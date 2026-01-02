Svájci horrorszilveszter: fotón a pillanat, mielőtt elszabadult volna a pokol a szórakozóhelyen

Még nincs vége a svájci horrornak: megszólalt egy túlélő, hátborzongató részletek láttak napvilágot (VIDEÓ)
Az olasz külügyminisztérium korábban közölte, hogy az elhunytak beazonosítása lassan zajlik, az őket ért égési sérülések miatt.
A felvételek hitelességét még nem erősítették meg a hatóságok, de sok a hasonlóság.
Előkerült egy fotó arról a pillanatról, mielőtt lángra lobbant volna a svájci szórakozóhely szilveszter éjjel. A közzétett felvételen az látható, ahogy vendégek tűzijátékot és csillagszórót tartanak a magasba, miközben a könnyen gyulladó mennyezet már parázslani kezd.
A fotót egy túlélő küldte el a francia BFMTV-nek, a felvételen az látható ahoy több vendég tűzijátékot tartott a magasba. Ennek következtében
a mennyezet észrevétlenül parázslani kezdett, a könnyen gyulladó habszigetelés pedig pillanatokon belül tűzgolyóvá vált.
A lap megjegyezte, hogy a fényképet még nem hitelesítették hivatalosan a hatóságok, de számos jellegzetesség – például a bár belső berendezése – megegyezik más, már hitelesített felvételekkel.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt korábban, több tanú is arról számolt be, hogy a pincérnők csillagszórókkal ellátott pezsgősüvegeket tartottak a magasba egy „show” részeként a vendégek számára. A csillagszórók nagyon közel kerültek a mennyezethez, majd „hirtelen minden lángra kapott”.
A fotó és a tanúvallomások illeszkednek egy korábbi promóciós videóhoz is, amellyel a bár pirotechnikai effektekkel rendelkező rendezvényeket reklámozott. A klipben látható, ahogy pincérnők csillagszórókkal díszített pezsgősüvegeket visznek végig a bárban – írta a BFMTV.
A legfrissebb információk szerint a Le Constellation bárban történt tűzesetben legalább 47 ember meghalt és több mint száz megsérült.
Az említett fotót alább tekintheti meg:
A francia lap arra is kitért összeállításában, hogy a napvilágra került fénykép további kérdéseket vet fel a bár biztonságával kapcsolatban. Emlékeztettek arra is, hogy már az újév napján jelentek meg beszámolók súlyos hiányosságokról.
Egy korábbi vendég a svájci Blicknek arról nyilatkozott, hogy
az alagsor csak egyetlen menekülési és bejárati úttal rendelkezett.
Mint fogalmazott, már két évvel ezelőtt úgy érezte, hogy pánik esetén aligha lenne lehetséges a biztonságos menekülés.
A Le Constellation egy lakóépület földszintjén található. A bárban körülbelül 300 vendég fér el, emellett a hely körülbelül 40 fő befogadására alkalmas terasszal is rendelkezik.
Ugyanakkor Béatrice Pilloud, Valais kanton főügyésze egyelőre nem erősítette meg, hogy a bár csak egyetlen szűk menekülési útvonallal rendelkezett volna. Hangsúlyozta, a tragédia okát még vizsgálják, személyesen is a helyszínre ment – idézte a lap.
Nyitókép: MAXIME SCHMID / AFP