A Sunderland szurkolói elképesztő dolgot követelnek játékosaiktól – Szoboszlait is érintheti

Szóval a szurkolók azt szeretnék, ha a két játékos kiprovokálna magának egy-egy sárga lapot a Liverpool ellen.

Liverpool–Sunderland: Szoboszlai is veszélyeztetett

Egyébként Szoboszlai Dominik is hasonló cipőben jár: 4 sárgája van, így a következő lap eltiltást ér. Persze tőle semmi ilyesmit nem követelnek, hiszen jelenleg elképzelhetetlen, hogy mire menne a Liverpool a magyar szélső/középpályás/védő nélkül.

A Liverpool–Sunderland mérkőzést szerda este negyed 10-től rendezik, a Mandiner élő, szöveges közvetítést ad a találkozóról.

