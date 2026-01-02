Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
le constellation csillagszóró mennyezet tragédia vendég felvétel

Svájci horrorszilveszter: fotón a pillanat, mielőtt elszabadult volna a pokol a szórakozóhelyen

2026. január 02. 16:27

A felvételek hitelességét még nem erősítették meg a hatóságok, de sok a hasonlóság.

2026. január 02. 16:27
null

Előkerült egy fotó arról a pillanatról, mielőtt lángra lobbant volna a svájci szórakozóhely szilveszter éjjel. A közzétett felvételen az látható, ahogy vendégek tűzijátékot és csillagszórót tartanak a magasba, miközben a könnyen gyulladó mennyezet már parázslani kezd.

A fotót egy túlélő küldte el a francia BFMTV-nek, a felvételen az látható ahoy több vendég tűzijátékot tartott a magasba. Ennek következtében 

a mennyezet észrevétlenül parázslani kezdett, a könnyen gyulladó habszigetelés pedig pillanatokon belül tűzgolyóvá vált.

A lap megjegyezte, hogy a fényképet még nem hitelesítették hivatalosan a hatóságok, de számos jellegzetesség – például a bár belső berendezése – megegyezik más, már hitelesített felvételekkel.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt korábban, több tanú is arról számolt be, hogy a pincérnők csillagszórókkal ellátott pezsgősüvegeket tartottak a magasba egy „show” részeként a vendégek számára. A csillagszórók nagyon közel kerültek a mennyezethez, majd „hirtelen minden lángra kapott”.

A fotó és a tanúvallomások illeszkednek egy korábbi promóciós videóhoz is, amellyel a bár pirotechnikai effektekkel rendelkező rendezvényeket reklámozott. A klipben látható, ahogy pincérnők csillagszórókkal díszített pezsgősüvegeket visznek végig a bárban – írta a BFMTV. 

A legfrissebb információk szerint a Le Constellation bárban történt tűzesetben legalább 47 ember meghalt és több mint száz megsérült. 

Az említett fotót alább tekintheti meg:

A francia lap arra is kitért összeállításában, hogy a napvilágra került fénykép további kérdéseket vet fel a bár biztonságával kapcsolatban. Emlékeztettek arra is, hogy már az újév napján jelentek meg beszámolók súlyos hiányosságokról.

Egy korábbi vendég a svájci Blicknek arról nyilatkozott, hogy 

az alagsor csak egyetlen menekülési és bejárati úttal rendelkezett.

 Mint fogalmazott, már két évvel ezelőtt úgy érezte, hogy pánik esetén aligha lenne lehetséges a biztonságos menekülés.

A Le Constellation egy lakóépület földszintjén található. A bárban körülbelül 300 vendég fér el, emellett a hely körülbelül 40 fő befogadására alkalmas terasszal is rendelkezik.

Ugyanakkor Béatrice Pilloud, Valais kanton főügyésze egyelőre nem erősítette meg, hogy a bár csak egyetlen szűk menekülési útvonallal rendelkezett volna. Hangsúlyozta, a tragédia okát még vizsgálják, személyesen is a helyszínre ment – idézte a lap.

Nyitókép: MAXIME SCHMID / AFP

 

Obsitos Technikus
2026. január 02. 17:30
Síparadicsom közepén "előkelő luxusbár"... Baszki az Alföld közepén egy útszéli fogadó biztonságosabb.. (És jobban is néz ki...) Na meg nem veszik észre, hogy lángol a mennyezet.. Elképesztő. Isten nyugosztalja mindet (azokat is akik még élnek, mert rettenetes lesz nekik 25 nap szenvedés után halni meg), de hogy lehet ennyire életképtelennek lenni? A mi fiataljaink is ennyire ilyenek?
Válasz erre
0
0
jump-ing
•••
2026. január 02. 17:26 Szerkesztve
Le Constellation bárban ---- milyen szép maffiás elnevezés olasz nyelven. "az adott helyzet"
Válasz erre
0
0
mnmn
2026. január 02. 17:12
Talán nem a vendégeket kéne hibáztatni elsősorban, hanem fel tenni a kérdést, hogy a fenében üzemelhetett ez a bár? A nagyonfejlett nyugati népek által lenézett "korrupt" Magyarországon el nem tudom képzelni hogy a katasztrófavédelem egy ilyen és ekkora objektumot egy napig is engedélyezett volna kinyitni. Gyúlékony barkács anyaggal borítani a mennyezetet ami egy elektromos zárlat miatt ugyan így viselkedett volna, mindez oltóberendezés, rendes menekülési útvonal nélkül.
Válasz erre
4
1
SyncBaer
2026. január 02. 17:12
Egy itteni, nem hivatalos hír szerint, miután a fiatalok észlelték, hogy prázslik a hangszigetelés, azt a show részének vélték és telefonjaikkal filmezték. Nem menekültek, hanem odagyűltek. Csak egy fiú próbálta oltani! Mire felocsudtak, már késő volt. Borzalom! Minap, egy hajóállomás csupabeton és részben nyitott részén mentem át, meglepett, hogy a mennyezeten tűzérzékelők és automatikus oltófejek vannak. Itt valamilyen többszörös hanyagság és szabályszegés történhetett, ami katasztrófához vezetett.
Válasz erre
3
0
