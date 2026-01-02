Ft
szabadrúgás florian wirtz Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Szoboszlai és Wirtz csörtéje a téma Angliában – sokan nem értik, miért ez a döntés született

2026. január 02. 09:46

A Liverpool döntetlennel indította az évet a Premier League-ben. A Leeds United elleni meccs után Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz kisebb vitája a téma Angliában.

2026. január 02. 09:46
null

Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a címvédő Liverpool otthon gól nélküli döntetlenre végzett a Leeds Uniteddel az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) újévi játéknapján. A hazaiak magyar válogatott középpályása, a meccset végigjátszó Szoboszlai Dominik ezúttal nem nyújtott maradandót, de egy veszélyes átlövése így is volt, valamint nagyon kecsegtető helyzetből, 17 méterről elvégezhetett volna egy szabadrúgást, ám német csapattársa, Florian Wirtz megfosztotta ettől a lehetőségtől. Angliában több szurkoló is ezen a szituáción csámcsogott a mérkőzés után.

Szoboszlai Dominik, Liverpool, Leeds United, Premier League, Florian Wirtz
Jobban járhattak volna a Liverpoolnál, ha Szoboszlaira bízzák a szabadrúgás elvégzését (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

Az ominózus szituáció a 61. percben történt, amikor egy kezezés miatt a tizenhatos előteréből szabadrúgáshoz jutott a Liverpool. Szinte biztosnak tűnt, hogy abból a szögből Szoboszlai lő majd kapura, ám Wirtz ezt nem így gondolta, kisebb vita alakult ki a két futballista között, s végül – a részben békíteni próbáló Andy Robertson hatására – a német próbálkozhatott. Ez nem bizonyult jó döntésnek, mert Wirtz kísérlete elhalt a sorfalban.

Szoboszlaiék szóváltása a téma Angliában

A két játékos közötti szóváltás, valamint az, hogy nem Szoboszlai végezte el a szabadrúgást, téma maradt Angliában és a közösségi médiában is – írja a Magyar Nemzet. Tényszerűen a Guardian, a BBC és a Sky Sports is megemlítette az esetet, az X-en (korábban Twitter) pedig jó néhány olyan bejegyzés is született, amelyben a felhasználó értetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy abból a szögből miért nem Szoboszlai lőtt kapura – már csak azért is, mert Wirtz klubszínekben még sosem rúgott gólt szabadrúgásból, erre eddig csak a válogatottban volt példa.

 

Az angol bajnokság január elsejei játéknapján egyébként nemcsak az Anfielden nem született gól, hanem a Sunderland–Manchester City és a Brentford–Tottenham mérkőzéseken sem – a Premier League történetében 1998. április 29. után ez volt a második nap, amelyen legalább négy meccset rendeztek, de csupán két találat esett (mindkettő az 1–1-es döntetlennel zárult Crystal Palace–Fulham összecsapáson).

Nyitókép: Darren Staples / AFP

Liverpool–Leeds United 0–0 – a mérkőzés összefoglalója

 

Amerigo
2026. január 02. 11:12
Wirtz egy túlárazott játékos, nem a PL-be való. Nem is érthető, hogy keresztszalag szakadás és rehab után ekkora összeget fizettek érte. Nem fog tudni tartósan jó teljesítményt nyujtani.
chief Bromden
2026. január 02. 10:32
Wirtz szeretné a karmesteri pálcát. Fizikailag gyenge. Dominik erőben és észben is felülmúlja, finom technikás passzai is magasan felülmúlják a németét.
madre79
2026. január 02. 10:01
Wirtz egy agyon hájpolt barom, túl sokat gondol magáról!
gullwing
2026. január 02. 09:59
Nem minden német a köz felülemelkedésén tevékenykedik... Most sem, régen sem.
