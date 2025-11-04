Videón, ahogy lovaggá ütik David Beckhamet

Lovaggá ütötték az angol futball legendás alakját. David Beckham 50 évesen kapta meg a lovagi címet.
2025. november 04. 19:22
3 p
0
1
5
Mentés
A sport és a jótékonyság területén szerzett érdemeiért David Beckhamet kedd kora délután lovaggá ütötte III. Károly brit uralkodó a windsori királyi kastélyban – számolt be a Nemzeti Sport. A mai naptól tehát Sir David Beckham a hivatalos megszólítása a Manchester United, a Real Madrid, az LA Galaxy, az AC Milan és a Paris Saint-Germain egykori kitűnő, 115-szörös angol válogatott középpályásának.
Az 50 éves volt labdarúgó, aki jelenleg a Lionel Messit is foglalkoztató amerikai Inter Miami tulajdonosa, a címet a sport és a jótékonyság terén szerzett érdemeiért kapta III. Károlytól. A ceremóniára Beckhamet elkísérte felesége, Victoria, az egykori Spice Girls női popcsapat énekesnője, valamint a szülei is.
Jelenlegi szerződése az év végéig érvényes, de egyelőre nem vehető biztosra, hogy meghosszabbítja, mert a néhány héttel ezelőtt napvilágot látott pletykák szerint Szaúd-Arábiából is van ajánlata.
„Rendkívül büszke nap ez a családunk számára – idézte az 50 éves Beckham szavait a Nemzeti Sport a Sky Sportsra hivatkozva. – A londoni East Enden nőttem fel, nagyon szerény körülmények között. Mindig is az volt az álmom, hogy hivatásos labdarúgó legyek, s az országomért és a Manchester Unitedért küzdhessek. Minden egyéb, ami ezzel jár, hihetetlen, de a világ legfontosabb és legtöbbre becsült intézményétől ilyen elismerést kaptam, ami a legnagyobb büszkeség nekem.
A monarchia mindig is nagyon fontos volt a családom számára. Itt lenni és megkapni a lovagi címet Őfelségétől, egészen szürreális dolog.”