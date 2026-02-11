Ft
Brüsszel Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

A szemünk láttára döntött Von der Leyen az Európai Unió sorsáról: egy pillanat alatt lesöpörte az asztalról Magyarországot

2026. február 11. 09:39

Még mindig szúrja a szemét Orbán Viktor vétója.

2026. február 11. 09:39
null

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a tagállami vezetőknek írt egy levelet – írja az Euractiv.

A levélben felvetette, hogy az EU-nak szükség esetén kisebb országcsoportokkal is előre kell lépnie, megkerülve az egyhangúsági döntéshozatalt – erre példa a magyar kormány (Orbán Viktor miniszterelnök) Ukrajna támogatásával szembeni ellenállása.

Az új „ad hoc” koalíciók gyorsabb haladást céloznak, de szakértők szerint ez növelheti a fragmentációt.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

pandalala
2026. február 11. 10:03
Az EU lakossága ccca 450 millió!! .... S hagyjuk, hogy egy banya próbálja meg vezetni! .... :-(((( Szánalmas :-((
Válasz erre
0
0
timurida
2026. február 11. 10:03
EZ az EU nem fogja megérni a 2027-et. A 2030-at pláne nem. Vagy átalakul Európai Egyesült Államokká, vagy atomjaira hullik. Addig kell a magyar diplomáciának valamit előkészítenie. Mi nem egy birodalomba léptünk be. Hanem nemzetállamok gazdasági szövetségébe.
Válasz erre
0
0
etosha11
2026. február 11. 09:56
Hol van már az a
Válasz erre
0
0
pesti051
2026. február 11. 09:52
Nem tudom bosszantson, vagy hálás legyek von der Leyennek... Amit csinál, az hatalmas tempóban löki sírba az EU-t... Amúgy meg az a formája, ahogy szeretné megtartani, az egy tipikus birodalmi felállás, van Sztambul, Bécs, Moszkva, Berlin... stb... és vannak a vilajetek, tartományok... Ez utóbbiak sorsa, mióta birodalmak léteznek, hogy csak annyi erőforrást hagy náluk a "császár", hogy még jövőre is meg lehessen nyírni a "birkát", de a tartományok népességének a gyarapodásra való esélye NULLA... Hát lehet ezt is választani, kegyelemkenyér... Szolga vagy, meg az unokád is az lesz. Igaz egy szelet száraz kenyér mindig lesz...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!