Washington készen áll: így bukhat meg Venezuela rettegett elnöke

A vádakra Nicolás Maduro elnök élesen reagált: szerinte az Egyesült Államok „új háborút fabrikál”, és tudatosan provokálja ki a fegyveres konfliktust. A venezuelai vezetés mindeközben lázas diplomáciai háttérmozgásba kezdett: Maduro a Washington Post értesülései szerint az elmúlt hetekben Kínával, Oroszországgal és Iránnal is tárgyalt katonai és technológiai támogatásról arra az esetre, ha az Egyesült Államok valóban lépne. A belpolitikai fronton is fokozódik a mozgósítás:

a rezsim augusztusban bejelentette, hogy több mint négy millió milicistát kész bevetni az ország védelmére, miniszterei pedig egyre harciasabb hangot ütnek meg.

A helyzetet bonyolítja, hogy Caracas időnként mégis békülékeny gesztusokat tesz. Maduro titokban azt is felajánlotta az Egyesült Államoknak, hogy részesedést adna Venezuela olaj- és ásványkincseiből, ha Washington visszafogja a nyomásgyakorlást — az ajánlat azonban nem hozott áttörést. A mély bizalmi válság ugyanis hosszú évek óta meghatározza a két ország viszonyát:

Hugo Chávez 2002-es puccskísérlete, a manipulált választások, az emberi jogi visszaélések és a drogkereskedelemmel kapcsolatos amerikai vádak mind hozzájárultak ahhoz, hogy ma több mint ötven ország – köztük az USA – nem ismeri el Maduro legutóbbi elnökválasztási győzelmét.

Most azonban mindkét fél új terepre lépett. Az Egyesült Államok a „Southern Spear” (Déli Lándzsa) nevű hadművelet keretében hatalmas katonai erőt vont össze a Karib-térségben, vadászgépekkel, Tomahawk rakétákkal és a világ legnagyobb repülőgép-hordozójával.