„Kuruzslók és szélhámosok” – elszabadultak az indulatok Trump táborában

„Mindent megteszünk, hogy ő legyen az USA 48. elnöke” – kiderült, kit támogat a Charlie Kirk által alapított szervezet a következő elnökválasztáson
Donald Trump már augusztusban elismerte: jelenleg ő a legesélyesebb jelölt.
A konzervatív tábor belső vitái nyílt szócsatába torkolltak: Shapiro élesen támadta Carlsont, aki gúnnyal és visszavágásokkal reagált a vádakra.
A MAGA-mozgalmon (Make America Great Again) belüli feszültségek látványosan felszínre kerültek a Turning Point USA AmericaFest rendezvényén, ahol egymást követő felszólalásokban üzentek egymásnak a konzervatív tábor meghatározó szereplői – számolt be a Fox News.
Ben Shapiro csütörtöki beszédében éles hangon támadta Tucker Carlsont és másokat, akiket „kuruzslóknak” és „szélhámosoknak” nevezett, azt állítva, hogy összeesküvés-elméletekkel és tudatos félrevezetéssel építik közönségüket.
Shapiro különösen azt rótta fel Carlsonnak, hogy teret adott olyan figuráknak, mint Nick Fuentes. Szerinte egy műsorvezető nem háríthatja el a felelősséget a meghívott vendégek miatt, hiszen az is politikai és erkölcsi állásfoglalás, kit engednek megszólalni.
Felidézte, hogy a néhai Charlie Kirk határozottan elutasította Fuentes szerepeltetését, és „erkölcsi ostobaságnak” tartotta, ha valaki ilyen szereplőket emel fel.
Shapiro szerint Carlsonnak ezért vállalnia kellene a következményeket.
Alig egy órával később Tucker Carlson is színpadra lépett, és bár Shapirót név szerint nem említette, egyértelműen reagált a kritikákra.
Ironikus hangnemben közölte, hogy látta a beszédet, és „keserű, szarkasztikus nevetéssel” fogadta.
Különösen visszásnak nevezte, hogy egy Charlie Kirk emlékének szentelt rendezvényen hangzottak el felszólítások más konzervatívok kiközösítésére. Carlson hangsúlyozta:
Kirk mindig hitt a nyílt vitában, abban, hogy az igazságot érvekkel kell megvédeni, nem pedig elhallgattatással.
Az antiszemitizmus vádját határozottan visszautasította, kijelentve: vallási és erkölcsi alapon is elutasítja az ilyen gyűlöletet.
A belső feszültségeket tovább élezte Megyn Kelly fellépése is, aki nyíltan bírálta Shapirót amiatt, hogy szerinte önjelölt kapuőrként próbálja eldönteni, ki fér bele a konzervatív közösségbe. Kelly hangsúlyozta:
nem ért egyet Tucker Carlson „kiközösítésével”, és személyes árulásként élte meg, hogy Shapiro nyilvánosan támadta őt.
Bár Carlson tagadta, hogy valódi szakadás lenne a Trump által felépített koalíción belül, az AmericaFest eseményei alapján a MAGA-táboron belüli törésvonalak egyre nehezebben leplezhetők.
