Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
emmanuel macron mercosur giorgia meloni Európai Unió orbán viktor

Óriási pofont kapott Macron: Orbánhoz szaladt segítségért, a fél ország rajta röhög

2025. december 29. 09:56

Bár a francia elnök korábban többször is élesen kritizálta Orbán Viktort és Giorgia Melonit, most csak az ő támogatásukkal tudta megakadályozni a szabadkereskedelmi egyezmény aláírását.

2025. december 29. 09:56
null

A Le Figaro elemzése szerint Emmanuel Macron francia elnök csak Giorgia Meloni olasz és Orbán Viktor magyar miniszterelnök támogatásával tudta elérni a Mercosur szabadkereskedelmi egyezmény aláírásának halasztását, amelyet a francia gazdák hevesen elleneztek – írja az Il Giornale.

A cikk

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

kritikus hangvételben mutatja be Macron helyzetét, aki most átmeneti szövetséget kötött korábban bírált nacionalista vezetőkkel.

Guillaume Tabard publicista kiemeli, hogy Macron ezzel ideiglenesen enyhítette a hazai feszültségeket, de ez az „ideológiai pofon” rávilágít vezetői gyengeségére. Meloni és Orbán álláspontja szerint az egyezmény nem nyújt kellő védelmet az európai agráriumnak; többek között hormonkezelt húsok és olcsó dél-amerikai termékek miatt aggódnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ludovic Marin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Héja
2025. december 29. 10:48
A franciák Macront megérdemlik. Kultúrájuk óriási, amúgy zavaros népség.
Válasz erre
2
0
rasputin
2025. december 29. 10:43
robertdenyirorasputin 2025. december 29. 10:41 Hazudsz. Ti hazudtok. Egész évben ukránozott a mandiner aztán kiderült hogy Mercosur
Válasz erre
0
5
rasputin
2025. december 29. 10:42
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkelrasputin 2025. december 29. 10:29 Kedves Tiszatálib! Nem enged linket csatolni a Mandi, de szeptember 8-án ezt a közleményt adta ki Mo. kormánya. Engedi csak nem értesz hozzá. mandiner.hu/belfold/2025/07/tragyat-zuditottak-a-magyar-gazdak-az-europai-bizottsag-epulete-ele-jo-okuk-volt-ra A pénz pedig a jelenlegi tagállamok, így Magyarország helyett menne Ukrajnába! mandiner.hu/gazdasag/2025/04/ukrajna-eu-tagsaga-igy-omlana-ossze-a-magyar-es-az-europai-mezogazdasag mandiner.hu/gazdasag/2025/10/eu-koltsegvetes-gazdak-kap-agrar-brusszel mandiner.hu/gazdasag/2025/11/brusszel-gazdak-ukrajna-tamogatas-kap
Válasz erre
0
3
rasputin
2025. december 29. 10:10
neszteklipschikrasputin 2025. december 29. 10:08 Igen, velük is gond van. Meg a dél-amerikai mezőgazdaság kontroll nélkül az EU-ra való ráeresztésével is gond van. Tedd ide narancsbolsevik hogy mikor ejtettétek ki a szátokon azt hogy Mercosur szabadkereskedelmi egyezmény 
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!