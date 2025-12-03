Liverpool–Sunderland: Szoboszlai ismét Szalah helyén, Kerkez a kispadon – ÉLŐ

Nem meglepő módon a holland vezetőedző ismét a kezdőben szavazott bizalmat Szoboszlai Dominiknek, aki a hétvégi meccshez hasonlóan ismét Mohamed Szalah helyén, vagyis a jobb szélen kapott szerepet. Az egyiptomi labdarúgóval együtt Kerkez Milos is a kispadon kezdte a találkozót, akit vasárnap izomgörcs miatt kellett lecserélni a hajrában. Slot számára nagy a tét, hiszen sajtóhírek szerint kétmeccses ultimátumot kapott a vezetőségtől, aminek eddig a felét teljesítette.