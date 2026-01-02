Nem egy súlycsoport: az elektromos rollerét zuhany alá dugó Fekete-Győr nekiment Kapu Tibornak
„Egy ideje figyelem, hogyan simul bele egy kivételes tehetségű ember a rezsim szöveteibe” – írta a kutatóűrhajósnak a bukott politikus.
Könyörgöm, ha lehet, már holnap essünk túl a választásokon, mert az ország nem bír el ép lélekkel még további 100 napot ebből az elmebajból!
„Eddig azt hittem, van határa egy ember szégyentelenségének és arcátlanságának.
Aztán ma megláttam, hogy a villanyroller-zuhanyoztató, a napelemet az atomerőműtől megkülönböztetni képtelen, földbuta, életében semmit el nem érő Fekete-Győr András épp a nemzet büszkeségét, Kapu Tibort oktatja ki a Facebookján, hogy az hogy merészelt újévi köszöntőt mondani az országnak (amiben egyébként kizárólag a nemzet egységét hangsúlyozó üzeneteket mondott az űrhajós a maga szimpatikusan szerény stílusában).
A dupla nulla Fekete-Győr most épp teljes erőből Kapu Tibor ellen hergeli a tiszás tálibokat. De tette már korábban ugyanezt kisgyermekes anyukával vagy 85 éves idős hölggyel is.
Könyörgöm, ha lehet, már holnap essünk túl a választásokon, mert az ország nem bír el ép lélekkel még további 100 napot ebből az elmebajból!”
Nyitókép: Képernyőfotó
Ezt is ajánljuk a témában
„Egy ideje figyelem, hogyan simul bele egy kivételes tehetségű ember a rezsim szöveteibe” – írta a kutatóűrhajósnak a bukott politikus.