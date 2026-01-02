Gigasikerrel indította az évet Donald Trump – aranyat érő megállapodás vethet véget a vérontásnak

Venezuela elnöke bejelentette egy állami tévének adott interjúban, hogy országa kész tárgyalni az Egyesült Államokkal a kábítószer elleni küzdelem, az olaj és a gazdasági megállapodások ügyében – írja a VG.

A bejelentés jelentősége óriási, mivel Nicolás Maduro és Donald Trump között eddig enyhén szólva is harcias volt a viszony, és egyre agresszívabb indulatok bontakoztak ki a két ország között. Maduro korábban azt hangoztatta, az Egyesült Államok „gyarmatosítani szeretné Venezuelát”, hogy rátehesse kezét a világ legnagyobb olajtartalékára, melyet országa tudhat a magáénak.