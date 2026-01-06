Ft
emmanuel macron válság franciaország

Elege van a franciáknak: valódi vezetőt követelnek maguknak Macron helyett

2026. január 06. 18:02

A franciák közel 60 százaléka szerint felesleges a demokrácia, más rendszer is lehet ugyanolyan jó.

2026. január 06. 18:02
null

Egyre mélyebb politikai válság felé sodródik Franciaország – írja a Remix News. Egy friss közvélemény-kutatás szerint mélyponton van Emmanuel Macron elnök népszerűsége. A francia államfő támogatottsága mindössze 25 százalék, ami a legalacsonyabb szint a mostani mandátuma alatt.

Meghökkentő módon a franciák 58 százaléka szerint azonnal le kellene mondania. A közvélemény pesszimizmusának mértéke elsöprő:

a franciák 90 százaléka szerint az ország hanyatlik, közülük 32 százalék szerint ez a folyamat visszafordíthatatlan.

Csak a válaszadók 10 százaléka gondolja, hogy Franciaország elkerülheti az összeomlást. A felmérésből az is kiderült: a lakosság egyre frusztráltabb. A válaszadók 96 százaléka úgy nyilatkozott, hogy haragot érez az ország állapota miatt, és 59 százalék helyesli azokat a lépéseket, amelyek megbénítanák az állam működését, 43 százalékuk szerint pedig azonnal fel kellene oszlatni a nemzetgyűlést.

A társadalmi elégedetlenség ráadásul széles körű és rendszerszintű. A franciák csupán 10 százaléka bízik a politikai pártokban, és mindössze 20 százalék a képviselőiben. A lakosság csupán 40 százaléka vall bizalmat az Európai Unióban. Egyre hangosabbak a radikális hangok is.

A válaszadók 85 százaléka azt várja, hogy egy „igazi vezető” kerüljön hatalomra,

míg 34 százalék szerint a demokrácián kívüli politikai rendszerek is lehetnek ugyanolyan jók, továbbá az emberek 52 százaléka támogatja a halálbüntetés visszaállítását. További 63 százaléknyi francia nem érzi otthon magát a saját országában, és 65 százalék szerint túl sok külföldi él Franciaországban.

Nyitókép forrása: Gonzalo Fuentes / POOL / AFP

***

 

