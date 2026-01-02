Ft
Nicolás Maduro Venezuela Donald Trump siker

Gigasikerrel indította az évet Donald Trump – aranyat érő megállapodás vethet véget a vérontásnak

2026. január 02. 08:34

Van minek örülnie az amerikai elnöknek.

2026. január 02. 08:34
null

Venezuela elnöke bejelentette egy állami tévének adott interjúban, hogy országa kész tárgyalni az Egyesült Államokkal a kábítószer elleni küzdelem, az olaj és a gazdasági megállapodások ügyében – írja a VG.

A bejelentés jelentősége óriási, mivel Nicolás Maduro és Donald Trump között eddig enyhén szólva is harcias volt a viszony, és egyre agresszívabb indulatok bontakoztak ki a két ország között. Maduro korábban azt hangoztatta, az Egyesült Államok „gyarmatosítani szeretné Venezuelát”, hogy rátehesse kezét a világ legnagyobb olajtartalékára, melyet országa tudhat a magáénak.

„Az Egyesült Államok kormánya tudja, hiszen számtalanszor jeleztük: ha valóban tárgyalni akarnak a kábítószer elleni harcról, mi készen állunk; ha a venezuelai olaj érdekli őket, Venezuela várja az amerikai befektetéseket” – jelentette ki Maduro.

Idézzük fel: az Egyesült Államok hadserege még tavaly szeptemberben indított a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, potenciálisan kábítószert csempésző hajók elleni támadásokat. A helyzet odáig fajult, hogy Trump már szárazföldi konfrontációt fontolgatott a latin-amerikai drogkartellek ellen, továbbá megvádolta Caracast, hogy támogatja a drogkereskedelmet.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

borsos-2
2026. január 02. 10:19
Trump egyre többször tűnik egy lelkendező kisfiúnak, mint felelős világhatalmi vezetőnek. Azzal, hogy olajtankereket foglal le az USA, nem látszik valami nagy kábítószer elleni harcosnak. Viszont Kínát ütésváltásra kényszerítheti vele. Az oroszok ellen gyakorlatilag semmit nem tud tenni, olyan belátható időtávban, amennyi idő alatt azok kinyírják az ukikat. AZ EU-t fenyegető kirohanásai is rendre elpuhulnak a háttérhatalom nyomására. Ha Trump keménykedik, az USA tőzsdéi megreccsennek, a német meg felugrik. Látszik, hogy a végtelen pénzzel rendelkező DS akkor fingatja meg, amikor akarja.
nagyferenc1922
2026. január 02. 10:03
Az erőszak csak 2022 óta számít újra sikernek. Nem kéne ennyire lelkendezni ezen.
gyzoltan-2
2026. január 02. 09:34
"Gigasikerrel indította az évet Donald Trump – aranyat érő megállapodás vethet véget a vérontásnak" Trump csak ne tapsikoljon, ne örvendezzen a sikernek, ne igyon előre a medve bőrére..! Oroszország felprédálása nehezebb feladat lesz, még a zsidósággal karöltve is..! -de megoldható, viszont a németség elleni aljas hasonló eljárás sikere káprázatot ne okozzon! Bár nyilvánvaló, hogy Oroszország felprédálása esetén Kína hatalmas részt szakíthatna, szakítana le Szibériából. hozzá tehetem, nem is jogtalanul, mégis bízom a józan Kína józan vezetésében, hogy a világ békéjét, a nagyhatalmi egyensúlyt tartja szem előtt, és nem téveszti meg őket az USA-zsidó szövetség álnokoskodása... -hogy milyen gazdag, milyen kifejező a magyar nyelv, az elképesztő..! -talán időnként élni kellene vele..!
