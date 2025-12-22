Kiakadtak a franciák, nagyon megharagudtak Macronra: már Orbánhoz hasonlítják a francia elnököt

Emmanuel Macron francia elnök a brüsszeli EU-csúcson határozottan ellenezte a Mercosur-kereskedelmi megállapodás jelenlegi formában történő aláírását, hangsúlyozva, hogy Franciaország nem fogja támogatni azt az agrárérdekek védelmében. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke emiatt januárra halasztotta a szerződés aláírását. A francia Libération kritikus hangvételű cikke szerint Macron retorikája meglepően hasonlított Orbán Viktor magyar miniszterelnök euroszkeptikus hangvételéhez.