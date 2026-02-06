Megrázó részletek: kiderült, hogyan halt meg az M1 korábbi híradósa, Kontra György

Ahogy arról beszámoltunk, tragikus hirtelenséggel elhunyt az M1 közismert híradósa, Kontra György: csütörtök hajnalban egy vonat gázolta el otthona közelében, a döbbenetes tragédia megrázta a magyar sajtót. Az MTVA munkatársát országosan ismertté tette a Híradóban és a Világhíradóban betöltött műsorvezetői szerepe. Kontra mintegy három évtizede dolgozott a médiában; korábban a Sirius Rádió, a Kiskun és a Trió TV, valamint a Rádió Smile munkatársa volt. 2025 novemberjétől az MCC-ben dolgozott multimédiás csoportvezetőként.

A Blikk telefonon érte el a gyászoló édesanyát, Kontra György Istvánnét, aki könnyek között nyilatkozott. „Szerelmi bánata volt és ő maga választotta ezt a megoldást. Jelezte, hogy nehéz neki feldolgoznia a szakítást” – mondta az asszony a lapnak, hozzátéve, hogy a baleset Kiskunfélegyházán, a férfi állandó lakása közelében történt.