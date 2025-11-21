Ft
Megint elfogytak Liverpoolban a jobbhátvédek – Szoboszlairól kérdezték Slotot, ezt válaszolta

2025. november 21. 13:28

Arne Slot, az angol bajnok holland vezetőedzője a sérültekről beszélt. Szoboszlai Dominik pozíciója ismét téma lett.

2025. november 21. 13:28
Egyre nagyobb bajban a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool. A csapat címvédőként szenved az idényben, és csak a nyolcadik helyen áll az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Ráadásul Arne Slot vezetőedző több játékosát is elvesztette sérülés miatt.

Szoboszlai ismét jobbhátvédként játszhat
Szoboszlai ismét jobbhátvédként játszhat / Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP

Megtartotta szokásos meccs előtti sajtótájékoztatóját a Vörösök holland vezetőedzője. Ebből kiderült, a jobbhátvéd Conor Bradley, valamint a támadó középpályás Florian Wirtz is kidőlt izomsérülés miatt. Slot úgy látja, hogy a német csak a szombati Nottingham Forest elleni bajnokit lesz kénytelen kihagyni, utána szerinte visszatérhet, az északír Bradley játékára viszont a következő 22 napban nem számít. Az együttes másik jobbhátvédje, Jeremie Frimpong – aki egy hónapja sérült – is becslése szerint még két-három hétig még nem lesz bevethető, így „érdekesként” írta le a helyzetet, hogy ki szerepel majd ezen a poszton.

Szoboszlai ismét jobbhátvéd lehet

Rögtön meg is kapta az újságírói kérdést, hogy ez azt eredményezi-e, hogy ismét Szoboszlai Dominikot húzza oda vissza. Erre azt felelte, hogy ő minden pozícióban remekül teljesít, védőként és középpályásként is nagyon jól játszott. Megemlítette, hogy Curtis Jones az elmúlt idényben már szerepelt itt, ahogyan Joe Gomez is képes rá, viszont, ha jól tudja, ő ebben a naptári évben eddig csupán két meccsen tudott végig a pályán lenni. Éppen ezért, ha egészségesen szeretnék tartani, akkor „elég rizikós lenne őt 22 napon belül hétszer is szerepeltetni”. Hozzátette: csütörtökön ismét kihagyott egy edzést, de pénteken már csatlakozik a többiekhez.

„Ez egy feladat, amit meg kell oldani, de jó hír, hogy így is van elég bevethető jó játékosunk, és talán közülük egynek vagy kettőnek kell csak olyan poszton játszania, ahol nem igazán szokott. Ezt el kell fogadnunk.”

Szavaiból arra lehet következtetni, hogy Szoboszlai a következő 22 napban ismét jobbhátvéd lesz, és aligha rotálják majd.

A Liverpool szombaton 16 órakor az edzőváltáson nemrégiben újra áteső Nottingham Forestet fogadja. A Vörösök hátránya az éllovas Arsenallal szemben nyolc pont.

