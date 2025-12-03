Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik

Slot kijelentésének nemcsak Szoboszlai, hanem az összes magyar örülhet

2025. december 03. 16:50

Arne Slot elárulta, hogy Szoboszlai Dominik marad-e jobbszélső a csapatában. A szerda esti Liverpool–Sunderland angol bajnoki előtt beszélt erről.

2025. december 03. 16:50
null

A szerda esti Liverpool–Sunderland előtt még mindig Szoboszlai Dominik hétvégi teljesítménye a téma. A magyar válogatott csapatkapitánya ismét egy újabb szerepkörben mutatta meg magát, hiszen jobbszélsőként játszott a West Ham United elleni győztes mérkőzésen. Nem volt tőle teljesen idegen a pozíció, hiszen még az RB Leipzigben szerepelt már többször ezen a poszton – nem véletlen, hogy ezúttal is remek teljesítményt nyújtott, áradozott róla és a Florian Wirtz-cel való játékkapcsolatáról is a sajtó.

Liverpool–Sunderland
Liverpool–Sunderland: Szoboszlai vajon megint jobbszélső lesz? Fotó: MTI/EPA/Neil Hall

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Sőt, olyan elemzések is napvilágot láttak, hogy Mohamed Szalah helye is veszélybe kerülhet a csapatban, annyira jól oldotta meg helyette a feladatot a magyar válogatott csapatkapitánya. Miközben az egyiptomi a szezonban többször is megkapta azt a kritikát, hogy nem segít a védekezésben a jobbhátvédnek, addig Szoboszlaira ezen a téren sem lehetett panasz.

Ezt is ajánljuk a témában

Arne Slot viszont a Sunderland elleni, szerdai bajnoki előtt tiszta vizet öntött a pohárba: 

Szoboszlai hosszú távon nem lesz a Liverpool jobbszélsője.

„Dominik egy középpályás, aki szükség esetén hátvédként vagy szélsőként is segíthet nekünk, de akkor is inkább középpályás” – érvelt a holland vezetőedző. „Nem gondolnám, hogy még februárban és márciusban is a jobb szélen fog minden egyes meccsen játszani. A West Ham ellen kevésbé mentünk emberfogásra, mint más meccseken, így a hátsó négyes vonal jobban a helyén maradhatott.”

Ezzel Slot arra is utalhatott, hogy addig viszont marad Szoboszlai a szélső, miután Szalahnak december közepétől az Afrika-kupán van jelenése.

Hozzátette: mindenki jól tudja, hogy 

Szoboszlai gyakorlatilag két ember helyett is képes futni, ami nagyon jól jött a londoni mérkőzésen.

„De hosszabb távon a szélsőknek szélsőként, a középpályásoknak középpályásként, a védőknek pedig védőként kell játszaniuk” – zárta le a témát Slot.

Liverpool–Sunderland: élőben a Mandineren

A Liverpool szerda este negyed 10-től fogadja a Sunderland csapatát a Premier League-ben – mivel ez még azért rövid táv, kíváncsian várjuk, Szoboszlai melyik poszton fog szerepelni. A Mandineren élő, szöveges közvetítést olvashatnak a mérkőzésről.

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2025. december 03. 17:19
Nem tudom minek kellett annyi játékost vásárolni, ha nem tudja őket használni semmire!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!