Tragikus hirtelenséggel elhunyt az M1 közismert híradósa

Korábbi munkahelye, a kiskunfélegyházi rádió közösségi oldalán búcsúzott Kontra Györgytől; bejegyzésükben azt írták, tragikus hirtelenséggel hunyt el.

Kontra György korábban az egykori Sirius Rádió, majd a Kiskun TV és a Trió TV munkatársa volt. 2011 és 2014 között a kiskunfélegyházi Rádió Smile csapatát erősítette, ahol hírszerkesztőként és hírolvasóként dolgozott.