West Ham–Liverpool: Szoboszlai és Kerkez is a kezdőben – már Arne Slot állása a tét

Az állásáért harcoló holland tréner az angol bajnokság találkozója előtt egy órával kezdőt hirdetett, melyben az előző fordulóhoz hasonlóan ismét ott volt mindkét magyar játékos: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is. A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal a középpályán kapott helyet, és vigyáznia kell, mert, ha sárgát kap, ki kell hagynia a következő mérkőzést. A liverpooli kapuba visszatért sérülése után Alisson Becker, valamint felépült Florian Wirtz is. Joe Gomez nem kevesebb, mint 11 hónap után lehet kezdő ismét a bajnokságban, a védelem jobb oldalán kapott helyet. Ahogy pedig arra talán számítani lehetett: Mohamed Szalah a kispadra került