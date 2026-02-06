Tragikus hirtelenséggel elhunyt az M1 közismert híradósa

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Magyar Péter ukrán kémként azonosított szimpatizánsának „biztos információja” van arról, mit fognak tenni. És ezt egy podcastban el is mondta.
Kontra György 2015-től dolgozott a köztévénél.
Korábbi munkahelye, a kiskunfélegyházi rádió közösségi oldalán búcsúzott Kontra Györgytől; bejegyzésükben azt írták, tragikus hirtelenséggel hunyt el.
Kontra György korábban az egykori Sirius Rádió, majd a Kiskun TV és a Trió TV munkatársa volt. 2011 és 2014 között a kiskunfélegyházi Rádió Smile csapatát erősítette, ahol hírszerkesztőként és hírolvasóként dolgozott.
2015-ben került az MTVA-hoz. Az M1 aktuális csatornán a Híradó bemondójaként, valamint a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor