kontra györgy híradó mtva tragédia

Megrázó részletek: kiderült, hogyan halt meg az M1 korábbi híradósa, Kontra György

2026. február 06. 12:19

Döbbenetes tragédia.

2026. február 06. 12:19
null

Ahogy arról beszámoltunk, tragikus hirtelenséggel elhunyt az M1 közismert híradósa, Kontra György: csütörtök hajnalban egy vonat gázolta el otthona közelében, a döbbenetes tragédia megrázta a magyar sajtót. Az MTVA munkatársát országosan ismertté tette a Híradóban és a Világhíradóban betöltött műsorvezetői szerepe. Kontra mintegy három évtizede dolgozott a médiában; korábban a Sirius Rádió, a Kiskun és a Trió TV, valamint a Rádió Smile munkatársa volt. 2025 novemberjétől az MCC-ben dolgozott multimédiás csoportvezetőként.

A Blikk telefonon érte el a gyászoló édesanyát, Kontra György Istvánnét, aki könnyek között nyilatkozott. „Szerelmi bánata volt és ő maga választotta ezt a megoldást. Jelezte, hogy nehéz neki feldolgoznia a szakítást” – mondta az asszony a lapnak, hozzátéve, hogy a baleset Kiskunfélegyházán, a férfi állandó lakása közelében történt.

A tragédia körülményeit a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja. A hatóság tájékoztatása szerint a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság közigazgatási eljárást indított az ügyben. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

csipkejozsika
2026. február 06. 13:24
Ekkora lelki teherrel a vállán csoda,hogy eddig bírta.Sajnos a sorsa mindenkinek meg van írva.A sors fintora az övét nem tudni ki írta." Szegény viktort is börtönnek fenyegetik a tiszaszopotkák,már tudja mi a dolga.👍
0
2
5m007h 0p3ra70r
2026. február 06. 13:23
» Atii 2026. február 06. 12:55 Elismerem nem lehetett könnyű dolga ennyi hazugságot mondani munkája során, nem csoda hogy nem bírta tovább.« A sorrend: televíziós - politikus - használtautónepper
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. február 06. 13:20
» csalodtamafideszben 2026. február 06. 12:48 "öngyilkosság: a tulajdon élet szándékos kioltása, bűn az →ötödik parancsolat ellen, az ember →jogtalan károkozása önmagának. - A Szentírásban. Az ÓSz-ben az →élet tisztelete miatt nem kellett kifejezetten tiltani; a Ter 9,5 („számon kérem az ember életét mindenkitől”) ide is érvényes." (Katolikus Lexikon)« csalódtamakatolikuslekszikonban
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. február 06. 13:19
Nem bírta elviselni, hogy a tiszaszopotkák börtönnel fenyegették.
0
0
