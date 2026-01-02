Ft
zámbó jimmy tragédia

Megnyílik a titkos akta? 25 éve halt meg Zámbó Jimmy

2026. január 02. 16:04

Huszonöt éve hunyt el Zámbó Jimmy, a magyar könnyűzene ikonikus alakja, akinek halála máig az egyik legtöbbet vitatott és legmegrázóbb hazai tragédia.

2026. január 02. 16:04


Negyedszázada, 2001. január 2-án hunyt el Zámbó Jimmy – emlékezik meg a magyar könnyűzene egyik legnagyobb hatású és legmegosztóbb alakjáról a Délmagyar.hu. Halála nemcsak a rajongókat, hanem az egész országot megrázta, és azóta is a hazai popkultúra egyik legtöbbet emlegetett tragédiája.

Az énekes 42 éves volt, amikor hajnalban végzetes lövés érte. A végzetes esemény 2001. január 2-án, a hajnali órákban történt Zámbó Jimmy csepeli otthonában. A hivatalos megállapítások szerint az énekes szilveszter után feleségével, Edittel és egy barátnő társaságában tartózkodott a lakásban. Az este folyamán Jimmy Beretta típusú pisztolyával két lövést adott le az ablakon keresztül.

A beszámolók alapján ezt követően megpróbálta megnyugtatni feleségét: 

azt állította, hogy a fegyverben már nincs több lőszer, majd kivette a tárat. Nem vette azonban észre, hogy egy töltény a csőben maradt. 

Amikor a pisztolyt a fejéhez emelte és meghúzta a ravaszt, a bent maradt lövedék elsült, és halálos sérülést okozott.

A hivatalos rendőrségi nyomozás megállapítása szerint baleset történt: saját maroklőfegyvere sült el a kezében. Bár az ügyet lezárták, az elmúlt huszonöt évben számtalan találgatás, egymásnak ellentmondó vallomás és feltételezés látott napvilágot, amelyek tovább erősítették a Jimmy köré szövődő legendát.

A tragédia hallatán az elsők között ért ki a helyszínre Vágó Imréné, a XXI. kerület akkori rendőrkapitánya, aki a család régi barátja volt, és a helyszínt biztosító rendőrök munkáját felügyelte. Az azóta visszavonult rendőrtiszt a Hot! magazinnak azt mondta, nem tudja megcáfolni a titkosított akta létezését. Mint kifejtette, biztos abban, hogy „volt egy operatív ellenőrzés, már csak azért is, mert engem is belekevertek az ügybe. Ez valójában egy rutineljárás, és ilyenkor mindenféle eszközzel megvizsgálják, elemzik, hogy a nyomozás rendben zajlott-e, a nyomozók nem hagytak-e figyelmen kívül valamit, a nyomozás résztvevői nem hibáztak-e”. Mint mondta, biztos abban, hogy tetőtől talpig átvizsgálták őt magát is, ellenőrizték a gyerekeket, Szebasztiánt, Zsoltot, Edit asszony első házasságából született fiát és Edit asszonyt is. Hozzátette, hogy összevetették a jegyzőkönyveket a cel­la­in­for­má­ciók­kal, és – mint fogalmazott – „ez lehet az úgynevezett titkos akta, és annak a tartalmát valóban csak kevesen ismerhetik. 

Ez az akta soha nem kerülhet a nyilvánosság elé” 

– árulta el a rendőrkapitány.

Zámbó Jimmy több mint egy évtizeden át uralta a magyar könnyűzene élmezőnyét. A kétszeres EMeRTon-díjas előadó az 1990-es évek egyik legsikeresebb énekese volt, dalai sorra vezették a slágerlistákat. Rajongói „A Király” néven emlegették, és ez a becenév mára elválaszthatatlanul összeforrt a nevével. Karrierje során nemcsak zenei sikereket aratott, hanem jótékonysági kezdeményezéseivel is felhívta magára a figyelmet: több alkalommal ajánlotta fel bevételeit rászorulók megsegítésére.

Halálának híre sokkolta a családot és a közvéleményt. Nővére később megrendítő részletességgel idézte fel, miként értesült a tragédiáról, és hogyan szembesült a kórházban azzal, hogy testvérét már nem tudták megmenteni. A személyes visszaemlékezések csak tovább mélyítették a történet drámai súlyát.

Bár az énekes már nincs közöttünk, hatása ma is érezhető. Dalai rendszeresen felcsendülnek a rádiókban, neve generációk számára jelent hivatkozási pontot, életútja pedig sorozat és számos feldolgozás témája lett. Zámbó Jimmy alakja túlmutat egy sikeres énekes karrierjén: jelenséggé vált, akinek trónjáról – rajongói szerint – azóta sem taszította le senki. Korábbi összeállításunkat itt olvashatja. 

A nyitóképen: Zámbó Jimmy. Fotó: MTI/Földi Imre

