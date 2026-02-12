Ft
Megszületett a megállapodás: megvonnák az összes uniós forrást Magyarországtól – Daniel Freunddal madarat lehetne fogatni

2026. február 12. 09:40

Sokaknak szúrja a szemét Orbán Viktor vétója.

2026. február 12. 09:40
null

A holland kisebbségi kormány koalíciós megállapodása szerint szigorúan fellépne az EU-ban „Európa-ellenesnek” tartott országokkal, köztük Magyarországgal és Szlovákiával szemben: egyszerűsítenék a 7-es cikkely szerinti eljárást, megvonnák Magyarország uniós forrásait, valamint eltörölnék a kül- és biztonságpolitikai döntésekben a tagállami vétót – írja a Brussels Signal.

Orbán Viktor kormánya többször blokkolta Brüsszel terveit migrációs, klíma-, Ukrajna- vagy LMBTQ+ ügyekben

– emlékeztetett a lap. Derk Jan Eppink újságíró és volt EP-képviselő élesen bírálta a holland tervet, míg Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő üdvözölte azt. A Volt párt is támogatja a többségi döntéshozatalt és hatékonyabb szankciókat sürget Magyarországgal szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: X

 

Tippmann-M4-223
2026. február 12. 11:59
A kulcszó a "megvonnák". Visszatartani lehet, de a végén megkapjuk.................................................. Csak ki kell tartani és nem behódolni nekik. Szépen kivárni a végét.............................
Dixtroy
2026. február 12. 11:59
Olyan ez a kép, mintha kipában lenne a faszkalap.
Dixtroy
2026. február 12. 11:57
"A holland kisebbségi kormány koalíciós megállapodása szerint" Na mibe fogadunk, hogyha lefúrunk oda, hogy kik is ezek a kisebbségi kormánymegállapodók, soros-pribékeket lelünk ott is!
Puby14
2026. február 12. 11:14
"...egyszerűsítenék a 7-es cikkely szerinti eljárást, megvonnák Magyarország uniós forrásait, valamint eltörölnék a kül- és biztonságpolitikai döntésekben a tagállami vétót.." - és csak azoknak, akik nem értenek egyet? Ez a demokretikus elképzelése a hollandoknak? És akkor mi a reteknek maradna bárki az eu-ban?
