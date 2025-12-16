A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

Európa történelmi idők előtt áll. Hamarosan véget érhet a közel négy éve tartó orosz-ukrán háború, de az Egyesült Államok is új Európa-politikát kíván alkalmazni a jövőben. A probléma ott van, hogy Európa továbbra sem hajlandó felismerni az új idők szavát. Hogy miért van ennek jelentősége, azt a Mestertervben vitattuk meg.

G. Fodor Gábor szerint világtörténelmi jelentőségű időkben élünk. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy látja, hogy a világ újrafelosztása zajlik éppen, ha komolyabban szemügyre vesszük az új amerikai stratégiát. Ebben a fordulatban az európai elit még megpróbál küzdeni, de nagyon kevés sikerrel.