Von der Leyen minden trükkjével tagadja ezt az ábrát: Európa polgárainak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk Brüsszel lépései miatt

Zelenszkij most vakarhatja a fejét: aduász került a magyarok kezébe – romba dőlhetnek Ukrajna háborús tervei (VIDEÓ)
Orbán Balázs kifejtette, hogy a magyaroknak lehetősége van rögzíteni, hogy nem kívánják finanszírozni Ukrajna háborúját.
Kiderült, hogy valójában minden Ukrajnával kapcsolatos terhet az európai adófizetők állnak.
Az Ukrajnának nyújtott nemzetközi támogatások megoszlásáról közölt ábrára hivatkozva bírálta az európai finanszírozási politikát Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és a Fidesz kampányfőnöke Facebook-oldalán.
A politikus közösségi oldalán megosztott bejegyzésében azt írta: a grafikon világosan mutatja, hogy
lényegében minden háborúval és Ukrajnával kapcsolatos terhet az európai adófizetők állnak”,
miközben az Egyesült Államok kiszállt a finanszírozásból. A posztban szereplő, a Kiel Institute Ukraine Support Tracker adataira hivatkozó ábra a 2022 és 2025 közötti időszak katonai, illetve pénzügyi és humanitárius támogatásait mutatja be országonként.
Orbán Balázs értékelése szerint mindez „az európai csőd ábrája”. Úgy fogalmazott, hogy a magyar kormány azért tanúsít ellenállást, mert nem szeretné, ha a magyarok pénze is rajta veszne Ukrajna háborúján. Ezzel szemben Brüsszel próbál nyomást gyakorolni Magyarországra annak érdekében, hogy a magyar kormány is nagyobb mértékben vegyen részt a finanszírozásban.
A politikus rámutatott, hogy emiatt próbálják megbuktatni a nemzeti kormányt, és a helyére egy brüsszeli vezetést ültetni.
Posztját azzal zárta: „Mondjunk nemet közösen Brüsszelnek!”
Nyitókép: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP