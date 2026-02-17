Havi 48 ezer forintból tengődnek a kárpátaljai magyar kényszersorozott szívbeteg férfi szülei

„Most egyenlőre jó vagyok, mert bevettem az orvosságot, mind a ketten, így úgy-ahogy megvagyunk” – mondja elcsukló hangon a telefonban Rebán Gyöngyi. Egy édesanya fájdalma, aki egyetlen fiát vesztette el, semmihez sem mérhető, különösen, ha úgy érzi, teljesen értelmetlenül kellett meghalnia.
Rebán Zsolt alig negyvenegy esztendős volt, de kisgyerekkorában szívbetegséggel diagnosztizálták, a helybéliek úgy mesélték a sajtónak, emiatt csak alkalmi munkákat tudott vállalni, de egy háztartásban élt szüleivel, és mindenben támogatta őket, bevásárolt, tűzifát hordott, mikor mire volt szükség.
Ennek ellenére a rendőrök elkapták, majd a hadkiegészítő parancsnokság emberei kiképzésre elvitték, s nem sokkal később érkezett a hír a családhoz: Zsolt kiképzés közben, két nappal azt követően, hogy kiképzése egyáltalán megkezdődött, rosszul lett, és szívelégtelenségek és légzési nehézségek következtében, január 18-án elhunyt.