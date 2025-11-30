Ebből meg mi lesz? Mohamed Szalah Szoboszlai Dominik miatt kerülhet nagy bajba

Magyar áldozata lett a Liverpool győzelmének? Slot tiszta vizet öntött a pohárba
Van okunk az aggodalomra?
Mohamed Szalah kimaradt, miközben Florian Wirtz és Szoboszlai Dominik remekül játszott egymással. A West Ham–Liverpool után azt elemzik, hogy a magyar miatt végleg kikerülhet az egyiptomi a kezdőcsapatból.
Visszatalált a győzelem útjára Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata: mindkét magyar kezdőként szerepelt a West Ham–Liverpoolon, amit a vendégek 2–0-ra nyertek meg. Kerkez hosszú idő után megbízható teljesítményt nyújtott, aztán sérülés miatt kellett lecserélni, de szerencsére nincs nagy baj.
Ezt is ajánljuk a témában
Van okunk az aggodalomra?
Nagy panasz Szoboszlaira sem volt, bár ezúttal nem ő lett a meccs embere, ugyanis Florian Wirtz elvitte előle a show-t. Viszont ennél is fontosabb, hogy a német és a magyar játékkapcsolata eléggé meggyőzte a brit szakírókat.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyik liverpooli magyar teljesítményére sem lehetett panasz.
A Rousing The Kop elemzése szerint szólhatna most arról is minden, hogy Alexander Isak megszerezte végre első bajnoki gólját a Liverpoolban, helyette viszont mindenki két másik játékosról beszél: Florian Wirtzről és Szoboszlai Dominikről. És nemcsak az egyéni teljesítményükről, hanem kettejük játékkapcsolatáról.
A cikk szerzője Arne Slot merész húzásának nevezi, hogy a West Ham United ellen a csapat legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah nem volt ott a kezdőcsapatban, helyette pedig a középpálya jobb oldalán Szoboszlai szerepelt. Ennek köszönhetően Wirtz a kedvenc pozíciójában, 10-esként szerepelhetett a középpályán, ahol ráadásul kiemelkedően teljesített, a meccs embere lett.
Bár gólt és gólpasszt sem jegyzett, egyértelműen kiemelkedett a mezőnyből, átfolyt rajta minden támadás, mozgatta a csapatot – mindemellett pedig nagyszerű volt a játékkapcsolata magyar csapattársával.
Gyakran mozgatták egymást ügyes passzokkal, kényszerítőiket az ellenfél nem tudta lekövetni, melyekkel többször kerültek fölénybe a pályán. A cikk szerint mindketten bizonyították: tökéletesek arra, hogy együtt játszanak.
„Szoboszlai volt eddig a Vörösök legjobbja ebben a szezonban, de a West Ham ellen ezúttal Wirtz volt a legjobb, bizonyítva, hogy duóként megállíthatatlanok lehetnek” – méltatja őket a szerző.
Az író szerint Szoboszlaitól most azért nem volt szükség annyira kiemelkedő teljesítményre, mert a társai végre szintet léptek, nem kellett egyedül a hátán cipelni a csapatot.
Ennek ellenére jól játszott, sokkal jobban, mint Szalah a korábbi meccseken, vagyis az egyiptomi bajba kerülhet, sokat kell dolgoznia, ha szeretné visszaszerezni a helyét a kezdőcsapatban.
Szalah szerencséje, hogy a Liverpoolra jövő héten is két meccs vár, így szinte biztosan pályára lép a rotáció miatt, ugyanakkor már nem ő lesz az elsőszámú választás. Szoboszlai megérdemli, hogy minden meccsen kezdjen, és most már Wirtz sem nélkülözhető, így Szalahnak meg kell elégednie a kispaddal.”
A Liverpool jövő szerdán a Sunderlandet fogadja a bajnokságban.
Nyitókép: Ben STANSALL / AFP