A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

2025. december 16. 12:48

Történelmi időszak következik Európa életében, nagyon nem mindegy, hogy ki fogja vezetni Magyarországot 2026 után.

2025. december 16. 12:48
Európa történelmi idők előtt áll. Hamarosan véget érhet a közel négy éve tartó orosz-ukrán háború, de az Egyesült Államok is új Európa-politikát kíván alkalmazni a jövőben. A probléma ott van, hogy Európa továbbra sem hajlandó felismerni az új idők szavát. Hogy miért van ennek jelentősége, azt a Mestertervben vitattuk meg.

G. Fodor Gábor szerint világtörténelmi jelentőségű időkben élünk. A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy látja, hogy a világ újrafelosztása zajlik éppen, ha komolyabban szemügyre vesszük az új amerikai stratégiát. Ebben a fordulatban az európai elit még megpróbál küzdeni, de nagyon kevés sikerrel

Mint emlékeztetett: ha valid az új amerikai stratégia, akkor a Közép-Európai térség országait, köztünk hazánkat is távolabb vinnék az Európai Uniótól. Az elemző úgy véli, hogy jelen helyzetben még a brüsszeli elit sem tudja felmérni, hogy mik legyen a pozícióik.

De G. Fodor kitért a jövő évi választás szempontjára is:

Ebben az időben nem mindegy, hogy ki fogja Magyarországot kormányozni. Mert Magyar Péter hűségesküt tett Brüsszelnek. 

„Ő ennek a tervnek a támogatója. Ne úgy olvassuk, mint ami távol tőlünk, 27 sincs távol. Ez sem a brüsszeli elit terve, hanem Magyar Péter terve” – mutatott rá az elemző.

Mesterterv
A Mesterterv elemzői szerint Magyar Péter az uniós béketerv, így az ukrán csatlakozás mellett áll (Forrás: YouTube/képernyőkép)

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője emlékeztetett, hogy a Tiszának még van is bizonyítéka arra, hogy az ukrán csatlakozás pártján áll, mivel a Nemzet Hangja szavazásán a többség támogatta a felvetést. Szerinte ott köteleződött el a Tisza Párt a brüsszeli terv végrehajtása mellett.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

 

