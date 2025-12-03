Slot kijelentésének nemcsak Szoboszlai, hanem az összes magyar örülhet

Öltözői problémákról írnak Liverpoolban – Kerkez és Szoboszlai is érintett
Arne Slot mindkét magyar játékossal kapcsolatban hoz olyan döntéseket, amelyek feszültségek keltenek az öltözőben.
Arne Slot elárulta, hogy Szoboszlai Dominik marad-e jobbszélső a csapatában. A szerda esti Liverpool–Sunderland angol bajnoki előtt beszélt erről.
A szerda esti Liverpool–Sunderland előtt még mindig Szoboszlai Dominik hétvégi teljesítménye a téma. A magyar válogatott csapatkapitánya ismét egy újabb szerepkörben mutatta meg magát, hiszen jobbszélsőként játszott a West Ham United elleni győztes mérkőzésen. Nem volt tőle teljesen idegen a pozíció, hiszen még az RB Leipzigben szerepelt már többször ezen a poszton – nem véletlen, hogy ezúttal is remek teljesítményt nyújtott, áradozott róla és a Florian Wirtz-cel való játékkapcsolatáról is a sajtó.
Sőt, olyan elemzések is napvilágot láttak, hogy Mohamed Szalah helye is veszélybe kerülhet a csapatban, annyira jól oldotta meg helyette a feladatot a magyar válogatott csapatkapitánya. Miközben az egyiptomi a szezonban többször is megkapta azt a kritikát, hogy nem segít a védekezésben a jobbhátvédnek, addig Szoboszlaira ezen a téren sem lehetett panasz.
Ez már az őrségváltás hajnala?
Arne Slot viszont a Sunderland elleni, szerdai bajnoki előtt tiszta vizet öntött a pohárba:
Szoboszlai hosszú távon nem lesz a Liverpool jobbszélsője.
„Dominik egy középpályás, aki szükség esetén hátvédként vagy szélsőként is segíthet nekünk, de akkor is inkább középpályás” – érvelt a holland vezetőedző. „Nem gondolnám, hogy még februárban és márciusban is a jobb szélen fog minden egyes meccsen játszani. A West Ham ellen kevésbé mentünk emberfogásra, mint más meccseken, így a hátsó négyes vonal jobban a helyén maradhatott.”
Ezzel Slot arra is utalhatott, hogy addig viszont marad Szoboszlai a szélső, miután Szalahnak december közepétől az Afrika-kupán van jelenése.
Hozzátette: mindenki jól tudja, hogy
Szoboszlai gyakorlatilag két ember helyett is képes futni, ami nagyon jól jött a londoni mérkőzésen.
„De hosszabb távon a szélsőknek szélsőként, a középpályásoknak középpályásként, a védőknek pedig védőként kell játszaniuk” – zárta le a témát Slot.
A Liverpool szerda este negyed 10-től fogadja a Sunderland csapatát a Premier League-ben – mivel ez még azért rövid táv, kíváncsian várjuk, Szoboszlai melyik poszton fog szerepelni. A Mandineren élő, szöveges közvetítést olvashatnak a mérkőzésről.
Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP