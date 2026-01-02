Ft
Tisza Párt kapu tibor fekete - győr andrás facebook választás

A dupla nulla Fekete-Győr most épp teljes erőből Kapu Tibor ellen hergeli a tiszás tálibokat

2026. január 02. 14:27

Könyörgöm, ha lehet, már holnap essünk túl a választásokon, mert az ország nem bír el ép lélekkel még további 100 napot ebből az elmebajból!

2026. január 02. 14:27
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Eddig azt hittem, van határa egy ember szégyentelenségének és arcátlanságának. 

Aztán ma megláttam, hogy a villanyroller-zuhanyoztató, a napelemet az atomerőműtől megkülönböztetni képtelen, földbuta, életében semmit el nem érő Fekete-Győr András épp a nemzet büszkeségét, Kapu Tibort oktatja ki a Facebookján, hogy az hogy merészelt újévi köszöntőt mondani az országnak (amiben egyébként kizárólag a nemzet egységét hangsúlyozó üzeneteket mondott az űrhajós a maga szimpatikusan szerény stílusában).

A dupla nulla Fekete-Győr most épp teljes erőből Kapu Tibor ellen hergeli a tiszás tálibokat. De tette már korábban ugyanezt kisgyermekes anyukával vagy 85 éves idős hölggyel is.

Könyörgöm, ha lehet, már holnap essünk túl a választásokon, mert az ország nem bír el ép lélekkel még további 100 napot ebből az elmebajból!”

Nyitókép: Képernyőfotó

