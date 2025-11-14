Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Washington Amerika Nicolás Maduro Karib-térség Trump hadművelet

Hivatalos: háborút indított Trump, életek ezrei forognak kockán

2025. november 14. 12:33

Az Egyesült Államok jelentős haderőt vezényelt a Karib-térségbe vadászgépekkel, a világ legnagyobb repülőgép-hordozójával és Tomahawk rakétákkal felszerelve.

2025. november 14. 12:33
null

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter csütörtök este bejelentette a „Southern Spear” (Déli Lándzsa) fedőnevű új hadművelet elindítását, amelynek célja a kábítószer-kartellek és az úgynevezett „narkó-terroristák” felszámolása a Föld nyugati féltekén – írta meg a Hill.

Hegseth szerint a művelet célja „megvédeni az amerikai hazát, eltávolítani a narkó-terroristákat a féltekéről, és megfékezni azokat a drogokat, amelyek amerikaiak ezreinek életét követelik”.

A miniszter hangsúlyozta: „A nyugati félteke Amerika közvetlen környezetét jelenti – és ezt mi meg fogjuk védeni”.

A bejelentés közvetlenül azután érkezett, hogy a védelmi vezetők – köztük Dan Caine vezérkari főnök – a Fehér Házban ismertették Donald Trump elnökkel a régióban rendelkezésre álló katonai opciókat, beleértve esetleges venezuelai szárazföldi csapásokat is.

Ezt is ajánljuk a témában

A hadművelet felfutásával párhuzamosan kiderült: az amerikai hadsereg hétfőn végrehajtotta 20. halálos csapását egy feltételezett kábítószer-csempész hajó ellen, amelyben négy karteltag meghalt. A Pentagon tisztviselői szerint a szeptember elején indult kábítószer-ellenes kampány eddig legalább 80 „narkó-terrorista” életét követelte.

Az akciók a Karib-térségre és az Egyesült Államok déli parancsnokságának felelősségi körére, azaz több mint 30 közép- és dél-amerikai országra, illetve a Karib térségére terjednek ki. A januári bejelentések alapján a haditengerészet 4. flottája már korábban megkezdte egy ugyanilyen nevű, robotikai és autonóm rendszereket alkalmazó művelet előkészítését, ám egyelőre nem világos, hogy az új bejelentés pontosan hogyan illeszkedik a korábbi tervekhez.

A műveleti területen az utóbbi hónapokban jelentősen nőtt az amerikai katonai erő jelenléte: hadihajók, F–35-ös vadászgépek, felderítő repülőgépek és további katonai eszközök érkeztek, miközben Washington fokozza a nyomást Nicolás Maduro venezuelai elnökön, akit „illegitim vezetőként” jellemeznek.

A héten újabb erősítés futott be: kedden megérkezett a térségbe az USS Gerald R. Ford, a világ legnagyobb repülőgép-hordozója, több mint 4000 fős legénységgel, Super Hornet vadászgépekkel és Tomahawk rakétákkal felszerelve.

A „Southern Spear” mostani bejelentése egy átfogó katonai műveletet jelez, amelyben az amerikai hadsereg nemcsak megfigyelést és eszköztelepítést végez, hanem szükség esetén halálos csapásokat is végrehajt a kábítószer-kereskedelemben érintett célpontok ellen.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

***

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. november 14. 14:21
Drogosok ezreinek élete? Így gondoltátok?
Válasz erre
0
0
trokadero
2025. november 14. 14:15
Szagot fogott !.....olajszagot.
Válasz erre
1
0
julius68-2
2025. november 14. 14:13
Jöhetnek a szankciók az USA ellen !
Válasz erre
2
0
csulak
2025. november 14. 13:44
nem kell oda tomahawk egy par repulo es helikopater elintezi az egesz drogbandat
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!