„Kuruzslók és szélhámosok” – elszabadultak az indulatok Trump táborában

A MAGA-mozgalmon (Make America Great Again) belüli feszültségek látványosan felszínre kerültek a Turning Point USA AmericaFest rendezvényén, ahol egymást követő felszólalásokban üzentek egymásnak a konzervatív tábor meghatározó szereplői – számolt be a Fox News.

Ben Shapiro csütörtöki beszédében éles hangon támadta Tucker Carlsont és másokat, akiket „kuruzslóknak” és „szélhámosoknak” nevezett, azt állítva, hogy összeesküvés-elméletekkel és tudatos félrevezetéssel építik közönségüket.

Shapiro különösen azt rótta fel Carlsonnak, hogy teret adott olyan figuráknak, mint Nick Fuentes. Szerinte egy műsorvezető nem háríthatja el a felelősséget a meghívott vendégek miatt, hiszen az is politikai és erkölcsi állásfoglalás, kit engednek megszólalni.