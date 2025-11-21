Megint elfogytak Liverpoolban a jobbhátvédek – Szoboszlairól kérdezték Slotot, ezt válaszolta

Egyre nagyobb bajban a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool. A csapat címvédőként szenved az idényben, és csak a nyolcadik helyen áll az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Ráadásul Arne Slot vezetőedző több játékosát is elvesztette sérülés miatt.

Szoboszlai ismét jobbhátvédként játszhat / Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP

Megtartotta szokásos meccs előtti sajtótájékoztatóját a Vörösök holland vezetőedzője. Ebből kiderült, a jobbhátvéd Conor Bradley, valamint a támadó középpályás Florian Wirtz is kidőlt izomsérülés miatt. Slot úgy látja, hogy a német csak a szombati Nottingham Forest elleni bajnokit lesz kénytelen kihagyni, utána szerinte visszatérhet, az északír Bradley játékára viszont a következő 22 napban nem számít. Az együttes másik jobbhátvédje, Jeremie Frimpong – aki egy hónapja sérült – is becslése szerint még két-három hétig még nem lesz bevethető, így „érdekesként” írta le a helyzetet, hogy ki szerepel majd ezen a poszton.