emmanuel macron ursula von der leyen franciaország európai bizottság orbán viktor

Kiakadtak a franciák, nagyon megharagudtak Macronra: már Orbánhoz hasonlítják a francia elnököt

2025. december 22. 10:47

A francia Libération szerzője szerint Macron retorikája meglepően hasonlított Orbán hangvételéhez.

2025. december 22. 10:47


Emmanuel Macron francia elnök a brüsszeli EU-csúcson határozottan ellenezte a Mercosur-kereskedelmi megállapodás jelenlegi formában történő aláírását, hangsúlyozva, hogy Franciaország nem fogja támogatni azt az agrárérdekek védelmében. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke emiatt januárra halasztotta a szerződés aláírását. A francia Libération kritikus hangvételű cikke szerint Macron retorikája meglepően hasonlított Orbán Viktor magyar miniszterelnök euroszkeptikus hangvételéhez.

az államfő meglepő hangnemet ütött meg, amely nem állt messze az eurofób Orbán Viktor magyar miniszterelnök által használt hangnemtől”

– írja a francia lap szerzője.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Fotó: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 8 komment

pipa89
2025. december 22. 13:32
Ez az összehasonlítás sértés a magyarokra nézve 🤣🤣🤣
csulak
2025. december 22. 12:56
csak szeretnek a francok, hogy nekik is legyen egy Orban Viktor kvalitasu politikusuk, de nincs, Macro meg vegkepp nem az
egonsamu-2
2025. december 22. 12:44
Micront Orbánnal egy napon említeni is kimeríti a becsületsértés fogalmát. Globalista kisférget egy államférfihez hasonlítani csak béka- és csigazabálók mernek.
Perczel Éva
2025. december 22. 12:29
"már Orbánhoz hasonlítják a francia elnököt" Ugyan már! Álmodik a nyomor! Csak szeretnék, ha legalább egy kicsit hasonlítana.
