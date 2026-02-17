Havi 48 ezer forintból tengődnek a kárpátaljai magyar kényszersorozott szívbeteg férfi szülei

Mint azt korábban a Kárpátalja Lapra hivatkozva megírtuk: a család elmondása szerint Zsoltot korábban többször is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra, több alkalommal vizsgálták, Ungvárott és Beregszászban is, de nem találták alkalmasnak. Aztán január 6-án, amikor munkából tartott hazafelé ebédelni, egy rendőröket szállító autó megállt a faluban, és akarata ellenére elhurcolták a férfit – a családtagjai hiába bizonygatták, hogy Zsolt szívbeteg, nem hallgattak rájuk.

Utóbb a Bors azt tudta meg, hogy a toborzótisztek állítólag arra hivatkoztak, hogy bár Zsolt tényleg alkalmatlan a szolgálatra, azért a kemény kiképzésen részt kell vennie. S ő maga is hiába jelezte, hogy súlyos szívbeteg, ezúttal nem vizsgálták meg a katonaorvosok.

Mint édesanyja lapunknak elmondja, nem véletlenül nem találtak igazolást nála az egyenruhások: „a vojenkomatban (hadkiegészítő parancsnokságon – a szerk.) maradt.

Háromszor elvitték, háromszor visszaengedték, mert nem volt alkalmas katonának. Negyedszerre nem engedték”.

Azonban a hozzátartozókkal napokig nem kommunikálhatott, azt sem tudhatták meg, hogy hová került. „Mindig ki volt kapcsolva a telefonja, mi is meg a testvére is hiába hívogattuk” – számolt be róla az M1 híradójának a megtört asszony.