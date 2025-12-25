Megérkezett a karácsony, David Beckham elővette a láncfűrészt (VIDEÓ)

Videón, ahogy lovaggá ütik David Beckhamet
„Itt lenni és megkapni a lovagi címet Őfelségétől, egészen szürreális dolog.”
A nemrég lovaggá ütött legendás futballista is megszenved a karácsonyfával. Beckhamről felesége készített videót.
A nemrég lovaggá ütött legendás futballistáról, David Beckhamről felesége, Victoria Beckham tett ki egy videót, amelyen a karácsonyfát állítja fel.
Mint a videón látható, a faállítás nem minden pillanatát élvezte.
Ahogyan a Mandiner is beszámolt, a sport és a jótékonyság területén szerzett érdemeiért november elején lovaggá ütötte őt III. Károly brit uralkodó a windsori királyi kastélyban.
Az angol futball legendás alakja jelenleg a Lionel Messit is foglalkoztató amerikai Inter Miami tulajdonosa.
Ezt is ajánljuk a témában
„Itt lenni és megkapni a lovagi címet Őfelségétől, egészen szürreális dolog.”
Fotó: Andrew Matthews/POOL/AFP