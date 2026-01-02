Szoboszlai és Wirtz csörtéje a téma Angliában – sokan nem értik, miért ez a döntés született

Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a címvédő Liverpool otthon gól nélküli döntetlenre végzett a Leeds Uniteddel az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) újévi játéknapján. A hazaiak magyar válogatott középpályása, a meccset végigjátszó Szoboszlai Dominik ezúttal nem nyújtott maradandót, de egy veszélyes átlövése így is volt, valamint nagyon kecsegtető helyzetből, 17 méterről elvégezhetett volna egy szabadrúgást, ám német csapattársa, Florian Wirtz megfosztotta ettől a lehetőségtől. Angliában több szurkoló is ezen a szituáción csámcsogott a mérkőzés után.

Jobban járhattak volna a Liverpoolnál, ha Szoboszlaira bízzák a szabadrúgás elvégzését (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

Az ominózus szituáció a 61. percben történt, amikor egy kezezés miatt a tizenhatos előteréből szabadrúgáshoz jutott a Liverpool. Szinte biztosnak tűnt, hogy abból a szögből Szoboszlai lő majd kapura, ám Wirtz ezt nem így gondolta, kisebb vita alakult ki a két futballista között, s végül – a részben békíteni próbáló Andy Robertson hatására – a német próbálkozhatott. Ez nem bizonyult jó döntésnek, mert Wirtz kísérlete elhalt a sorfalban.