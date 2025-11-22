Szoboszlaiékat sokkolták Liverpoolban: a Nottingham nagy verést mért a címvédőre, veszélyben Slot állása

Megint elfogytak Liverpoolban a jobbhátvédek – Szoboszlairól kérdezték Slotot, ezt válaszolta
Sok a sérült a Premier League-címvédőnél.
Ismét három góllal kapott ki a Liverpool. Szoboszlai jobbhátvédet játszott, Kerkez kezdő volt.
A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool hazai pályán 3–0-s vereséget szenvedett a Nottingham Foresttől.
Angol Premier League
12. forduló
Liverpool–Nottingham Forest 0–3 (0–1)
Liverpool, Anfield. Vezette: Andrew Madly
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Van Dijk, Ib. Konaté (Ekitiké, 55.), Kerkez (Robertson, 68.) – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, C. Jones (Ngumoha, 78.), Gakpo – Isak (Chiesa, 68.). Vezetőedző: Arne Slot
Nottingham: Sels – Savona, Milenkovics, Murillo, Ne. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye (Yates, 86.), Gibbs-White, Domínguez (Hutchinson, 61.) – Igor Jesus (Hudson-Odoi, 86.). Vezetőedző: Sean Dyche
Gólszerző: Murillo (33.), Savona (46.), Gibbs-White (78.)
A forduló előtt az éllovas Arsenaltól nyolc pontra volt a címvédő Liverpool. Szoboszlaiék a válogatott szünet előtt az Aston Villa és a Real Madrid legyőzése után úgy tűnt, visszatalálnak a helyes útra, de aztán 3–0-ra kikaptak a Manchester City vendégeként. Most a már két edzőváltáson átesett Nottingham Forestet fogadták, és nem sokan gondolták volna, hogy itt is háromgólos vereségbe szaladnak bele.
Szoboszlai jobbhátvédek hiányában ismét bekket játszott, míg Kerkez Milos a kezdőben kapott helyet. Mindketten jól játszottak, nem rajtuk múlt a vereség.
A Liverpoolnál sokat volt a labda, a Forest mélyen védekezett, majd egy szöglet után vezetést szerzett. Nem sokkal később újra betalált, de kezezés miatt ezt a gólt nem adták meg.
A szünet után alig 39 másodperc elteltével megduplázta előnyét a Nottingham. A Vörösök hiába mentek a szépítésért, nem tudtak helyzetbe kerülni, majd a Forest újra büntetett.
A Liverpool ezzel a hazai háromgólos vereséggel még nagyobb válságba került, és aligha véd már címet. Sőt, innentől a Bajnokok Ligájába való bekerülés is nehéz feladattá válik, míg Arne Slot alatt elég erőteljesen inog a kispad.
Szoboszlaiék jelenleg a 11. helyen állnak.
Szokásos, vörös mezében a Liverpool, tiszta fehérben a Nottingham.
Volt esély arra, hogy ne Szoboszlai legyen a jobbhátvéd, de Curtis Jones valóban a középpályán játszik.
A 4. percben távolról szabadrúgást végezhetett el a Forest, de a lövés nem volt veszélyes a kapura, ahogyan az ismétlés sem. Nem sokkal később a Liverpool sarokrúgáshoz jutott, de a kapu itt sem forgott veszélyben. A 8. percben azonban már igen: Mac Allister lőtt kétszer is, de a védők a helyükön voltak, és blokkoltak. Nagy helyzet volt!
Szoboszlai a támadásoknál rendre behúzódik középre.
Az első negyedóra a hazaiakról szólt, de a vendégek szervezetten védekeznek és a kontrára várnak. A 16. percben a 300. Liverpool-meccsén szereplő Szalah a cselek után középre passzolt, Kerkez érkezett, de a gyengébbik lábával nem találta el a kaput. A 21. percben Sangaré esett el a tizenhatoson belül, ápolni is kellett, de nem kapott büntetőt a Nottingham. Véleményes szituáció.
A 25. percben Jones lövése kerülte el a kaput. Pár pillanattal később Alissonnak kellett legördülnie egy távoli lövésnél a labdára. A 30. percben Gakpo lövését is blokkolták a védők, majd Szoboszlai bal lábas lövése is megpattant, a labda szögletre vágódott ki.
Gól! A 33. percben az első vendégszögletből betalál a Forest! Murillo lábbal eredményes! VIDEÓ ITT!
A gólt les miatt vizsgálták, de végül megadták. A kapus előtt álló játékos lesen volt, de a VAR szerint nem avatkozott közbe, nem zavarta Alissont. Két perccel később ismét a hazaiak kapujába került a labda, de ezt a találatot nem adták meg kezezés miatt. Ez is véleményes döntés. VIDEÓ ITT!
A 42. percben Szoboszlai oldalszabadrúgására Mac Allister érkezett, de a fejesét védte Sels. A Real Madrid ellen ez a páros már hozott össze így gólt.
A 45. percben Szalah sunyi lövését is védte a vendégek kapusa. Újabb helyzetet már nem hozott az első félidő.
A szünetben 0–1
Nem volt csere a félidőben, és Szoboszlai továbbra is jobbhátvéd.
Gól! 40 másodperc után megduplázta előnyét a Forest! Savona közelről helyezett a kapuba! VIDEÓ ITT!
A lelátón azt skandálják a szurkolók, hogy Arne Slotot holnap reggel kirúgják.
Slot kockáztat: az 55. percben egy védő helyére csatárt hoz, Konatét Ekitiké váltja.
Szoboszlai is segíti a támadásokat, Kerkeznek jó meccse van, de tartja előnyét a Nottingham. A 63. percben Szoboszlai finom labdaérintése után Sztalah került helyzetbe, de kimaradt. Aztán az egyiptomi elesett a tizenhatoson belül, de nem járt érte büntető. Két pillanattal később már Alisonnak kellett védenie. Felpörögtek az események!
Slot a 68. percben kettőt cserélt: Kerkez és Isak helyére Robertsont és Chiesát hozta be.
A vendégek szabadrúgása a sorfalban kötött ki. A 74. percben Szoboszlai a tizenhatoson belül vezethette a labdát, de a lövés előtt tisztázott egyy védő. Két perccel később egy szöglet után Alissonnak kellett megfognia egy középre tartó fejest. Nem sokkal később Szoboszlai távolról lőtt, de Sels megfogta a lövését.
Gól! A Liverpool cseréje után rögtön betalált a Forest! Gibbs-White lőtte be a kipattanót! VIDEÓ ITT!
Felállt védelem ellen nem tud nagy helyzetbe kerülni a Liverpool, hátul pedig nagyon sérülékeny.
A hazai szurkolók egy része már a stadionon kívül.
Hutchinson lövése után majdnem 0–4 lett.
Véget ért a mérkőzés! 0–3
Köszönjük a figyelmet!
Úgy tűnik,
A címvédő Liverpool csupán a nyolcadik helyen áll a bajnokságban, az éllovas Arsenal nyolc ponttal előzi meg. A gárdának volt már egy nagyon rossz sorozata (hét tétmeccsen hat vereség és egy győzelem), aztán az Aston Villát és a Real Madridot is legyőzte, ám legutóbb, a Manchester City vendégeként 3–0-ra kikapott.
Ami rossz hír a Vörösöknek, hogy Florian Wirtz és Conor Bradley személyében újabb játékosok kerültek a sérültlistára – utóbbi Arne Slot vezetőedző pénteki becslése szerint 22 napig nem lesz bevethető, s mivel Jeremie Frimpong is még két-három hétig lábadozik, nem maradt egészséges jobbhátvédje a csapatnak. A holland trénertől megkérdezték, ez azt jelenti-e, hogy ismét Szoboszlai Dominikot húzza oda vissza.
Erre azt felelte, hogy ő minden pozícióban remekül teljesít, védőként és középpályásként is nagyon jól játszott. Megemlítette, hogy Curtis Jones az elmúlt idényben már szerepelt itt, ahogyan Joe Gomez is képes rá, viszont, ha jól tudja, ő ebben a naptári évben eddig csupán két meccsen tudott végig a pályán lenni. Éppen ezért, ha egészségesen szeretnék tartani, akkor „elég rizikós lenne őt 22 napon belül hétszer is szerepeltetni”. Hozzátette: csütörtökön ismét kihagyott egy edzést, de pénteken már csatlakozik a többiekhez.
„Ez egy feladat, amit meg kell oldani, de jó hír, hogy így is van elég bevethető jó játékosunk, és talán közülük egynek vagy kettőnek kell csak olyan poszton játszania, ahol nem igazán szokott. Ezt el kell fogadnunk.”
Ezt is ajánljuk a témában
Sok a sérült a Premier League-címvédőnél.
A Nottingham a Chelsea elleni bajnoki vereség után ismét edzőt váltott, immár Sean Dyche irányít. Vele eddig öt tétmérkőzése van a csapatnak, ebből kettőt nyert meg, az egyiket éppen legutóbb, a Leeds United ellen. Egy vereség mellett még két döntetlent jegyez ebben az időszakban, az egyiket otthon a Manchester United ellen.
Fotó: Peter Powell/AFP