Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 02.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 02.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar péter hadházy ákos kapu tibor fekete - győr andrás hős választás

A Tiszának kampányoló Hadházy, Fekete-Győr és a hozzá hasonló baloldali szereplők azt mondják és írják, amit Magyar Péter elvár tőlük

2026. január 02. 15:39

A csendes többség nem ül fel a Tisza gyűlöletkeltésének, és egy békés, nyugodt Magyarországra szavaznak majd, ahol nem a Fekete-Győr Andrások a példaképek, hanem a Kapu Tiborok!

2026. január 02. 15:39
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Nem is kellett több a gyűlölködésben és a megosztásban érdekelt tiszás véleményformálóknak, hogy nekiessenek Kapu Tibornak. Érezhetően fáj nekik, hogy van egy nemzeti büszkeségünk, akire igazán fel lehet nézni. 

Hadházy Ákostól kezdve a Tisza propagandamédiájáig több baloldali figura is élesen támadta Kapu Tibort; ma pedig eljött az abszolút mélypont: Fekete-Győr András nyílt levelet intézett az űrhajóshoz! Igen, tehát az a saját pártjában is megbukó ember szólítgatja fel Kapu Tibort, akinek annyi esze van, hogy az elektromos rollerét zuhany alatt mosta, majd meglepődött, hogy az tönkrement.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ne legyenek kétségeink: a most a Tiszának kampányoló Hadházy, Fekete-Győr és a hozzá hasonló baloldali szereplők azt mondják és írják, amit Magyar Péter elvár tőlük. Mivel ő személyesen nem engedheti meg magának, hogy beleszálljon a nemzeti hősnek számító Kapu Tiborba (egyébként még csak nem is gratulált az űrhajósnak, Facebook-posztot sem írt róla), kiszervezi az ilyen futóbolondoknak, mint Hadházy vagy Fekete-Győr.

De tudom, és ez majd áprilisban is megmutatkozik, hogy a csendes többség nem ül fel a Tisza gyűlöletkeltésének, és egy békés, nyugodt Magyarországra szavaznak majd, ahol nem a Fekete-Győr Andrások a példaképek, hanem a Kapu Tiborok!”

Nyitókép: Facebook

 

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. január 02. 17:13
A Fegyőr mint példakép? Az egész lénye a butaságot sugározza.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. január 02. 17:00
A tehetségtelenek irigysége!
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 02. 16:33
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
0
0
cinkegolyó
2026. január 02. 15:57
Tulajdonképpen a fent felsoroltak a tsz elnökkel együtt vidámabbá teszik a komor háborús hírek miatti hangulatomat. Röhejesek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!