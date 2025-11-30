Ft
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Magyar áldozata lett a Liverpool győzelmének? Slot tiszta vizet öntött a pohárba

2025. november 30. 18:42

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott volt a kezdőben, nem is játszottak rosszul, a védőt viszont, mint kiderült, sérülés miatt kellett lecserélni. West Ham–Liverpool: Arne Slot a mérkőzés után árulta el, mekkora a baj, majd Kerkez teljesítményét is méltatta.

2025. november 30. 18:42
null

Arne Slot csapata visszatalált a győzelem útjára, miután 2–0-s vendég sikerrel ért véget a West Ham–Liverpool. A találkozón Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként lépett pályára, mindkét magyar teljesítményével elégedett volt a szaksajtó. Utóbbi nem játszotta végig a találkozót, az utolsó percekre kapta le őt a holland tréner – mint kiderült, sérülés miatt.

West Ham–Liverpool
West Ham–Liverpool: Slot Kerkezről beszélt a sajtótájékoztatón. Fotó: Ben STANSALL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

A találkozó utáni sajtótájékoztatón meg is kérdezték Slotot Kerkez állapotáról. A válaszról beszámoló Liverpool World megjegyezte: a balbekk lenyűgöző teljesítményével végig féken tartotta a West Ham legveszélyesebb játékosát, Jarrod Bowent.

West Ham–Liverpool: hogy van Kerkez?

Aztán Slot szavai következnek, aki mindenkit megnyugtatott: nincs nagy baj, Kerkez az egy hét alatt lejátszott három meccs miatt izomgörcsöt kapott.

Egyértelműen görcs. Bowennek csak akkor volt lehetősége, amikor már nem volt a pályán. Kerkez jó teljesítményt nyújtott, remekül védekezett, és még támadásban is veszélyes volt az első félidőben”

 – jelentette ki a holland.

A Liverpool jövő szerdán a Sunderland csapatát fogadja az angol bajnokságban.

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP

