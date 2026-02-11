A szemünk láttára döntött Von der Leyen az Európai Unió sorsáról: egy pillanat alatt lesöpörte az asztalról Magyarországot

Bekövetkezett a legrosszabb: összefogott Von der Leyen és Macron – ennek Magyarország fogja meginni a levét
Teljesen kigolyóznának minket.
Még mindig szúrja a szemét Orbán Viktor vétója.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a tagállami vezetőknek írt egy levelet – írja az Euractiv.
A levélben felvetette, hogy az EU-nak szükség esetén kisebb országcsoportokkal is előre kell lépnie, megkerülve az egyhangúsági döntéshozatalt – erre példa a magyar kormány (Orbán Viktor miniszterelnök) Ukrajna támogatásával szembeni ellenállása.
Az új „ad hoc” koalíciók gyorsabb haladást céloznak, de szakértők szerint ez növelheti a fragmentációt.
