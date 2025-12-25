Ft
Megérkezett a karácsony, David Beckham elővette a láncfűrészt (VIDEÓ)

2025. december 25. 10:38

A nemrég lovaggá ütött legendás futballista is megszenved a karácsonyfával. Beckhamről felesége készített videót.

2025. december 25. 10:38
A nemrég lovaggá ütött legendás futballistáról, David Beckhamről felesége, Victoria Beckham tett ki egy videót, amelyen a karácsonyfát állítja fel.

 

Messi és Beckham az MLSZ trófeájával
Messi és Beckham az MLSZ trófeájával (Fotó: Chandan Khanna/AFP)

Mint a videón látható, a faállítás nem minden pillanatát élvezte.


Sir David Beckham

Ahogyan a Mandiner is beszámolt, a sport és a jótékonyság területén szerzett érdemeiért november elején lovaggá ütötte őt III. Károly brit uralkodó a windsori királyi kastélyban.

Az angol futball legendás alakja jelenleg a Lionel Messit is foglalkoztató amerikai Inter Miami tulajdonosa.

Fotó: Andrew Matthews/POOL/AFP

