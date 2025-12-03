A Sunderland szurkolói elképesztő dolgot követelnek játékosaiktól – Szoboszlait is érintheti

Slot kijelentésének nemcsak Szoboszlai, hanem az összes magyar örülhet
Kiderült, mi lesz vele Liverpoolban hosszú távon.
A Sunderland szurkolói azt szeretnék, ha Granit Xhaka és Noah Sadiki sárga lapot kapna a Liverpool ellen. Szerda késő este rendezik a Liverpool–Sunderlandet az angol bajnokságban.
Liverpool–Sunderland mérkőzést rendeznek szerda késő este az angol bajnokságban. A találkozónak egyértelműen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata az esélyese, még akkor is, ha eddig nem sikerült túl jól a Vörösök szezonja. A hétvégén a West Ham United elleni győzelem alkalmával viszont úgy tűnt, elkezdtek kilábalni a gödörből.
Ezt is ajánljuk a témában
Kiderült, mi lesz vele Liverpoolban hosszú távon.
Olyannyira, hogy a Sunderland szurkolói esélyt sem adnak csapatuknak, ezért azt követelik játékosaiktól, hogy a Newcastle elleni Wear-Tyne derbire álljanak készen inkább, ami Anglia egyik legősibb rangadója – és amit 10 éve rendeztek meg utoljára.
És, hogy pontosan mit várnak a labdarúgóktól? Mint ismeretes, a Premier League-ben az első 19 fordulóban összeszedett 5 sárga lap egymeccses eltiltást von maga után. A Sunderland csapatából Granit Xhakanak és Noah Sadikinek is 4 lapja van, így, ha besárgulnak a Liverpool ellen, akkor ki kell hagyniuk a Manchester City elleni, szintén nem túl sok jóval kecsegtető találkozót – ellenben egy héttel később ott lehetnek a Newcastle ellen.
Szóval a szurkolók azt szeretnék, ha a két játékos kiprovokálna magának egy-egy sárga lapot a Liverpool ellen.
Egyébként Szoboszlai Dominik is hasonló cipőben jár: 4 sárgája van, így a következő lap eltiltást ér. Persze tőle semmi ilyesmit nem követelnek, hiszen jelenleg elképzelhetetlen, hogy mire menne a Liverpool a magyar szélső/középpályás/védő nélkül.
A Liverpool–Sunderland mérkőzést szerda este negyed 10-től rendezik, a Mandiner élő, szöveges közvetítést ad a találkozóról.
Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP