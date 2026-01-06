Elege van a franciáknak: valódi vezetőt követelnek maguknak Macron helyett

Egyre mélyebb politikai válság felé sodródik Franciaország – írja a Remix News. Egy friss közvélemény-kutatás szerint mélyponton van Emmanuel Macron elnök népszerűsége. A francia államfő támogatottsága mindössze 25 százalék, ami a legalacsonyabb szint a mostani mandátuma alatt.

Meghökkentő módon a franciák 58 százaléka szerint azonnal le kellene mondania. A közvélemény pesszimizmusának mértéke elsöprő: