Hivatalos: háborút indított Trump, életek ezrei forognak kockán

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter csütörtök este bejelentette a „Southern Spear” (Déli Lándzsa) fedőnevű új hadművelet elindítását, amelynek célja a kábítószer-kartellek és az úgynevezett „narkó-terroristák” felszámolása a Föld nyugati féltekén – írta meg a Hill.

Hegseth szerint a művelet célja „megvédeni az amerikai hazát, eltávolítani a narkó-terroristákat a féltekéről, és megfékezni azokat a drogokat, amelyek amerikaiak ezreinek életét követelik”.

A miniszter hangsúlyozta: „A nyugati félteke Amerika közvetlen környezetét jelenti – és ezt mi meg fogjuk védeni”.

A bejelentés közvetlenül azután érkezett, hogy a védelmi vezetők – köztük Dan Caine vezérkari főnök – a Fehér Házban ismertették Donald Trump elnökkel a régióban rendelkezésre álló katonai opciókat, beleértve esetleges venezuelai szárazföldi csapásokat is.