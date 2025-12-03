Liverpool–Sunderland: Szoboszlai ismét Szalah helyén, Kerkez a kispadon – ÉLŐ

A Sunderland szurkolói elképesztő dolgot követelnek játékosaiktól – Szoboszlait is érintheti
Nagyon készülnek a derbire.
A Liverpool Szoboszlai Dominikkel a soraiban (Kerkez Milossal a kispadon) fogadja a Sunderland csapatát az angol bajnokság 14. fordulójában. Liverpool–Sunderland: kövesse élő, szöveges tudósításunkat a mérkőzésről.
Liverpool–Sunderland: a West Ham United elleni vasárnapi győzelem után Arne Slot arra készült a Premier League 14. fordulójában, hogy bizonyítsa, elkezdett kilábalni a gödörből. A nem éppen előkelő 8. helyről várták a meccset a Vörösök az őket meglepetésre egy ponttal előző, remek formában lévő vendégek ellen.
Nem meglepő módon a holland vezetőedző ismét a kezdőben szavazott bizalmat Szoboszlai Dominiknek, aki a hétvégi meccshez hasonlóan ismét Mohamed Szalah helyén, vagyis a jobb szélen kapott szerepet. Az egyiptomi labdarúgóval együtt Kerkez Milos is a kispadon kezdte a találkozót, akit vasárnap izomgörcs miatt kellett lecserélni a hajrában. Slot számára nagy a tét, hiszen sajtóhírek szerint kétmeccses ultimátumot kapott a vezetőségtől, aminek eddig a felét teljesítette.
A Liverpool kezdte a találkozót, de a vendégek ragadták rögtön magukhoz a kezdeményezést. Az első lehetőség azonban Szoboszlai előtt adódott: bő 20 méterről, középről vette célba a kaput, de Roefs éppen jó helyen állt, így könnyedén ölelte magához a labdát.
Premier League, 15. forduló
Liverpool–Sunderland 0–0
Liverpool: Alisson – Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Isak
Sunderland: Roefs – Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Talbi, G. Xhaka, Sadiki, Le Fée – Brobbey
