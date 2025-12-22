Kiakadtak a franciák, nagyon megharagudtak Macronra: már Orbánhoz hasonlítják a francia elnököt

Nehéz napok elé néz Ursula von der Leyen: 30 éve nem tapasztalt egység boríthatja Brüsszel nagy tervét (VIDEÓ)
A francia Libération szerzője szerint Macron retorikája meglepően hasonlított Orbán hangvételéhez.
Emmanuel Macron francia elnök a brüsszeli EU-csúcson határozottan ellenezte a Mercosur-kereskedelmi megállapodás jelenlegi formában történő aláírását, hangsúlyozva, hogy Franciaország nem fogja támogatni azt az agrárérdekek védelmében. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke emiatt januárra halasztotta a szerződés aláírását. A francia Libération kritikus hangvételű cikke szerint Macron retorikája meglepően hasonlított Orbán Viktor magyar miniszterelnök euroszkeptikus hangvételéhez.
„Emmanuel Macron néhány tonna marhahúsért feláldozza-e eddigi európai eredményeit, amelyekre eddig nem volt oka szégyenkezni, és eltemeti a Mercosurral (Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay) kötött kereskedelmi megállapodást? Csütörtökön, a brüsszeli európai csúcstalálkozó megnyitásakor
az államfő meglepő hangnemet ütött meg, amely nem állt messze az eurofób Orbán Viktor magyar miniszterelnök által használt hangnemtől”
– írja a francia lap szerzője.
