01. 28.
szerda
Szörnyű tragédia: fiatal fociszurkolók vesztették életüket Romániában

2026. január 28. 12:27

Frontálisan ütközött a PAOK szurkolóinak kisbusza egy kamionnal Romániában. A tragédiában heten haltak meg.

2026. január 28. 12:27
A PAOK futballcsapatának hét szurkolója életét vesztette egy romániai közlekedési balesetben, miközben útban voltak futballcsapatuk Európa-liga-mérkőzésére Lyonba – tájékoztatott róla az MTI.

A görög külügyminisztérium szerint 

a tragédia akkor következett be, amikor a drukkerek kisbusza egy kockázatos előzést hajtott végre, és frontálisan ütközött egy kamionnal.

A járműben összesen 10-en utaztak, három sérültek átszállítottak a Temesvári Egyetemi Kórházba. Az áldozatok között 25 és 27 év közötti fiatalok is voltak.

A PAOK értesítette az európai szövetséget (UEFA) az esetről, sajtóértesülések szerint a klub több száz szurkolója mondta le lyoni útját a hír hallatán. Az információk alapján a szurkolók Thesszalonikiből Bulgária, Románia, Magyarország, Ausztria és Olaszország érintésével mentek volna Franciaországba.

A Lyon–PAOK találkozót csütörtökön 21 órától rendezik az El-főtábla nyolcadik, utolsó fordulójában.

Autóbalesetet szenvedett a Tottenham két játékosa

A repülőtérre tartva kisebb autóbaleset részese volt Randal Kolo Muani és Wilson Odobert, az Európa-liga-címvédő Tottenham Hotspur két labdarúgója, akik csapatukkal az Eintracht Frankfurt elleni szerda (ma) esti Bajnokok Ligája-mérkőzésre készülnek.

Thomas Frank vezetőedző kedden azt mondta, bár a két játékos csak később, éjjel csatlakozik a kerethez, mindkettőre számít a szerdai találkozón. Részleteket nem közölt az incidensről, de annyit elmondott, hogy egy defekt okozta a balesetet, amelyben senki nem sérült meg.

Nyitókép: Facebook / Fabrizio Romano

 

di78
2026. január 28. 15:30
Az egyik túlélő is azt mondta, hogy a sávtartó asszisztens terelte vissza a szemközti sávba az autót. Ha ez igaz, akkor ebből nagy botrány lesz.
ördöngös pepecselés
2026. január 28. 15:06
én is megnéztem a videót és pont azt csinálta amit kell csinálni ha sort előz az ember és nem jön semmi szemből de azért van forgalom. Megelőzött egy kamiont majd elkezdett visszasorolni de látta hogy nem jön semmi és belekezdett a következő előzésébe, aztán ott volt egy kamion amin át kellett lásson mert semmit nem reagált. Felvetődött, hogy a sávtartó rendszer akarta és tartotta az előző sávban tartani(nem tartom kizártnak) főleg ha meghibásodott
di78
2026. január 28. 15:03
Egyáltalán nem volt kockázatos az előzés, már félig vissza sorolt, majd érthetetlen okból újra át ment a szemközti sávba, mindezt úgy, hogy minden irányváltásnál indexelt.
Búvár Kund
2026. január 28. 13:55
Részvétem a PAOK - "családnak"! Láttam a videot, brutális karambol volt! A kamion, mint egy földgöröngyön, úgy hajtott át rajtuk.
