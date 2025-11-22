Szoboszlaiékat sokkolták Liverpoolban: a Nottingham nagy verést mért a címvédőre, veszélyben Slot állása

Szoboszlai jobbhátvédek hiányában ismét bekket játszott, míg Kerkez Milos a kezdőben kapott helyet. Mindketten jól játszottak, nem rajtuk múlt a vereség.

A Liverpoolnál sokat volt a labda, a Forest mélyen védekezett, majd egy szöglet után vezetést szerzett. Nem sokkal később újra betalált, de kezezés miatt ezt a gólt nem adták meg.

A szünet után alig 39 másodperc elteltével megduplázta előnyét a Nottingham. A Vörösök hiába mentek a szépítésért, nem tudtak helyzetbe kerülni, majd a Forest újra büntetett.

A Liverpool ezzel a hazai háromgólos vereséggel még nagyobb válságba került, és aligha véd már címet. Sőt, innentől a Bajnokok Ligájába való bekerülés is nehéz feladattá válik, míg Arne Slot alatt elég erőteljesen inog a kispad.