Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kontra györgy halálhír m1

Tragikus hirtelenséggel elhunyt az M1 közismert híradósa

2026. február 06. 10:22

Kontra György 2015-től dolgozott a köztévénél.

2026. február 06. 10:22
null

Korábbi munkahelye, a kiskunfélegyházi rádió közösségi oldalán búcsúzott Kontra Györgytől; bejegyzésükben azt írták, tragikus hirtelenséggel hunyt el.

Kontra György korábban az egykori Sirius Rádió, majd a Kiskun TV és a Trió TV munkatársa volt. 2011 és 2014 között a kiskunfélegyházi Rádió Smile csapatát erősítette, ahol hírszerkesztőként és hírolvasóként dolgozott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Tovább a cikkhezchevron

2015-ben került az MTVA-hoz. Az M1 aktuális csatornán a Híradó bemondójaként, valamint a Világhíradó műsorvezetőjeként vált országosan ismertté.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2026. február 06. 10:59
Az örök világosság fényeskedjék neki!
Válasz erre
3
0
iphone-13
2026. február 06. 10:52
ISTEN NYUGOSZTALJA! NAGYON NAGYON SZOMORÚ NAGYON SAJNÁLJUK!
Válasz erre
5
0
21 gramm
2026. február 06. 10:50
Nagyon fiatal volt!!! Isten nyugosztalja.
Válasz erre
5
0
nyugalom
•••
2026. február 06. 10:48 Szerkesztve
Nyugodjon békében!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!