Videón, ahogy lovaggá ütik David Beckhamet

2025. november 04. 19:22

Lovaggá ütötték az angol futball legendás alakját. David Beckham 50 évesen kapta meg a lovagi címet.

2025. november 04. 19:22
null

A sport és a jótékonyság területén szerzett érdemeiért David Beckhamet kedd kora délután lovaggá ütötte III. Károly brit uralkodó a windsori királyi kastélyban – számolt be a Nemzeti Sport. A mai naptól tehát Sir David Beckham a hivatalos megszólítása a Manchester United, a Real Madrid, az LA Galaxy, az AC Milan és a Paris Saint-Germain egykori kitűnő, 115-szörös angol válogatott középpályásának.

Beckham a szüleivel és a feleségével
Beckham a szüleivel és a feleségével (Fotó: Andrew Matthews/POOL/AFP)

Az 50 éves volt labdarúgó, aki jelenleg a Lionel Messit is foglalkoztató amerikai Inter Miami tulajdonosa, a címet a sport és a jótékonyság terén szerzett érdemeiért kapta III. Károlytól. A ceremóniára Beckhamet elkísérte felesége, Victoria, az egykori Spice Girls női popcsapat énekesnője, valamint a szülei is.

„Rendkívül büszke nap ez a családunk számára – idézte az 50 éves Beckham szavait a Nemzeti Sport a Sky Sportsra hivatkozva. – A londoni East Enden nőttem fel, nagyon szerény körülmények között. Mindig is az volt az álmom, hogy hivatásos labdarúgó legyek, s az országomért és a Manchester Unitedért küzdhessek. Minden egyéb, ami ezzel jár, hihetetlen, de a világ legfontosabb és legtöbbre becsült intézményétől ilyen elismerést kaptam, ami a legnagyobb büszkeség nekem. 

A monarchia mindig is nagyon fontos volt a családom számára. Itt lenni és megkapni a lovagi címet Őfelségétől, egészen szürreális dolog.”


Sir David Beckham

Fotó: Andrew Matthews/POOL/AFP

