Magyar áldozata lett a Liverpool győzelmének? Slot tiszta vizet öntött a pohárba

Wirtz ellopta a show-t Szoboszlaitól – Kerkez játékát hosszú idő után végre pozitívnak értékelték!
Egyik liverpooli magyar teljesítményére sem lehetett panasz.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott volt a kezdőben, nem is játszottak rosszul, a védőt viszont, mint kiderült, sérülés miatt kellett lecserélni. West Ham–Liverpool: Arne Slot a mérkőzés után árulta el, mekkora a baj, majd Kerkez teljesítményét is méltatta.
Arne Slot csapata visszatalált a győzelem útjára, miután 2–0-s vendég sikerrel ért véget a West Ham–Liverpool. A találkozón Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára, mindkét magyar teljesítményével elégedett volt a szaksajtó. Utóbbi nem játszotta végig a találkozót, az utolsó percekre kapta le őt a holland tréner – mint kiderült, sérülés miatt.
A találkozó utáni sajtótájékoztatón meg is kérdezték Slotot Kerkez állapotáról. A válaszról beszámoló Liverpool World megjegyezte: a balbekk lenyűgöző teljesítményével végig féken tartotta a West Ham legveszélyesebb játékosát, Jarrod Bowent.
Aztán Slot szavai következnek, aki mindenkit megnyugtatott: nincs nagy baj, Kerkez az egy hét alatt lejátszott három meccs miatt izomgörcsöt kapott.
Egyértelműen görcs. Bowennek csak akkor volt lehetősége, amikor már nem volt a pályán. Kerkez jó teljesítményt nyújtott, remekül védekezett, és még támadásban is veszélyes volt az első félidőben”
– jelentette ki a holland.
A Liverpool jövő szerdán a Sunderland csapatát fogadja az angol bajnokságban.
Nyitókép: Ben STANSALL / AFP