Tényleg kiszállt a Liverpool a bajnoki versenyfutásból? Íme, két csapat, amelyiknek sikerült a csoda

Hogy mennyire gyorsan lett mennyire váratlanul komoly a helyzet, jól mutatja az újabb hétvégi börleszk, és az arra érkező szurkolói és egyéb reakciók: számos szakértő érezte úgy, ezen a ponton ki kell mondani, hogy a Vörösök végleg kiszálltak a bajnoki címért folyó versenyfutásból, és lassan Slot alatt is inogni kezdhet a pad, álomszerű bajnoki címmel debütálás ide vagy oda (és akkor a hétközi, még súlyosabb hazai Bajnokok Ligája-égésről még nem is szóltunk...). Temetni persze még korai lenne bárkit is, elvégre az idény egyharmadánál járunk, és a középmezőny borzasztóan sűrű, a 12. és a 2. pozíció között csupán 5 pont a különbség. A listavezető, idén eddig valóban elképesztő magabiztosságot sugárzó Arsenallal szembeni 11 pontos hátrány viszont így is rengetegnek tűnik, főleg a Liverpool jelenlegi formája és „játéka” fényében. Hogy mekkora bravúrra, varázslatos feltámadásra lenne szüksége a Liverpoolnak, jól mutatja, hogy a PL-ben eddig csupán két csapat tudott legalább ekkora hátrányból visszakapaszkodni, és bajnoki címet ünnepelni.

Az egyik éppen a mostani trónkövetelő Arsenal volt, amely az 1997–1998-as bajnoki kiírásban, Arsene Wenger második londoni évében elképesztő hajrával 12 pontos deficitet dolgozott le Sir Alex Ferguson Manchester Unitedjével szemben, mindössze 13 meccsel a vége előtt – igaz, a Vörös Ördögöknek akkor már csak 10 mérkőzésük volt hátra.

A másik eset két évvel korábban történt, amikor az 1927 óta böjtölő Newcastle United nagy generációja – akkor még pont Alan Shearer nélkül, Les Ferdinand vezérletével és Kevin Keegannel a kispadon – 15 fordulóval a vége előtt szinte már páholyban érezhette magát, 12 pontos előnye tudatában úgy tűnt, megtöri végre hét évtizedes átkát. Ehelyett történelmi összeomlás következett: a Szarkák február végén zuhanórepülésbe kezdtek, nyolc meccsükből ötöt elvesztettek, közte a Manchester United elleni kritikus összecsapást is, miközben Ferguson vörös hadserege utolsó 15 mérkőzéséből 13-at megnyerve kiénekelte a sajtot a szájukból.

Szoboszlaiéknak emellett paradox módon éppen a másik nagy ligarivális, a Manchester City közelmúltbeli példája adhat még okot a bizakodásra. Pep Guardioláék két éve bizonyították, hogy az Arsenal számára adott esetben a nagy előny sem elég nagy előny, és komoly hátrányból sem lehetetlen az előzés.

a 2022– 2023-as idényben Mikel Arteta együttese rekordszámú 248 napon át vezette a bajnoki tabellát, nyolcpontos előnyben is volt, hiába. A hajrára az Ágyúsok is összezuhantak, így a City a PL-ben szerény 36 góllal debütáló, utcahosszal gólkirály Erling Haaland vezetésével begyűjtötte sorozatban harmadik bajnoki címét, majd meg sem állt a triplázásig az FA Kupa és a Bajnokok Ligája behúzásával.