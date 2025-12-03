Slot kijelentésének nemcsak Szoboszlai, hanem az összes magyar örülhet

Arne Slot viszont a Sunderland elleni, szerdai bajnoki előtt tiszta vizet öntött a pohárba:

Szoboszlai hosszú távon nem lesz a Liverpool jobbszélsője.

„Dominik egy középpályás, aki szükség esetén hátvédként vagy szélsőként is segíthet nekünk, de akkor is inkább középpályás” – érvelt a holland vezetőedző. „Nem gondolnám, hogy még februárban és márciusban is a jobb szélen fog minden egyes meccsen játszani. A West Ham ellen kevésbé mentünk emberfogásra, mint más meccseken, így a hátsó négyes vonal jobban a helyén maradhatott.”

Ezzel Slot arra is utalhatott, hogy addig viszont marad Szoboszlai a szélső, miután Szalahnak december közepétől az Afrika-kupán van jelenése.