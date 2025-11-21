„Kerkez Milos érkezésével csak rosszabbak lettünk” – Liverpool-legenda szállt bele a magyar válogatott játékosba

Arne Slot szemére vetik, hogy mit művel Kerkez Milos a magyar válogatottban
Gyorsan nyakon csípték a bűnbakot a liverpooli szurkolók.
A nyolcadik helyen álló címvédő nyári igazolásait vette górcső alá két Liverpool-ikon. Fowler szerint Kerkez Milos nem vált be.
Az angol Liverpool futballcsapatának két klubikonja, Jamie Carragher és Robbie Fowler értékelte a csapat eddigi szereplését az idényben, valamint a nyári igazolásokat – szúrta ki a Magyar Nemzet. Ebben a magyar válogatott Kerkez Milos szerződtetése is szóba került.
Carragher szerint szükség volt ennyi új játékosra, többek között azért is, mert balhátvéd poszton Arne Slot vezetőedző nem igazán bízott Kosztasz Cimikaszban.
„Ha ennyi pénzt költesz, és a végén kiderül, hogy csak egyik vagy másik válik be, az nem túl »liverpooli«. Legalábbis nem olyan, mint ahogy az elmúlt években intéztük az átigazolásainkat” – jelentette ki.
Az 50 éves Robbie Fowler külön kitért az újonnan érkező szélső hátvédekre.
Jeremie Frimpong és Kerkez Milos érkezésével csak rosszabbak lettünk, nem jobbak”
– vélekedett.
A nyolcadik helyen álló Liverpool egy Manchester City elleni 3–0-s vereséggel vonult a novemberi válogatott szünetre – egyesek szerint ezzel eldőlt, hogy az Arsenal legnagyobb kihívója ebben az idényben Pep Guardioláék lesznek, és nem a címvédő. A Vörösök legközelebb szombaton lépnek pályára, az edzőváltáson nemrég újra áteső Nottingham Forestet fogadják.
Fotó: Peter Powell/AFP