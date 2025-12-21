Ft
12. 21.
vasárnap
konzervatív tábor tucker carlson make america great again shapiro americafest trump usa

„Kuruzslók és szélhámosok” – elszabadultak az indulatok Trump táborában

2025. december 21. 15:24

A konzervatív tábor belső vitái nyílt szócsatába torkolltak: Shapiro élesen támadta Carlsont, aki gúnnyal és visszavágásokkal reagált a vádakra.

2025. december 21. 15:24
null

A MAGA-mozgalmon (Make America Great Again) belüli feszültségek látványosan felszínre kerültek a Turning Point USA AmericaFest rendezvényén, ahol egymást követő felszólalásokban üzentek egymásnak a konzervatív tábor meghatározó szereplői – számolt be a Fox News

Ben Shapiro csütörtöki beszédében éles hangon támadta Tucker Carlsont és másokat, akiket „kuruzslóknak” és „szélhámosoknak” nevezett, azt állítva, hogy összeesküvés-elméletekkel és tudatos félrevezetéssel építik közönségüket.

Shapiro különösen azt rótta fel Carlsonnak, hogy teret adott olyan figuráknak, mint Nick Fuentes. Szerinte egy műsorvezető nem háríthatja el a felelősséget a meghívott vendégek miatt, hiszen az is politikai és erkölcsi állásfoglalás, kit engednek megszólalni. 

Felidézte, hogy a néhai Charlie Kirk határozottan elutasította Fuentes szerepeltetését, és „erkölcsi ostobaságnak” tartotta, ha valaki ilyen szereplőket emel fel. 

Shapiro szerint Carlsonnak ezért vállalnia kellene a következményeket.

Alig egy órával később Tucker Carlson is színpadra lépett, és bár Shapirót név szerint nem említette, egyértelműen reagált a kritikákra.

 Ironikus hangnemben közölte, hogy látta a beszédet, és „keserű, szarkasztikus nevetéssel” fogadta. 

Különösen visszásnak nevezte, hogy egy Charlie Kirk emlékének szentelt rendezvényen hangzottak el felszólítások más konzervatívok kiközösítésére. Carlson hangsúlyozta: 

Kirk mindig hitt a nyílt vitában, abban, hogy az igazságot érvekkel kell megvédeni, nem pedig elhallgattatással. 

Az antiszemitizmus vádját határozottan visszautasította, kijelentve: vallási és erkölcsi alapon is elutasítja az ilyen gyűlöletet.

A belső feszültségeket tovább élezte Megyn Kelly fellépése is, aki nyíltan bírálta Shapirót amiatt, hogy szerinte önjelölt kapuőrként próbálja eldönteni, ki fér bele a konzervatív közösségbe. Kelly hangsúlyozta: 

nem ért egyet Tucker Carlson „kiközösítésével”, és személyes árulásként élte meg, hogy Shapiro nyilvánosan támadta őt. 

Bár Carlson tagadta, hogy valódi szakadás lenne a Trump által felépített koalíción belül, az AmericaFest eseményei alapján a MAGA-táboron belüli törésvonalak egyre nehezebben leplezhetők.

Nyitókép: Olivier Touron / AFP

Összesen 11 komment

tasijani22000
•••
2025. december 21. 16:26 Szerkesztve
Mérhetetlenül sok mocsok van ebben a történetben, de a legmocskosabb mégis a világmédiának az a velejéig aljas cinkossága, amivel védik a cionáci patkányok bűneit 2001 szeptember 11.-étől egészen a bondi beachi mészárlásig!
Válasz erre
0
0
tasijani22000
•••
2025. december 21. 16:22 Szerkesztve
A The Jimmy Dore Show amerikai jutyúb csatornán részletesen kitárgyalják ezt a témát. De aki Candace Owens vagy Tucker Carson oldaláról tájékozódik, az IS szembesülhet a cionáci patkányok aljas húzásaival!
Válasz erre
0
0
tasijani22000
2025. december 21. 16:19
youtube.com/watch?v=fLbH9yvn6z0 Ezek után elutasította még Netnyahú meghívását is Izraelbe. A Washingtont uraló AIPAC uralmát kezdte ki ezzel az USA törvényhozása felett. Ezért ölték meg! Végtelen sok bizonyíték szól emellett az állítás mellett: - Az FBI területi igazgatóját, aki megvesztegethetetlenség hírében állt augusztusban felmentették. - Izraelből google keresések indultak a kórház sebészei és boncmesterei irányába hetekkel a merénylet előtt, ahova - Charlie emberei SZEMÉLYAUTÓVAL szállították Charlie testét. - Kirk-öt nem is szemből lőtték le, hanem jobb halántéka mögött hatolt a koponyájába a golyó és a bal nyaki bólintóizma előtt távozott. - A tetthelyen tucatnyi Izraelben regisztrált SIM kártya működött a merénylet idején. - Kirk testén nem végezek boncolást -Azt, hogy az állítólag szemből leadott lövés nem hatolt át a nyakán letudták azzal a hazugsággal, hogy "acélból van a nyaka"
Válasz erre
0
0
tasijani22000
•••
2025. december 21. 16:15 Szerkesztve
A szanaszétbaszott, retkes cionáci féregnek ki van adva, hogy minden erővel takargassa a NYILVÁNVALÓ TÉNYT, hogy nem egy magányos merénylő végzett Kirk-kel , hanem egy operatív FBI-Mosssad-CIA akció történt! Charlie Kirk-öt azért kellet haladéktalanul likvidálniuk, mer a cionáci világpatkányok ellen fordult és VALÓDI TURNING POINT-ot vitt volna véghez az amerikai ifjúság vezetőjeként! Népirtásnak nevezte a népirtást és elképzelhetetlennek nyilvánította, hogy a cionáci rezsim ne szerzett volna tudomást előre az október 7.-ei eseményekről!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!