Robbie Fowler Liverpool Jamie Carragher Kerkez Milos

„Kerkez Milos érkezésével csak rosszabbak lettünk” – Liverpool-legenda szállt bele a magyar válogatott játékosba

2025. november 21. 09:03

A nyolcadik helyen álló címvédő nyári igazolásait vette górcső alá két Liverpool-ikon. Fowler szerint Kerkez Milos nem vált be.

2025. november 21. 09:03
null

Az angol Liverpool futballcsapatának két klubikonja, Jamie Carragher és Robbie Fowler értékelte a csapat eddigi szereplését az idényben, valamint a nyári igazolásokat – szúrta ki a Magyar Nemzet. Ebben a magyar válogatott Kerkez Milos szerződtetése is szóba került.

Fowler nem kertelt Kerkez kapcsán
Fowler nem kertelt Kerkez kapcsán / Fotó: Paul Ellis/AFP

Carragher szerint szükség volt ennyi új játékosra, többek között azért is, mert balhátvéd poszton Arne Slot vezetőedző nem igazán bízott Kosztasz Cimikaszban.

„Ha ennyi pénzt költesz, és a végén kiderül, hogy csak egyik vagy másik válik be, az nem túl »liverpooli«. Legalábbis nem olyan, mint ahogy az elmúlt években intéztük az átigazolásainkat” – jelentette ki.

Fowler Kerkezről

Az 50 éves Robbie Fowler külön kitért az újonnan érkező szélső hátvédekre.

Jeremie Frimpong és Kerkez Milos érkezésével csak rosszabbak lettünk, nem jobbak”

– vélekedett.

A nyolcadik helyen álló Liverpool egy Manchester City elleni 3–0-s vereséggel vonult a novemberi válogatott szünetre – egyesek szerint ezzel eldőlt, hogy az Arsenal legnagyobb kihívója ebben az idényben Pep Guardioláék lesznek, és nem a címvédő. A Vörösök legközelebb szombaton lépnek pályára, az edzőváltáson nemrég újra áteső Nottingham Forestet fogadják.

Összesen 17 komment

madre79
2025. november 21. 11:50
A sok néger senkiházit összeszedték, de minek! Wirtz szerződésével valami nagy boltot csináltak, szerintem az Adidas ruhák is benne vannak!
Interista
2025. november 21. 10:56
Kerkez Milos,ha fejben rendbe teszi magát, mentálisan megerősödik, akkor a világ legjobb balhátvédjei között lesz. Kell egy kiemelkedően jó BH a magyar válogatottnak, és ezt Milos személyesítheti meg.
Öreg Palóc
2025. november 21. 10:42
Szoboszlai Dominikről is ezt szajkózták egy fél éven keresztül, most meg ő a Liverpool húzóembere. :))) A kibiceknek semmi sem drága !!! Más faxával verik a csalánt, csakhogy szerepelhessenek. HAJRÁ MILOS !! :)
Latin
2025. november 21. 10:24
Meg kellene nézni, hogy tavaly mit mondtak Szoboszlairól, akkor talán tisztulna a kép. Kerkez meg még nem szokott össze Van Dijkkal ez is lehet az oka a gyengébb teljesítménynek.
