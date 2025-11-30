Wirtz ellopta a show-t Szoboszlaitól – Kerkez játékát hosszú idő után végre pozitívnak értékelték!

West Ham–Liverpool: Slot állása „félig” megmentve – Isak és Gakpo góljával Londonban nyertek Szoboszlaiék
Kerkez teljesítményére ezúttal nem lehetett panasz.
Hosszú idő után nem Szoboszlai Dominik lett a mérkőzés embere, miközben Kerkez Milos teljesítményét pozitívan értékelte az angol szaksajtó. West Ham–Liverpool: így látták honfitársaink szereplését.
West Ham–Liverpool 0–2: Alexander Isak és Cody Gakpo góljával talált vissza a győzelem útjára Arne Slot csapata. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdő volt a találkozón. Mindkét magyarral olyan történt, ami már nagyon régen nem: egyrészt nem Szoboszlai lett csapata legjobbja – ezúttal mindenki Florian Wirtzet látta annak –, másrészt pozitívan értékelték Kerkez teljesítményét.
Kerkez Milos (6): Még mindig nincs teljesen azon a szinten, mint a Bournemouth-ban tavaly, de a balhátvéd ezúttal stabil volt a Vörösöknél.
Szoboszlai Dominik (7): Megszokhattuk már a fáradhatatlan robotolását, Kelet-Londonban is mindenütt ott volt. Nagy segítséget jelentett Gomeznek a jobb szélen is.
Kerkez (7): Az első félidőben még kissé kiszámíthatatlan volt, de a szünet után nagyszerűen fogta le Jarrod Bowent, agresszívan védekezett.
Szoboszlai (7): Jobb oldali középpályásként végig kiváló taktikai érzéket mutatott.
Kerkez (6):
Energiát vitt a pálya bal oldalára, segítette a támadásokat, miközben fontos védekező feladatokat látott el.
Szoboszlai (7): Labdával és anélkül is befolyásolta a játékot, nyomás alatt tartotta a West Ham védőit, és néhány szép passzal helyzeteket alakított ki. Nagy szerepe volt a Liverpool második góljában.
Kerkez (6): Mint mindig, rengeteg energiát mutatott, és magabiztosabban bánt a labdával, mint a korábbi meccseken. A második félidőben nem támadott sokat, de jól tartotta magát védekezésben.
Szoboszlai (7):
A jobb oldalon kezdett, és jól megértette magát Wirtz-cel. Belevetette magát a küzdelembe, keményen dolgozott, de Wirtz ezen a meccsen teljesen ellopta a lendületét.
Kerkez (7): Rengeteg energiával küzdött elöl és hátul is a bal szárnyon, szépen bánt a labdával, jól tartotta magát a veszélyes Bowennel szemben.
Szoboszlai (7): Remekül működött a jobb oldalon, de nem volt akkora befolyása a játékra, mint az utóbbi időben. A második gól kialakításából kivette a részét.
Nyitókép: Ben STANSALL / AFP