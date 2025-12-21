Ft
12. 21.
vasárnap
putyin pottyondy edina könyv orbán viktor

Rejtélyes dedikálás terjed a neten: Pottyondy Edinának írhatott karácsonyi üdvözletet Orbán Viktor

2025. december 21. 13:18

A miniszterelnök személyesen küldött ajándékot egy „Edina” nevű hölgynek, mellé pedig egy sokatmondó bibliai idézetet írt.

2025. december 21. 13:18
null

Orbán Viktor karácsonyi üdvözletet küldött „Edinának”: egészen pontosan az Orbán Viktor Másként című könyvét dedikálta neki. Az aláírás alá pedig odaírta a Máté evangéliuma 5,39-et, amely így szól: 

Én pedig azt mondom nektek: ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is.”

De miért feltételezhető, hogy a dedikált könyv címzettje Pottyondy Edina? Azért, mert a performanszművész korábban a Telexnek adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy legújabb művét szívesen ajánlaná Orbán Viktornak – „de nem azért, hogy büntessem, hanem hogy épüljön belőle, legyen normálisabb ember, lássa az ország azon részét, ami nem a bankszámlája meg a Putyin segge. Mert láthatóan ide szorult be a tudata, pedig nem volt mindig ilyen.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Sróf
2025. december 21. 14:28
Ha tényleg potyondi kartársnő a címzett, akkor a nagymama szerintem két napra megint vegye magához a gyereket, nehogy baj legyen.
lendvaiildiko
2025. december 21. 14:22
Pottyondi árvereztesse le a Jónak lenni jó akció keretében a neki dedikált könyvet. Biztos, nagy összeget kapnának e kötettel. Azt meg ajánlják fel a kárpátaljai magyar gyermekeknek. Ugye Edina, megteszed?
gullwing
2025. december 21. 14:16
Disznó elé gyöngyöt... Pottyantós szerintem el sem tudja olvasni, nem áll azon a szinten...
tikkadt-szocske
•••
2025. december 21. 14:10 Szerkesztve
Szóval, ha a Puzsér Rabbi nyakonvágja Edinacskát, akkor nem ám mérgesen szétverni a porcelánkészletet, hanem engedelmesen odatartani a következő pofon célfelületét. Hajrá!
