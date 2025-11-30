Ft
11. 30.
vasárnap
Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik

West Ham–Liverpool: Szoboszlai és Kerkez is a kezdőben – már Arne Slot állása a tét

2025. november 30. 14:01

A sorozatban három vereséget elszenvedő Liverpool vasárnap délután a Premier League 13. fordulójában készül javításra. West Ham–Liverpool: Arne Slot Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal a soraiban hirdette ki azt a kezdőcsapatot, amelyik már az állásáért is harcol.

2025. november 30. 14:01
null

Két meccsből két győzelem: sajtóhírek szerint ezt várja el a Liverpool vezetősége Arne Slot vezetőedzőtől ahhoz, hogy megtarthassa az állását. Az első három pontot a West Ham–Liverpoolon kell begyűjteni azok után, hogy az elmúlt két bajnoki mérkőzést elveszítve a tabella 12. helyéről várták a Premier League 13. fordulójának vasárnapi játéknapját. A londoni klub otthonából pedig messze nem tűnt lehetetlennek elhozni a három pontot – ugyanakkor egy másik kiesőjelölt, a Nottingham Forest ellen is ezt gondolhatta mindenki, és sima 3–0-s vereség lett a vége.

West Ham–Liverpool
West Ham–Liverpool: Arne Slot nincs egyszerű helyzetben. Fotó: Paul ELLIS / AFP

Az állásáért harcoló holland tréner az angol bajnokság találkozója előtt egy órával kezdőt hirdetett, melyben az előző fordulóhoz hasonlóan ismét ott volt mindkét magyar játékos: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is. A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal a középpályán kapott helyet, és vigyáznia kell, mert, ha sárgát kap, ki kell hagynia a következő mérkőzést. A liverpooli kapuba visszatért sérülése után Alisson Becker, valamint felépült Florian Wirtz is. Joe Gomez nem kevesebb, mint 11 hónap után lehet kezdő ismét a bajnokságban, a védelem jobb oldalán kapott helyet. Ahogy pedig arra talán számítani lehetett: Mohamed Szalah a kispadra került

West Ham–Liverpool: a mérkőzés

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSÜNK FOLYAMATOSAN FRISSÜL!

Premier League, 13. forduló
West Ham United–Liverpool 15.05
West Ham:
Liverpool: Alisson – Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz – Isak, Gakpo.

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

