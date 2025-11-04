Videón, ahogy lovaggá ütik David Beckhamet

A sport és a jótékonyság területén szerzett érdemeiért David Beckhamet kedd kora délután lovaggá ütötte III. Károly brit uralkodó a windsori királyi kastélyban – számolt be a Nemzeti Sport. A mai naptól tehát Sir David Beckham a hivatalos megszólítása a Manchester United, a Real Madrid, az LA Galaxy, az AC Milan és a Paris Saint-Germain egykori kitűnő, 115-szörös angol válogatott középpályásának.

Beckham a szüleivel és a feleségével (Fotó: Andrew Matthews/POOL/AFP)

Az 50 éves volt labdarúgó, aki jelenleg a Lionel Messit is foglalkoztató amerikai Inter Miami tulajdonosa, a címet a sport és a jótékonyság terén szerzett érdemeiért kapta III. Károlytól. A ceremóniára Beckhamet elkísérte felesége, Victoria, az egykori Spice Girls női popcsapat énekesnője, valamint a szülei is.