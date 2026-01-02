Szoboszlai és Wirtz csörtéje a téma Angliában – sokan nem értik, miért ez a döntés született

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
A Liverpool döntetlennel indította az évet a Premier League-ben. A Leeds United elleni meccs után Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz kisebb vitája a téma Angliában.
Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a címvédő Liverpool otthon gól nélküli döntetlenre végzett a Leeds Uniteddel az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) újévi játéknapján. A hazaiak magyar válogatott középpályása, a meccset végigjátszó Szoboszlai Dominik ezúttal nem nyújtott maradandót, de egy veszélyes átlövése így is volt, valamint nagyon kecsegtető helyzetből, 17 méterről elvégezhetett volna egy szabadrúgást, ám német csapattársa, Florian Wirtz megfosztotta ettől a lehetőségtől. Angliában több szurkoló is ezen a szituáción csámcsogott a mérkőzés után.
Az ominózus szituáció a 61. percben történt, amikor egy kezezés miatt a tizenhatos előteréből szabadrúgáshoz jutott a Liverpool. Szinte biztosnak tűnt, hogy abból a szögből Szoboszlai lő majd kapura, ám Wirtz ezt nem így gondolta, kisebb vita alakult ki a két futballista között, s végül – a részben békíteni próbáló Andy Robertson hatására – a német próbálkozhatott. Ez nem bizonyult jó döntésnek, mert Wirtz kísérlete elhalt a sorfalban.
A két játékos közötti szóváltás, valamint az, hogy nem Szoboszlai végezte el a szabadrúgást, téma maradt Angliában és a közösségi médiában is – írja a Magyar Nemzet. Tényszerűen a Guardian, a BBC és a Sky Sports is megemlítette az esetet, az X-en (korábban Twitter) pedig jó néhány olyan bejegyzés is született, amelyben a felhasználó értetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy abból a szögből miért nem Szoboszlai lőtt kapura – már csak azért is, mert Wirtz klubszínekben még sosem rúgott gólt szabadrúgásból, erre eddig csak a válogatottban volt példa.
Az angol bajnokság január elsejei játéknapján egyébként nemcsak az Anfielden nem született gól, hanem a Sunderland–Manchester City és a Brentford–Tottenham mérkőzéseken sem – a Premier League történetében 1998. április 29. után ez volt a második nap, amelyen legalább négy meccset rendeztek, de csupán két találat esett (mindkettő az 1–1-es döntetlennel zárult Crystal Palace–Fulham összecsapáson).
Nyitókép: Darren Staples / AFP
