Gigasikerrel indította az évet Donald Trump – aranyat érő megállapodás vethet véget a vérontásnak

Washington készen áll: így bukhat meg Venezuela rettegett elnöke
50 milliós vérdíj, CIA és amerikai hadihajók: vége Maduro rendszerének?
Van minek örülnie az amerikai elnöknek.
Venezuela elnöke bejelentette egy állami tévének adott interjúban, hogy országa kész tárgyalni az Egyesült Államokkal a kábítószer elleni küzdelem, az olaj és a gazdasági megállapodások ügyében – írja a VG.
A bejelentés jelentősége óriási, mivel Nicolás Maduro és Donald Trump között eddig enyhén szólva is harcias volt a viszony, és egyre agresszívabb indulatok bontakoztak ki a két ország között. Maduro korábban azt hangoztatta, az Egyesült Államok „gyarmatosítani szeretné Venezuelát”, hogy rátehesse kezét a világ legnagyobb olajtartalékára, melyet országa tudhat a magáénak.
Ezt is ajánljuk a témában
50 milliós vérdíj, CIA és amerikai hadihajók: vége Maduro rendszerének?
„Az Egyesült Államok kormánya tudja, hiszen számtalanszor jeleztük: ha valóban tárgyalni akarnak a kábítószer elleni harcról, mi készen állunk; ha a venezuelai olaj érdekli őket, Venezuela várja az amerikai befektetéseket” – jelentette ki Maduro.
Idézzük fel: az Egyesült Államok hadserege még tavaly szeptemberben indított a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, potenciálisan kábítószert csempésző hajók elleni támadásokat. A helyzet odáig fajult, hogy Trump már szárazföldi konfrontációt fontolgatott a latin-amerikai drogkartellek ellen, továbbá megvádolta Caracast, hogy támogatja a drogkereskedelmet.
Ezt is ajánljuk a témában
Azt akarják, hogy a véreskezű diktátor kegyelemért könyörögjön.
Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP