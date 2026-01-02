A Tiszának kampányoló Hadházy, Fekete-Győr és a hozzá hasonló baloldali szereplők azt mondják és írják, amit Magyar Péter elvár tőlük

„Nem is kellett több a gyűlölködésben és a megosztásban érdekelt tiszás véleményformálóknak, hogy nekiessenek Kapu Tibornak. Érezhetően fáj nekik, hogy van egy nemzeti büszkeségünk, akire igazán fel lehet nézni.

Hadházy Ákostól kezdve a Tisza propagandamédiájáig több baloldali figura is élesen támadta Kapu Tibort; ma pedig eljött az abszolút mélypont: Fekete-Győr András nyílt levelet intézett az űrhajóshoz! Igen, tehát az a saját pártjában is megbukó ember szólítgatja fel Kapu Tibort, akinek annyi esze van, hogy az elektromos rollerét zuhany alatt mosta, majd meglepődött, hogy az tönkrement.