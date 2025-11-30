Ft
Ft
6°C
-3°C
Ft
Ft
6°C
-3°C
11. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 30.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
florian wirtz Liverpool Szoboszlai Dominik

Ebből meg mi lesz? Mohamed Szalah Szoboszlai Dominik miatt kerülhet nagy bajba

2025. november 30. 20:40

Mohamed Szalah kimaradt, miközben Florian Wirtz és Szoboszlai Dominik remekül játszott egymással. A West Ham–Liverpool után azt elemzik, hogy a magyar miatt végleg kikerülhet az egyiptomi a kezdőcsapatból.

2025. november 30. 20:40
null

Visszatalált a győzelem útjára Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata: mindkét magyar kezdőként szerepelt a West Ham–Liverpoolon, amit a vendégek 2–0-ra nyertek meg. Kerkez hosszú idő után megbízható teljesítményt nyújtott, aztán sérülés miatt kellett lecserélni, de szerencsére nincs nagy baj.

West Ham–Liverpool
West Ham–Liverpool: hiába lőtt Isak gólt, nem róla beszélnek az angolok. Fotó: Ben STANSALL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Nagy panasz Szoboszlaira sem volt, bár ezúttal nem ő lett a meccs embere, ugyanis Florian Wirtz elvitte előle a show-t. Viszont ennél is fontosabb, hogy a német és a magyar játékkapcsolata eléggé meggyőzte a brit szakírókat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A Rousing The Kop elemzése szerint szólhatna most arról is minden, hogy Alexander Isak megszerezte végre első bajnoki gólját a Liverpoolban, helyette viszont mindenki két másik játékosról beszél: Florian Wirtzről és Szoboszlai Dominikről. És nemcsak az egyéni teljesítményükről, hanem kettejük játékkapcsolatáról.

A cikk szerzője Arne Slot merész húzásának nevezi, hogy a West Ham United ellen a csapat legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah nem volt ott a kezdőcsapatban, helyette pedig a középpálya jobb oldalán Szoboszlai szerepelt. Ennek köszönhetően Wirtz a kedvenc pozíciójában, 10-esként szerepelhetett a középpályán, ahol ráadásul kiemelkedően teljesített, a meccs embere lett.

Bár gólt és gólpasszt sem jegyzett, egyértelműen kiemelkedett a mezőnyből, átfolyt rajta minden támadás, mozgatta a csapatot – mindemellett pedig nagyszerű volt a játékkapcsolata magyar csapattársával. 

West Ham–Liverpool: Wirtz és Szoboszlai kapcsolata

Gyakran mozgatták egymást ügyes passzokkal, kényszerítőiket az ellenfél nem tudta lekövetni, melyekkel többször kerültek fölénybe a pályán. A cikk szerint mindketten bizonyították: tökéletesek arra, hogy együtt játszanak.

„Szoboszlai volt eddig a Vörösök legjobbja ebben a szezonban, de a West Ham ellen ezúttal Wirtz volt a legjobb, bizonyítva, hogy duóként megállíthatatlanok lehetnek” – méltatja őket a szerző.

Az író szerint Szoboszlaitól most azért nem volt szükség annyira kiemelkedő teljesítményre, mert a társai végre szintet léptek, nem kellett egyedül a hátán cipelni a csapatot. 

Ennek ellenére jól játszott, sokkal jobban, mint Szalah a korábbi meccseken, vagyis az egyiptomi bajba kerülhet, sokat kell dolgoznia, ha szeretné visszaszerezni a helyét a kezdőcsapatban.

Szalah szerencséje, hogy a Liverpoolra jövő héten is két meccs vár, így szinte biztosan pályára lép a rotáció miatt, ugyanakkor már nem ő lesz az elsőszámú választás. Szoboszlai megérdemli, hogy minden meccsen kezdjen, és most már Wirtz sem nélkülözhető, így Szalahnak meg kell elégednie a kispaddal.”

A Liverpool jövő szerdán a Sunderlandet fogadja a bajnokságban.

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lynx
2025. november 30. 21:27
Kerkezt is belevenném ebbe. Érdekes módon Wirtzcel és Szoboszlaival együtt tud játszani, ők azok akik értik a gyors játékot az egyérintős passzokat.
Válasz erre
1
0
sersem
2025. november 30. 20:48
Azért ne essünk hasra, a kalapácsosok csak gólkülönbséggel állnak jobban, mint a kiesőjelölt Leeds. Igen, sokkal jobbak voltak Salah nélkül. Mint mindig.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!