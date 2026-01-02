Megnyílik a titkos akta? 25 éve halt meg Zámbó Jimmy

A hivatalos rendőrségi nyomozás megállapítása szerint baleset történt: saját maroklőfegyvere sült el a kezében. Bár az ügyet lezárták, az elmúlt huszonöt évben számtalan találgatás, egymásnak ellentmondó vallomás és feltételezés látott napvilágot, amelyek tovább erősítették a Jimmy köré szövődő legendát.

A tragédia hallatán az elsők között ért ki a helyszínre Vágó Imréné, a XXI. kerület akkori rendőrkapitánya, aki a család régi barátja volt, és a helyszínt biztosító rendőrök munkáját felügyelte. Az azóta visszavonult rendőrtiszt a Hot! magazinnak azt mondta, nem tudja megcáfolni a titkosított akta létezését. Mint kifejtette, biztos abban, hogy „volt egy operatív ellenőrzés, már csak azért is, mert engem is belekevertek az ügybe. Ez valójában egy rutineljárás, és ilyenkor mindenféle eszközzel megvizsgálják, elemzik, hogy a nyomozás rendben zajlott-e, a nyomozók nem hagytak-e figyelmen kívül valamit, a nyomozás résztvevői nem hibáztak-e”. Mint mondta, biztos abban, hogy tetőtől talpig átvizsgálták őt magát is, ellenőrizték a gyerekeket, Szebasztiánt, Zsoltot, Edit asszony első házasságából született fiát és Edit asszonyt is. Hozzátette, hogy összevetették a jegyzőkönyveket a cel­la­in­for­má­ciók­kal, és – mint fogalmazott – „ez lehet az úgynevezett titkos akta, és annak a tartalmát valóban csak kevesen ismerhetik.

Ez az akta soha nem kerülhet a nyilvánosság elé”

– árulta el a rendőrkapitány.

Zámbó Jimmy több mint egy évtizeden át uralta a magyar könnyűzene élmezőnyét. A kétszeres EMeRTon-díjas előadó az 1990-es évek egyik legsikeresebb énekese volt, dalai sorra vezették a slágerlistákat. Rajongói „A Király” néven emlegették, és ez a becenév mára elválaszthatatlanul összeforrt a nevével. Karrierje során nemcsak zenei sikereket aratott, hanem jótékonysági kezdeményezéseivel is felhívta magára a figyelmet: több alkalommal ajánlotta fel bevételeit rászorulók megsegítésére.