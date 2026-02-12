Megszületett a megállapodás: megvonnák az összes uniós forrást Magyarországtól – Daniel Freunddal madarat lehetne fogatni

A holland kisebbségi kormány koalíciós megállapodása szerint szigorúan fellépne az EU-ban „Európa-ellenesnek” tartott országokkal, köztük Magyarországgal és Szlovákiával szemben: egyszerűsítenék a 7-es cikkely szerinti eljárást, megvonnák Magyarország uniós forrásait, valamint eltörölnék a kül- és biztonságpolitikai döntésekben a tagállami vétót – írja a Brussels Signal.

Orbán Viktor kormánya többször blokkolta Brüsszel terveit migrációs, klíma-, Ukrajna- vagy LMBTQ+ ügyekben

– emlékeztetett a lap. Derk Jan Eppink újságíró és volt EP-képviselő élesen bírálta a holland tervet, míg Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő üdvözölte azt. A Volt párt is támogatja a többségi döntéshozatalt és hatékonyabb szankciókat sürget Magyarországgal szemben.