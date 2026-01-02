A dupla nulla Fekete-Győr most épp teljes erőből Kapu Tibor ellen hergeli a tiszás tálibokat. De tette már korábban ugyanezt kisgyermekes anyukával vagy 85 éves idős hölggyel is.

Könyörgöm, ha lehet, már holnap essünk túl a választásokon, mert az ország nem bír el ép lélekkel még további 100 napot ebből az elmebajból!”

