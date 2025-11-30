Magyar áldozata lett a Liverpool győzelmének? Slot tiszta vizet öntött a pohárba

Aztán Slot szavai következnek, aki mindenkit megnyugtatott: nincs nagy baj, Kerkez az egy hét alatt lejátszott három meccs miatt izomgörcsöt kapott.

Egyértelműen görcs. Bowennek csak akkor volt lehetősége, amikor már nem volt a pályán. Kerkez jó teljesítményt nyújtott, remekül védekezett, és még támadásban is veszélyes volt az első félidőben”

– jelentette ki a holland.

A Liverpool jövő szerdán a Sunderland csapatát fogadja az angol bajnokságban.

