ment most. Szombaton lesz egy újabb lehetőségünk, élni kell vele.”
Kijelentette, hogy bár az előző fordulóban legyőzték a West Ham Unitedet, akkor sem ment gördülékenyek a játék, végigküzdötték azt a meccset is.
Nem hiszem, hogy az elmúlt időszakban volt gördülékeny mérkőzésünk”
– szögezte le.
Arra a kérdésre, hogy minek volt köszönhető, hogy mégis összejött az egyenlítés, ezt válaszolta:
„Azt tudjuk magunkkal vinni, hogy nem estünk össze, és tudtunk a góljukra válaszolni. Folyamatosan mentünk előre, helyzeteink voltak, beadások, szögletek, és a végén hál’ istennek sikerült egy pontot itthon tartani.”
A nagy rohanás közben egyébként a Liverpool megfeledkeztek a kezdőkörben üresen álló vendégjátékosról, Wilson Isidorról, aki egy hajszálpontos kapuskirúgás után ziccerbe is került, de elpuskázta a nagy lehetőséget.
A ’Pool az elmúlt 14 tétmeccséből csupán négyet nyert meg, egy döntetlen mellett kilencszer kapott ki. A szurkolókat nem nagyon vigasztalja, hogy az előző két bajnokin négy pontot gyűjtöttek, Arne Slot vezetőedzővel szemben elfogyott a türelmük. A bajnokságban az elmúlt kilenc találkozóból hetet sem tudott megnyerni (két győzelem, egy döntetlen és hat vereség).
Visszatérve Szoboszlaira, a liverpooli lapok megint nem voltak elégedetlenek a teljesítményével. A Liverpool Echo hetes osztályzatot adott neki – Florian Wirtzhez és Curtis Joneshoz hasonlóan.
„Az első félidőben rá nem jellemző módon voltak könnyelmű megoldásai, de keményen dolgozott, és két átlövéssel megdolgoztatta Roefs kapust. A második játékrészre bekerült középre, és itt sokkal nagyobb hatást fejtett ki.”
A This is Anfield hatos adott neki, és náluk sem volt olyan liverpooli, akit jobbnak láttak volna a magyar középpályásnál.
„Szoboszlai nem volt a leghatásosabb a jobb szélről, nem adott elég szélességet a csapatnak, ami a jobbhátvéd Gomez szempontjából problémának bizonyult. A magyar játékosnak két életerős lövése is volt az első félidőben és az egyik beadása után veszély alakult ki. A szünet után középre húzódott, és ahogyan a többiek, keményen próbálkozott.”
Kerkez Milos ezúttal csak csere volt, a 86. percben állt be. Mindkét portál vele kapcsolatban megemlítette, hogy Virgil van Dijk fejesénél ő állta a gólba tartó labda útját.
Arne Slot a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Mohamed Szalah cseréjénél hozta szóba. Az egyiptomi világklasszis ezúttal is kispados volt, de a szünetben Cody Gakpo helyére állt be. A holland tréner elárulta, Szoboszlai Dominik azért kezdett a jobb oldalon, hogy védekezésben stabilabbak, erősebbek legyenek, és ne kapjanak annyi gólt, mint az elmúlt hetekben.
A Liverpool közösségi oldala alatt a szurkolók első felindulásból azzal a bizonyos Sunderland-ziccerrel a végén foglalkoznak. Isidor eltolta a kapus mellett a labdát, de az ezúttal is csak csereként beálló Federico Chiesa visszaért, és a gólvonal előtt menteni tudott. A drukkerek szerint – akik már nagyon elküldenék az edzőt – ez a mozdulat mentette meg Slotot a kirúgástól, ráadásul az élet úgy hozta, hogy egy olyan játékos sietett a segítségére, aki alig kap játéklehetőséget nála.
Páran egyébként Kerkezt is rossz értelemben megemlítették, arra a jelenetre hívták fel a figyelmet, amikor Van Dijk fejesét véletlenül blokkolta.
A Liverpool legközelebb szombaton (18.30) lép pályára, a szintén újonc Leeds United vendége lesz, amely Szoboszlaiékkal egy időben meglepetésre otthon 3–1-re legyőzte a Chelsea-t. Utána az együttes
Az évet a Wolverhampton Wanderers ellen zárja, de rögtön január 1-jén pályára lép, jön a Leeds elleni „visszavágó”.
