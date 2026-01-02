Ft
gazdaság fehér ház economist demokraták válság amerika

Amerikában is megjelent a tiszás mindenszarizmus – és az Economistnak máris elege van belőle

2026. január 02. 15:09

Tisztességes reálbérnövekedés mellett „megélhetési válságról” hadoválnak a demokraták, a világ vezető gazdasági lapja pedig kikelt ellenük.

2026. január 02. 15:09
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás
Amerikában is megjelent a tiszás mindenszarizmus – és az Economistnak máris elege van belőle.

Tisztességes reálbérnövekedés mellett »megélhetési válságról« hadoválnak a demokraták, a világ vezető gazdasági lapja pedig kikelt ellenük. Zseniális cikk, Amerikán messze túlmutató tanulságokkal. 

Ízelítő: »A megfizethetőség lehatárolhatatlan fogalom, ami jelenthet bármit, amit az ember igaznak érez. És azt mondani az embereknek, hogy fejezzék be a panaszkodást, és elégedjenek meg a sorsukkal – azaz a Mária Antónia-stratégia – nem működik egy olyan Fehér Házból, ahol a hangnem és a dekoráció egyre inkább Versailles-re emlékeztet. Őrjítő módon az emberek egymásnak ellentmondó dolgokat akarnak: alacsony árakat, mikor vásárolnak, de magas béreket maguknak; kevés bevándorlót, de sok olcsó munkaerőt; tulajdonosként növekvő ingatlanárakat, de alacsony árakat, amikor a gyermekeik vásárolnak.

A sikeres gazdaságok teli vannak ilyesféle feszültségekkel. A politikusok természetesen azt fogják mondani, ami a felmérések szerint népszerű, hogy választásokat nyerjenek. [...] De ha félrediagnosztizáljuk a problémát, akkor nő a kockázata annak, hogy a »megoldása« érdekében káros politikákat vezetnek be«.”

Nyitókép: Pixabay

canadian-deplorable
2026. január 02. 15:42
Pedig a nyugati országok közül tán Amerikában megy most legjobban a gazdaság.
Héja
2026. január 02. 15:13
Erről a vécériporter M.Péter jut eszembe. Meg a kukacos ajándék Mikulás.
