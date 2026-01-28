Szörnyű tragédia: fiatal fociszurkolók vesztették életüket Romániában

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Frontálisan ütközött a PAOK szurkolóinak kisbusza egy kamionnal Romániában. A tragédiában heten haltak meg.
A PAOK futballcsapatának hét szurkolója életét vesztette egy romániai közlekedési balesetben, miközben útban voltak futballcsapatuk Európa-liga-mérkőzésére Lyonba – tájékoztatott róla az MTI.
A görög külügyminisztérium szerint
a tragédia akkor következett be, amikor a drukkerek kisbusza egy kockázatos előzést hajtott végre, és frontálisan ütközött egy kamionnal.
A járműben összesen 10-en utaztak, három sérültek átszállítottak a Temesvári Egyetemi Kórházba. Az áldozatok között 25 és 27 év közötti fiatalok is voltak.
A PAOK értesítette az európai szövetséget (UEFA) az esetről, sajtóértesülések szerint a klub több száz szurkolója mondta le lyoni útját a hír hallatán. Az információk alapján a szurkolók Thesszalonikiből Bulgária, Románia, Magyarország, Ausztria és Olaszország érintésével mentek volna Franciaországba.
A Lyon–PAOK találkozót csütörtökön 21 órától rendezik az El-főtábla nyolcadik, utolsó fordulójában.
Autóbalesetet szenvedett a Tottenham két játékosa
A repülőtérre tartva kisebb autóbaleset részese volt Randal Kolo Muani és Wilson Odobert, az Európa-liga-címvédő Tottenham Hotspur két labdarúgója, akik csapatukkal az Eintracht Frankfurt elleni szerda (ma) esti Bajnokok Ligája-mérkőzésre készülnek.
Thomas Frank vezetőedző kedden azt mondta, bár a két játékos csak később, éjjel csatlakozik a kerethez, mindkettőre számít a szerdai találkozón. Részleteket nem közölt az incidensről, de annyit elmondott, hogy egy defekt okozta a balesetet, amelyben senki nem sérült meg.
