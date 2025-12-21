Rejtélyes dedikálás terjed a neten: Pottyondy Edinának írhatott karácsonyi üdvözletet Orbán Viktor

Az egyik legismertebb közvélemény-kutató bemondta, mi a valóság Magyarországon – ennek Magyar Péter nem fog örülni
A miniszterelnök személyesen küldött ajándékot egy „Edina” nevű hölgynek, mellé pedig egy sokatmondó bibliai idézetet írt.
Orbán Viktor karácsonyi üdvözletet küldött „Edinának”: egészen pontosan az Orbán Viktor Másként című könyvét dedikálta neki. Az aláírás alá pedig odaírta a Máté evangéliuma 5,39-et, amely így szól:
Én pedig azt mondom nektek: ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is.”
De miért feltételezhető, hogy a dedikált könyv címzettje Pottyondy Edina? Azért, mert a performanszművész korábban a Telexnek adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy legújabb művét szívesen ajánlaná Orbán Viktornak – „de nem azért, hogy büntessem, hanem hogy épüljön belőle, legyen normálisabb ember, lássa az ország azon részét, ami nem a bankszámlája meg a Putyin segge. Mert láthatóan ide szorult be a tudata, pedig nem volt mindig ilyen.”
