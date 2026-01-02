Nem egy súlycsoport: az elektromos rollerét zuhany alá dugó Fekete-Győr nekiment Kapu Tibornak
„Egy ideje figyelem, hogyan simul bele egy kivételes tehetségű ember a rezsim szöveteibe” – írta a kutatóűrhajósnak a bukott politikus.
A csendes többség nem ül fel a Tisza gyűlöletkeltésének, és egy békés, nyugodt Magyarországra szavaznak majd, ahol nem a Fekete-Győr Andrások a példaképek, hanem a Kapu Tiborok!
„Nem is kellett több a gyűlölködésben és a megosztásban érdekelt tiszás véleményformálóknak, hogy nekiessenek Kapu Tibornak. Érezhetően fáj nekik, hogy van egy nemzeti büszkeségünk, akire igazán fel lehet nézni.
Hadházy Ákostól kezdve a Tisza propagandamédiájáig több baloldali figura is élesen támadta Kapu Tibort; ma pedig eljött az abszolút mélypont: Fekete-Győr András nyílt levelet intézett az űrhajóshoz! Igen, tehát az a saját pártjában is megbukó ember szólítgatja fel Kapu Tibort, akinek annyi esze van, hogy az elektromos rollerét zuhany alatt mosta, majd meglepődött, hogy az tönkrement.
Ne legyenek kétségeink: a most a Tiszának kampányoló Hadházy, Fekete-Győr és a hozzá hasonló baloldali szereplők azt mondják és írják, amit Magyar Péter elvár tőlük. Mivel ő személyesen nem engedheti meg magának, hogy beleszálljon a nemzeti hősnek számító Kapu Tiborba (egyébként még csak nem is gratulált az űrhajósnak, Facebook-posztot sem írt róla), kiszervezi az ilyen futóbolondoknak, mint Hadházy vagy Fekete-Győr.
De tudom, és ez majd áprilisban is megmutatkozik, hogy a csendes többség nem ül fel a Tisza gyűlöletkeltésének, és egy békés, nyugodt Magyarországra szavaznak majd, ahol nem a Fekete-Győr Andrások a példaképek, hanem a Kapu Tiborok!”
