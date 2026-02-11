Most érkezett: mégis kaphatunk eurómilliárdokat, azonnal őrjöngeni kezdett Magyarország legnagyobb brüsszeli ellenfele

A szemünk láttára döntött Von der Leyen az Európai Unió sorsáról: egy pillanat alatt lesöpörte az asztalról Magyarországot
Még mindig szúrja a szemét Orbán Viktor vétója.
Hisztizni kezdett Daniel Freund.
Az Európai Unió 17,4 milliárd eurós kedvezményes hitelt adhat Magyarországnak védelmi fejlesztésekre a SAFE-programból, noha az ország uniós forrásait korrupció miatt jelenleg befagyasztották – írja a Frankfurter Rundschau.
Daniel Freund EP-képviselő (Zöldek) szerint ez Orbán Viktor miniszterelnök választási ajándéka lehetne, és veszélyeztetné az EU védelmét.
Niclas Herbst (CDU), a költségvetési ellenőrző bizottság elnöke szintén aggályosnak tartja a magyar közbeszerzési rendszer átláthatatlanságát. Az Európai Bizottság még vizsgálja a magyar kérelmet; döntés csak akkor várható, ha biztosított a pénzek megfelelő felhasználása.
