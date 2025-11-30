Ebből meg mi lesz? Mohamed Szalah Szoboszlai Dominik miatt kerülhet nagy bajba

A Rousing The Kop elemzése szerint szólhatna most arról is minden, hogy Alexander Isak megszerezte végre első bajnoki gólját a Liverpoolban, helyette viszont mindenki két másik játékosról beszél: Florian Wirtzről és Szoboszlai Dominikről. És nemcsak az egyéni teljesítményükről, hanem kettejük játékkapcsolatáról.

A cikk szerzője Arne Slot merész húzásának nevezi, hogy a West Ham United ellen a csapat legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah nem volt ott a kezdőcsapatban, helyette pedig a középpálya jobb oldalán Szoboszlai szerepelt. Ennek köszönhetően Wirtz a kedvenc pozíciójában, 10-esként szerepelhetett a középpályán, ahol ráadásul kiemelkedően teljesített, a meccs embere lett.

Bár gólt és gólpasszt sem jegyzett, egyértelműen kiemelkedett a mezőnyből, átfolyt rajta minden támadás, mozgatta a csapatot – mindemellett pedig nagyszerű volt a játékkapcsolata magyar csapattársával.

West Ham–Liverpool: Wirtz és Szoboszlai kapcsolata

Gyakran mozgatták egymást ügyes passzokkal, kényszerítőiket az ellenfél nem tudta lekövetni, melyekkel többször kerültek fölénybe a pályán. A cikk szerint mindketten bizonyították: tökéletesek arra, hogy együtt játszanak.