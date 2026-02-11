Most érkezett: mégis kaphatunk eurómilliárdokat, azonnal őrjöngeni kezdett Magyarország legnagyobb brüsszeli ellenfele

A grönlandi ritkaföldfémek nem hoznak gyors megváltást

A zöldpénzügyi rendszer ígérete szerint a tőke felgyorsíthatja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállást úgy, hogy közben elkerüljük a korábbi környezeti hibákat. A grönlandi ritkaföldfém-kitermelés példája azonban megmutatja, hogy a kritikus ásványok iránti roham egyszerre környezeti, társadalmi, geopolitikai és pénzügyi probléma, ennek gyors megoldása pedig illúzió.