A szemünk láttára döntött Von der Leyen az Európai Unió sorsáról: egy pillanat alatt lesöpörte az asztalról Magyarországot

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a tagállami vezetőknek írt egy levelet – írja az Euractiv.

A levélben felvetette, hogy az EU-nak szükség esetén kisebb országcsoportokkal is előre kell lépnie, megkerülve az egyhangúsági döntéshozatalt – erre példa a magyar kormány (Orbán Viktor miniszterelnök) Ukrajna támogatásával szembeni ellenállása.