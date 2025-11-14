Hivatalos: háborút indított Trump, életek ezrei forognak kockán

Időzített bomba ketyeg a Karib-térségben: Trump engedélyével tevékenykedő zsoldosokat foghattak el Venezuelában
A venezuelai kormány szerint a CIA-hoz köthető zsoldoscsoport katonai provokációra készült.
Az Egyesült Államok jelentős haderőt vezényelt a Karib-térségbe vadászgépekkel, a világ legnagyobb repülőgép-hordozójával és Tomahawk rakétákkal felszerelve.
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter csütörtök este bejelentette a „Southern Spear” (Déli Lándzsa) fedőnevű új hadművelet elindítását, amelynek célja a kábítószer-kartellek és az úgynevezett „narkó-terroristák” felszámolása a Föld nyugati féltekén – írta meg a Hill.
Hegseth szerint a művelet célja „megvédeni az amerikai hazát, eltávolítani a narkó-terroristákat a féltekéről, és megfékezni azokat a drogokat, amelyek amerikaiak ezreinek életét követelik”.
A miniszter hangsúlyozta: „A nyugati félteke Amerika közvetlen környezetét jelenti – és ezt mi meg fogjuk védeni”.
A bejelentés közvetlenül azután érkezett, hogy a védelmi vezetők – köztük Dan Caine vezérkari főnök – a Fehér Házban ismertették Donald Trump elnökkel a régióban rendelkezésre álló katonai opciókat, beleértve esetleges venezuelai szárazföldi csapásokat is.
A hadművelet felfutásával párhuzamosan kiderült: az amerikai hadsereg hétfőn végrehajtotta 20. halálos csapását egy feltételezett kábítószer-csempész hajó ellen, amelyben négy karteltag meghalt. A Pentagon tisztviselői szerint a szeptember elején indult kábítószer-ellenes kampány eddig legalább 80 „narkó-terrorista” életét követelte.
Az akciók a Karib-térségre és az Egyesült Államok déli parancsnokságának felelősségi körére, azaz több mint 30 közép- és dél-amerikai országra, illetve a Karib térségére terjednek ki. A januári bejelentések alapján a haditengerészet 4. flottája már korábban megkezdte egy ugyanilyen nevű, robotikai és autonóm rendszereket alkalmazó művelet előkészítését, ám egyelőre nem világos, hogy az új bejelentés pontosan hogyan illeszkedik a korábbi tervekhez.
A műveleti területen az utóbbi hónapokban jelentősen nőtt az amerikai katonai erő jelenléte: hadihajók, F–35-ös vadászgépek, felderítő repülőgépek és további katonai eszközök érkeztek, miközben Washington fokozza a nyomást Nicolás Maduro venezuelai elnökön, akit „illegitim vezetőként” jellemeznek.
A héten újabb erősítés futott be: kedden megérkezett a térségbe az USS Gerald R. Ford, a világ legnagyobb repülőgép-hordozója, több mint 4000 fős legénységgel, Super Hornet vadászgépekkel és Tomahawk rakétákkal felszerelve.
A „Southern Spear” mostani bejelentése egy átfogó katonai műveletet jelez, amelyben az amerikai hadsereg nemcsak megfigyelést és eszköztelepítést végez, hanem szükség esetén halálos csapásokat is végrehajt a kábítószer-kereskedelemben érintett célpontok ellen.
