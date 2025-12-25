Megérkezett a karácsony, David Beckham elővette a láncfűrészt (VIDEÓ)



Sir David Beckham

Ahogyan a Mandiner is beszámolt, a sport és a jótékonyság területén szerzett érdemeiért november elején lovaggá ütötte őt III. Károly brit uralkodó a windsori királyi kastélyban.

Az angol futball legendás alakja jelenleg a Lionel Messit is foglalkoztató amerikai Inter Miami tulajdonosa.