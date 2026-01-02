Svájci horrorszilveszter: fotón a pillanat, mielőtt elszabadult volna a pokol a szórakozóhelyen

Előkerült egy fotó arról a pillanatról, mielőtt lángra lobbant volna a svájci szórakozóhely szilveszter éjjel. A közzétett felvételen az látható, ahogy vendégek tűzijátékot és csillagszórót tartanak a magasba, miközben a könnyen gyulladó mennyezet már parázslani kezd.

A fotót egy túlélő küldte el a francia BFMTV-nek, a felvételen az látható ahoy több vendég tűzijátékot tartott a magasba. Ennek következtében