02. 12.
csütörtök
orbán balázs von der leyen brüsszel támogatás európa ukrajna

Von der Leyen minden trükkjével tagadja ezt az ábrát: Európa polgárainak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk Brüsszel lépései miatt

2026. február 12. 10:14

Kiderült, hogy valójában minden Ukrajnával kapcsolatos terhet az európai adófizetők állnak.

2026. február 12. 10:14
null

Az Ukrajnának nyújtott nemzetközi támogatások megoszlásáról közölt ábrára hivatkozva bírálta az európai finanszírozási politikát Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és a Fidesz kampányfőnöke Facebook-oldalán.

A politikus közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta: a grafikon világosan mutatja, hogy 

lényegében minden háborúval és Ukrajnával kapcsolatos terhet az európai adófizetők állnak”,

miközben az Egyesült Államok kiszállt a finanszírozásból. A posztban szereplő, a Kiel Institute Ukraine Support Tracker adataira hivatkozó ábra a 2022 és 2025 közötti időszak katonai, illetve pénzügyi és humanitárius támogatásait mutatja be országonként.

Orbán Balázs értékelése szerint mindez „az európai csőd ábrája”. Úgy fogalmazott, hogy a magyar kormány azért tanúsít ellenállást, mert nem szeretné, ha a magyarok pénze is rajta veszne Ukrajna háborúján. Ezzel szemben Brüsszel próbál nyomást gyakorolni Magyarországra annak érdekében, hogy a magyar kormány is nagyobb mértékben vegyen részt a finanszírozásban.

A politikus rámutatott, hogy emiatt próbálják megbuktatni a nemzeti kormányt, és a helyére egy brüsszeli vezetést ültetni.

Posztját azzal zárta: „Mondjunk nemet közösen Brüsszelnek!”

Forrás: Facebook / Orbán Balázs

Nyitókép: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sozlib_abschaum
2026. február 12. 11:42
Azért kíváncsi lennék, ha Magyarországon csinálnánk egy névre szóló népszavazást, hány agyhalott vállalná, hogy ki megy hoholiába harcolni? Megnéztem egy két tiszaszektás tüncikét, csupa drogos, munkakerülő buzi, ezeknek a harcértéke nulla, söt még a hoholoknak kerülnének pénzbe, mivel a pelenkájukat állandóan cserélni kellene.
Válasz erre
0
0
sanya55-2
•••
2026. február 12. 10:55 Szerkesztve
A 24-ek vegyenek fel további köcsönöket, majd megfizetik idővel, végül is ők akarják kiírtani a férgeket ukriland területéről, azért küldik a fegyvereket
Válasz erre
1
0
hexahelicene
2026. február 12. 10:44
Megfigyeltem, hogy ki van osztva, melyik cikkhez, melyik tiszás moslék jön kötekedni.
Válasz erre
2
0
belbuda
2026. február 12. 10:35
Magyarországon egy hidegebb hónap is megélhetési problémákat okoz,miből fizetnénk? Éljen a fidesz! 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!