Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel Magyarország Daniel Freund Orbán Viktor uniós források Európai Bizottság Európai Unió

Most érkezett: mégis kaphatunk eurómilliárdokat, azonnal őrjöngeni kezdett Magyarország legnagyobb brüsszeli ellenfele

2026. február 11. 17:42

Hisztizni kezdett Daniel Freund.

2026. február 11. 17:42
null

Az Európai Unió 17,4 milliárd eurós kedvezményes hitelt adhat Magyarországnak védelmi fejlesztésekre a SAFE-programból, noha az ország uniós forrásait korrupció miatt jelenleg befagyasztották – írja a Frankfurter Rundschau.

Daniel Freund EP-képviselő (Zöldek) szerint ez Orbán Viktor miniszterelnök választási ajándéka lehetne, és veszélyeztetné az EU védelmét.

Niclas Herbst (CDU), a költségvetési ellenőrző bizottság elnöke szintén aggályosnak tartja a magyar közbeszerzési rendszer átláthatatlanságát. Az Európai Bizottság még vizsgálja a magyar kérelmet; döntés csak akkor várható, ha biztosított a pénzek megfelelő felhasználása.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lyon-v-2
2026. február 11. 19:09
Itt a köcsög hol a köcsög...
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
2026. február 11. 19:06
A pénz felvételét egyértelműen a szuverenitásunk részeként kell értelmezni, azaz Brüsszelnek semmiféle kívánsága, parancsa nem lehet abban, hogy a befektetés bármiféle, pl. ukrajnai részvétel stb. kötelezettséget róna ránk.
Válasz erre
0
0
aninom
2026. február 11. 18:45
Ez kb. olyan, mintha a munkahelyed azért nem fizetné ki a béredet, mert buzi vagy Freund.
Válasz erre
2
0
Unknown
2026. február 11. 18:40
,,..... ha biztosított a pénzek megfelelő felhasználása." Mert Ukrn.-ban, ott biztosított. Meg a pontos elszámolás is a kapott hatalmas összegekről. Meg a közbeszerzések is rendben vannak. Ha vannak! A politikán kívül valójában az a baja a br-i bandának, hogy Mo-ról nem kunkorodik vissza elég a nyugati cégekhez, meg hogy nem kunkorodik - mint Ukr-nából/meggőződésem! - vissza jó rész a kiosztók magánzsebébe. Ezért várják, hátha jöhet majd a nekik engedelmesen visszakunkorító brancs.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!